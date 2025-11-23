Sự thật về thông tin lan truyền "mẹ đánh con tử vong rồi bắt Grab bỏ trốn" ở TP HCM

Ngày 23-11, Công an phường Phước Thắng (TP HCM) đang tiếp nhận và xử lý thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội liên quan vụ "mẹ đánh con tử vong rồi bắt Grab bỏ trốn".

Tối 22-11, một trang mạng xã hội có lượng theo dõi lớn đăng tải nội dung cho rằng tại phường Phước Thắng xảy ra vụ người mẹ đánh con 15 tuổi tử vong rồi bắt xe công nghệ bỏ trốn.

Thông tin chưa được kiểm chứng này nhanh chóng thu hút sự chú ý, gây xôn xao và hoang mang trong dư luận.

Thông tin được đăng tải trên một trang mạng xã hội có lượng người theo dõi đông

Được biết, trước khi thông tin này được đăng tải trên mạng xã hội, công an địa phương đã tiếp nhận vụ việc có người tử vong và làm việc với gia đình.

Theo đó, người tử vong là anh T.T.L. (SN 1996, quê Kiên Giang), sống cùng mẹ là bà T.T.T.T. (sinh năm 1972). Anh L. mắc nhiều bệnh lý nặng như K máu, lao... và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thời gian qua.

Khoảng 16 giờ 23 phút cùng ngày, anh L. đặt xe Grab để đến bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, vừa ngồi lên xe, anh bất ngờ tử vong. Tài xế cùng người dân đã hỗ trợ đưa nạn nhân trở vào nhà và trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Phước Thắng đang xác minh, xử lý người đăng tải thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và dư luận.