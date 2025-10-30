Sự thật vụ người dân câu được cá lạ 32 kg ở sông Hồng, chủ quán trả giá 10 triệu đồng

Những ngày qua trên nhiều diễn đàn, mạng xã hội có chia sẻ hình ảnh một người đàn ông bê vác con cá lạ, nặng tới 32kg. Theo nội dung bài đăng thì con cá lạ này được người dân câu ở sông Hồng. Tuy nhiên thông tin này không chính xác.

Con cá nặng 32kg được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn.

Chia sẻ trên Dân Trí, anh Tuấn Minh cho hay mình câu được con cá "khủng" này tại một hồ lớn trên địa bàn xã Tân Hưng (Hưng Yên), chứ không phải ở sông Hồng. Sau 6 tiếng thả mồi thì anh Minh cùng nhóm bạn phát hiện tiếng động mạnh, mặt hồ sủi bọt trắng xóa nên liền chạy ra.

Theo miêu tả, con cá dài gần 1m, trọng lượng lớn nên không thể dùng các loại vợt thông thường. Để đưa được nó lên bờ, nhóm của anh Minh gồm 3 người phải cùng nhau phối hợp. Suốt 1 tiếng, 3 người thay phiên nhau khiến con cá quẫy đạp đến kiệt sức. Trong đó, 2 người soi đèn, 1 người còn lại giữ cần câu tránh bị cá kéo gây đứt dây. Con cá câu được là cá nheo - tên khoa học Siluridae. Loại cá này vốn sống ở sông nhiều năm nhưng do đợt mưa ngập, nước dâng cao nên cá đã trôi từ sông vào hồ.

Biết tin anh Tuấn Minh bắt được con cá có trọng lượng 32kg, chủ một nhà hàng đã liên hệ để mua lại. Cuối cùng, con cá được bán với giá 10 triệu đồng.

Được biết, cách đây 1 tháng, anh Minh từng câu được con cá nặng 20kg ở chính hồ nước này.