Sự thật về việc Lý Liên Kiệt bỏ bê con cái suốt hơn 30 năm

Sau nhiều năm vướng tranh cãi về việc bỏ bê 2 con gái riêng, Lý Liên Kiệt đã lên tiếng chia sẻ về sự thật phía sau.

Suốt nhiều năm qua, Lý Liên Kiệt thường xuyên bị gắn với hình ảnh người cha bỏ bê 2 con gái riêng sau khi ly hôn vợ cũ. Mỗi lần câu chuyện cũ bị nhắc lại, nam tài tử đều phải đối mặt với không ít ý kiến chỉ trích, cho rằng ông thiên vị 2 con chung với Lợi Trí và để mặc 2 con riêng tự xoay xở.

Theo QQ, tranh cãi một lần nữa bùng lên sau khi Lý Liên Kiệt chia sẻ đoạn video hiếm hoi quy tụ đủ 4 cô con gái nhân Ngày của Cha. Nhiều cư dân mạng cho rằng 2 con gái lớn xuất hiện khá ít bên cạnh cha, từ đó làm dấy lên những bình luận cho rằng tài tử nổi tiếng đã "bỏ vợ, bỏ con" sau cuộc hôn nhân đầu tiên.

Hình ảnh Lý Liên Kiệt bên các con gây tranh cãi.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây cùng con gái út Jada, Lý Liên Kiệt lần đầu phản hồi những nghi vấn đã theo ông suốt hơn 3 thập kỷ. Siêu sao võ thuật phủ nhận việc bỏ bê 2 con gái riêng, đồng thời khẳng định việc các con ít xuất hiện trước truyền thông đơn giản là vì cả 2 đều thích cuộc sống kín tiếng. Theo ông, đó cũng là lựa chọn mà gia đình luôn tôn trọng.

Điều khiến nhiều người bất ngờ hơn là những chia sẻ của Lý Liên Kiệt về vai trò của Lợi Trí trong gia đình. Lý Liên Kiệt tiết lộ, ngay từ trước khi sinh 2 con gái chung, Lợi Trí đã chủ động nhận trách nhiệm chăm lo cho 2 con riêng của chồng. Suốt nhiều năm, bà đứng ra thu xếp việc học tập, sinh hoạt và các kế hoạch tài chính cho 2 cô con gái, giúp họ có điều kiện học tập, trưởng thành trong môi trường tốt nhất.

Lý Liên Kiệt còn cho biết, khi con gái lớn kết hôn vào năm 2024, chính Lợi Trí là người tất bật chuẩn bị nhiều công việc phía sau, đồng thời khẳng định mối quan hệ giữa vợ hiện tại và 2 con riêng luôn khá hòa thuận. Có thời điểm, khi con gái lớn muốn dùng tháng lương đầu tiên để bày tỏ lòng biết ơn với mẹ kế, Lợi Trí đã từ chối và khuyên cô hãy dành số tiền ấy cho mẹ ruột Hoàng Thu Yến, bởi bà mới là người đã vất vả nuôi 2 chị em khôn lớn.

Lý Liên Kiệt đã lên tiếng về tin đồn bỏ bê con cái trong một buổi phỏng vấn.

Nhắc đến Hoàng Thu Yến, nhiều khán giả vẫn không khỏi tiếc nuối cho cuộc hôn nhân từng trải qua nhiều sóng gió. Bà và Lý Liên Kiệt quen biết từ thời còn học ở trường thể thao, đồng hành cùng nhau trong những năm tháng khi nam diễn viên chưa nổi tiếng. Thời điểm Lý Liên Kiệt gặp chấn thương nghiêm trọng trong quá trình quay phim, Hoàng Thu Yến từng tạm gác sự nghiệp để chăm sóc ông.

Sau khi kết hôn, bà tiếp tục từ bỏ công việc đang phát triển để theo Lý Liên Kiệt sang Mỹ lập nghiệp, lần lượt sinh 2 con gái và cùng chồng trải qua quãng thời gian khó khăn về kinh tế. Thế nhưng cuộc hôn nhân ấy nhanh chóng tan vỡ sau khi Lý Liên Kiệt gặp Lợi Trí trong quá trình làm việc tại Hong Kong.

Lý Liên Kiệt đã ly hôn Hoàng Thu Yến để đến bên Lợi Trí.

Theo truyền thông Trung Quốc, Hoàng Thu Yến từng một mình đối mặt với rất nhiều áp lực khi nuôi hai con. Bà làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống, sau đó buộc phải gửi 2 con về nước sống cùng bà nội trong một thời gian vì không đủ điều kiện chăm sóc. Dù trải qua nhiều khó khăn, Hoàng Thu Yến gần như không bao giờ lên tiếng chỉ trích chồng cũ hay kể khổ trước truyền thông.

Trong khi đó, Lý Liên Kiệt cho biết mối quan hệ giữa ông và 2 con gái lớn đã dần trở nên gắn bó hơn khi các con trưởng thành. Ông khẳng định chưa bao giờ cắt đứt sự quan tâm dành cho các con như nhiều lời đồn đoán, chỉ là gia đình luôn lựa chọn cách sống kín đáo nên ít khi chia sẻ trước công chúng.

Nam diễn viên không hề xa cách các con như mọi người vẫn nghĩ.

Hiện tại, Hoàng Thu Yến cũng đã có cuộc sống bình yên bên người chồng mới, tiếp tục theo đuổi công việc trong lĩnh vực làm đẹp và dành thời gian cho những sở thích cá nhân. Về phía Lợi Trí, dù nhiều năm qua vẫn vướng những tranh cãi liên quan đến cuộc hôn nhân với Lý Liên Kiệt, bà được chính chồng ghi nhận là người đã góp phần giữ gìn sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình, đồng thời dành sự quan tâm cho cả 2 con riêng của ông. Những chia sẻ mới của Lý Liên Kiệt vì thế cũng phần nào mang đến một góc nhìn khác về câu chuyện gia đình vốn gây nhiều tranh cãi suốt hơn 30 năm qua.