Những ngày qua, trên trang mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 20 phút cho rằng 2 thiếu nữ là B.T.M.D (SN 2006) và em B.T.M.T (SN 2008) - cùng ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang - bị một người cô ruột quê huyện Thốt Nốt (TP Cần Thơ) có hành vi ép D. lấy chồng. Do em này bỏ trốn nên người cô ép em gái của D. là T. thay thế chị làm "cô dâu".

Công an cho biết thông tin về việc cô ruột xởn tóc, ép 2 cháu gái lấy chồng như trong nội dung của clip là không đúng sự thật. Ảnh cắt ra từ clip

Nội dung trong đoạn clip thông tin: "Người cô này ép D. lấy một người không rõ quê quán nhưng em này cho rằng có khả năng bị đưa sang Campuchia và cho biết phía bên "nhà chồng" có làm nghề "đưa người ra nước ngoài".

Gần tháng trước, khi bên "nhà gái" tổ chức đám cưới nhưng D. cảm thấy không an toàn nên bỏ trốn. Chính vì thế, người cô có hành vi cắt tóc D. giữa đường.

Khi D. bỏ trốn thì người cô bắt T. thế chị làm "cô dâu" nhưng bất thành nên T. cũng bị người cô cắt tóc. Cả hai em cho biết "cha nghiện rượu và mẹ bị bệnh tâm thần" nên người cô này mới làm như thế".

Trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an huyện Cái Bè cho biết công an đã làm việc với những người liên quan. Sự thật không như thông tin lan truyền trên không gian mạng. Do đó, công an huyện đang tiếp tục mời những người liên quan đến hành vi thông tin sai sự thật này lên để làm việc và xử lý.