Hình ảnh cô gái lan truyền trên nhiều trang mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh một người phụ nữ kèm theo thông tin cho rằng người này là Phạm Vũ Nguyệt Nga, chủ cơ sở thẩm mỹ JK (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), vừa bị khởi tố liên quan đến vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông tin lập tức nhận được sự chú ý trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, theo báo Dân trí, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ sở thẩm mỹ JK đúng là do Phạm Vũ Nguyệt Nga (26 tuổi, trú xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai) làm chủ. Tuy nhiên, người phụ nữ trong hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội không phải Nga mà là Nguyễn Thị Thùy Linh (29 tuổi, trú tại Đắk Lắk). Linh là quản lý cơ sở thẩm mỹ JK. Trước đó, Linh đã bị khởi tố để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tại sản”.

Cũng theo thông tin từ công an, bà Phạm Vũ Nguyệt Nga chưa bị khởi tố và đang được làm rõ các hành vi vi phạm liên quan.

Hình ảnh người phụ nữ đang lan truyền trên mạng không phải Nga mà là Nguyễn Thị Thùy Linh, quản lý cơ sở thẩm mỹ JK. (Ảnh: MXH)

Trước đó, báo Công an nhân dân đưa tin, sáng 22/11, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can liên quan đến vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Cơ sở thẩm mỹ JK.

Theo Cơ quan điều tra, Cơ sở thẩm mỹ JK do Phạm Vũ Nguyệt Nga làm chủ với ngành, nghề đăng ký hoạt động gồm: cắt tóc, làm đầu, gội đầu, phun xăm thẩm mỹ…

Cơ sở này không được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh; không có người chịu trách nhiệm chuyên môn theo quy định nhưng các đối tượng đã thuê những người không có trình độ chuyên môn, giấy phép hành nghề đóng giả bác sĩ, chuyên gia.

Cơ sở thẩm mỹ JK (Ảnh: Tiền Phong)

Các "chuyên gia tự xưng" đã tư vấn, đưa ra thông tin sai sự thật về phương pháp, công dụng của máy móc, thiết bị nhằm lôi kéo khách hàng trả tiền để thực hiện các dịch vụ kỹ thuật như cắt mí mắt, xóa sẹo, xóa nếp nhăn…

Bước đầu, Công an đã làm rõ có 20 khách hàng liên quan đến các dịch vụ tại cơ sở, với tổng số tiền đã thanh toán hơn 260 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát thông báo tìm người bị hại của cơ sở thẩm mỹ trên, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.