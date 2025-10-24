Sự thật về wifi "không phải ai cũng biết" trên máy bay Vietnam Airlines, hành khách đọc hết dòng hướng dẫn mới vỡ lẽ

Khi lên máy bay phải bật chế độ máy bay hay tắt các thiết bị điện thoại là một trong những quy định quá quen thuộc với hành khách. Tuy nhiên, khi trên máy bay với chặng bay dài thì chắc hẳn nhiều du khách sẽ cảm thấy khá buồn chán. Bên cạnh những tàu bay có màn hình ngay trước ghế thì cũng có những tàu bay không có.

Chính vì thế, một số hãng bay trên thế giới đã triển khai dịch vụ wifi trên máy bay cho phép các hành khách truy cập vào để giải trí. Trong đó có Vietnam Airlines đã triển khai dịch vụ này với các mức phí khác nhau như trên các đường bay quốc tế, Vietnam Airlines giới thiệu ba gói dữ liệu với các mức phí khác nhau: gói nhắn tin 5 USD không giới hạn trong suốt hành trình, gói duyệt web 10 USD trong một giờ và gói duyệt web 20 USD không giới hạn trong toàn bộ chuyến bay. (Theo Vietnamplus)

Vietnam Airlines đã triển khai wifi trên máy bay

Tuy nhiên, hành khách cũng có thể sử dụng dịch vụ Wireless Inflight Entertainment hoặc W-IFE miễn phí khi đi đội tàu A321neo, theo Vietnam Airlines. Cụ thể, du khách chỉ cần kết nối vào wifi “LotuStar-Wifi” sau đó quét mã QR để truy cập web hoặc mở trình duyệt web nhập trình duyệt của Lotus Star.

Một điều cần lưu ý đó chính là, đây không phải là wifi bình thường mà chúng ta thường hay sử dụng để lướt mạng xã hội, nhắn tin,... mà đây là mạng để hành khách có thể truy cập để sử dụng những tiện ích giải trí có sẵn của Vietnam Airlines. Một số hành khách đã từng sử dụng dịch vụ cũng giải thích rằng, dịch vụ này được xem như thay màn hình giải trí của các tàu bay lớn.

Các dịch vụ giải trí khi truy cập vào trang web của Vietnam Airlines. Nguồn: @iamwuang__

Sau khi kết nối, hành khách có thể sử dụng web để xem phim, nghe nhạc có sẵn trên website. Không những thế, khi máy bay có thông báo từ tiếp viên thì giao diện trên web cũng sẽ hiện màn hình “Đang phát thông báo” để hành khách không bỏ lỡ thông tin từ phi hành đoàn.

Màn hình giải trí của hành khách khi có thông báo từ tổ bay. Nguồn: @iamwuang__

Nhiều hành khách từng sử dụng đã để lại nhiều bình luận giải thích rõ hơn về dịch vụ này như:

- Nói đại ý là 1 kho giải trí riêng cho ai kết nối vào hệ thống này. Sử dụng kho đã tải có sẵn trên hệ thống ý bạn. Giống kiểu video bạn đã tải sẵn trong máy và bật play ý.

- Này là hệ thống giải trí trên máy bay thôi ạ. Wireless in flight entertainment chứ ko phải wifi bình thường có thể lướt web các thứ.

- Wifi này sẽ hoạt động như thế này nha bạn ơi chứ ko phải wifi để lên internet nè.

Có thể nói, các hãng hàng không đã tích cực nâng cấp dịch vụ để hành khách có những chuyến bay thật trọn vẹn. Điều này là một điểm sáng giúp nâng cao trải nghiệm bay và thể hiện nỗ lực không ngừng trong việc hiện đại hóa dịch vụ của các hãng hàng không, đặc biệt là ở Việt Nam.

*Thông tin trong bài được tổng hợp từ trải nghiệm của hành khách và hướng dẫn chính thức trên website Vietnam Airlines.