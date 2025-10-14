Sự thật về 'cú nổ siêu thanh' làm rung chuyển lịch sử hàng không thế giới

Vào buổi sáng ngày 14 tháng 10 năm 1947, tại sa mạc Mojave khô cằn của bang California (Mỹ), một khoảnh khắc đã đi vào lịch sử ngành hàng không và mở ra kỷ nguyên mới cho những chuyến bay siêu thanh.

Phi công thử nghiệm Charles "Chuck" Yeager, khi đó mới 24 tuổi, đã điều khiển chiếc máy bay thử nghiệm Bell X-1 và đạt tốc độ Mach 1,07, nhanh hơn tốc độ âm thanh, phá vỡ "bức tường âm thanh" mà trước đó nhiều người cho rằng không thể vượt qua.

Thành tựu này không chỉ là cột mốc kỹ thuật, mà còn là biểu tượng cho tinh thần chinh phục, can đảm và khát vọng tiến xa hơn của loài người.

Vào thời điểm đó, ngành hàng không thế giới vẫn còn bị ám ảnh bởi ranh giới vật lý mang tên "tốc độ âm thanh". Các nhà khoa học cho rằng khi máy bay tiến đến vận tốc tương đương với âm thanh (khoảng 1.235 km/h ở mực nước biển), áp lực khí động sẽ khiến thân máy bay rung lắc dữ dội, thậm chí vỡ tung.

Nhiều phi công thử nghiệm đã thiệt mạng trong nỗ lực tiến gần đến ranh giới đó. Chính vì vậy, việc vượt qua tốc độ âm thanh được xem như một giấc mơ liều lĩnh hoặc một nhiệm vụ bất khả thi.

Tuy nhiên, Chuck Yeager không phải là người bình thường. Ông từng là phi công chiến đấu trong Thế chiến II, bắn hạ 13 máy bay địch, trong đó có 5 chiếc chỉ trong một ngày. Khi được Không quân Mỹ chọn làm phi công thử nghiệm cho dự án Bell X-1, Yeager nhanh chóng chứng minh bản lĩnh thép của mình.

Chỉ hai ngày trước chuyến bay định mệnh, ông bị gãy hai xương sườn khi cưỡi ngựa nhưng ông giấu nhẹm chấn thương này, sợ rằng mình sẽ bị loại khỏi nhiệm vụ.

Chiếc Bell X-1, có biệt danh "Glamorous Glennis" theo tên vợ của Yeager, là một chiếc máy bay nhỏ được thiết kế đặc biệt với hình dáng giống viên đạn, giúp giảm tối đa lực cản không khí. Được gắn dưới bụng của một máy bay ném bom B-29, Bell X-1 được thả ra ở độ cao khoảng 13.000 mét. Từ đó, Yeager bật động cơ tên lửa, tăng tốc lên Mach 0,92, rồi Mach 0,95 và cuối cùng, vượt qua rào cản âm thanh ở Mach 1,07 (tức khoảng 1.299 km/h) ở độ cao hơn 13.700 mét.

Khi đó, không ai dưới mặt đất biết chuyện gì đã xảy ra. Một cú nổ âm thanh vang dội - "sonic boom" - làm rung chuyển sa mạc Mojave, khiến nhiều người tưởng có vụ nổ. Nhưng với Yeager, bên trong buồng lái, chuyến bay trở nên… yên tĩnh và êm ái kỳ lạ. Sau khi hạ cánh an toàn, ông chỉ bình thản nói: "It was a smooth flight" (Chuyến bay rất êm).

Thành công của Yeager không chỉ chứng minh con người có thể vượt qua tốc độ âm thanh, mà còn mở ra kỷ nguyên của máy bay siêu thanh và các chương trình nghiên cứu hàng không quân sự hiện đại.

Từ thành tựu này, Mỹ phát triển hàng loạt dự án thử nghiệm khác, dẫn đến sự ra đời của những dòng máy bay chiến đấu như F-100 Super Sabre, F-104 Starfighter, hay sau này là Concorde, biểu tượng của hàng không dân dụng siêu thanh.

Điều đáng nói là toàn bộ chiến công của Yeager được giữ bí mật trong nhiều tháng do tính chất quân sự của chương trình X-1. Mãi đến năm 1948, công chúng mới biết rằng con người đã chính thức vượt qua tốc độ âm thanh, nhờ vào thông cáo của Không quân Hoa Kỳ. Khi đó, Chuck Yeager trở thành anh hùng quốc gia, và tên ông gắn liền với cụm từ "phá vỡ bức tường âm thanh" trong mọi tài liệu lịch sử.

Không dừng lại ở đó, Yeager tiếp tục sự nghiệp phi công thử nghiệm kéo dài hơn ba thập kỷ, tham gia hơn 150 chuyến bay thử các mẫu máy bay tiên tiến khác nhau. Ông không chỉ là nhân chứng sống của kỷ nguyên hàng không mà còn là nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ phi công sau này.

Cuộc đời và sự nghiệp của ông sau này được tái hiện trong cuốn sách "The Right Stuff" (1979) và bộ phim cùng tên (1983), kể lại những năm tháng khốc liệt của các phi công thử nghiệm Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Ngày nay, di sản của Chuck Yeager vẫn còn được nhắc đến như một biểu tượng của lòng dũng cảm và trí tuệ con người trong hành trình khám phá không gian và chinh phục bầu trời. Vượt qua tốc độ âm thanh không chỉ là chiến thắng của kỹ thuật, mà còn là chiến thắng của niềm tin - niềm tin rằng không có giới hạn nào là vĩnh viễn.