Theo lẽ thường, một chiếc xe nhập khẩu chính hãng sẽ được hưởng nhiều ưu đãi chính hãng, thường có mức giá chênh lệch (thấp hơn) so với nhập khẩu tư nhân. Thế nhưng, thông tin mới đây về việc Rolls Royce Ghost 2021 nhập chính hãng có độ chênh lệch (kém) khoảng 10 tỷ đồng so với nhập tư nhân khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Cụ thể, hiện tại, nhà phân phối S&S Automotive đang phân phối Rolls Royce Ghost 2021 phiên bản tiêu chuẩn với mức giá từ 30 tỷ, còn Rolls Royce Ghost bản trục cơ sở dài với mức giá từ 33 tỷ. Trong khi đó, mới đây 2 chiếc Rolls Royce Ghost bản trục cơ sở dài nhập khẩu tư nhân có giá khoảng 43 tỷ. Từ đó, có một số so sánh rằng như vậy phiên bản "nhập khẩu tư nhân đắt hơn nhập khẩu chính hãng 10 tỷ".

Nhưng đó không phải là sự thật, chênh lệch do cách thức nhập khác nhau, nên đem ra so sánh mức giá chênh lệch 10 tỷ đó là phép so sánh không hợp lý.

Lý do cho sự khác biệt về giá này nằm ở chính sách 'đặc sản' của Rolls Royce: Cá nhân hóa.

Rolls Royce dành tới 4 năm để xây dựng Rolls Royce Sweptail độc bản theo đúng ý khách hàng. Ảnh: Language, bauersecure

Rolls Royce rất nổi tiếng trên thế giới với việc chiều chuộng khách hàng của mình. Với đội ngũ nghệ nhân lớn, Rolls Royce luôn quan niệm rằng "trí tưởng tượng của khách hàng là giới hạn duy nhất", ám chỉ việc họ sẵn sàng tùy biến chiếc xe theo bất kỳ phong cách, yêu cầu nào mà khác hàng đề ra (tất nhiên là khách hàng phải đủ khả năng chi trả).

Trong một báo cáo của Rolls Royce hồi đầu năm 2019, hãng cho biết rằng có hơn 90% chiếc xe bán ra đều được cá nhân hóa. Cá nhân hóa cũng là điều có mặt trên 2 chiếc Rolls Royce Ghost 2021 Extended Wheelbase (trục cơ sở dài) mới về Việt Nam.

Rolls Royce Ghost 2021 Extended Wheelbase đầu tiên về Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên

Qua ảnh, có thể thấy chiếc Rolls Royce Ghost 2021 phiên bản trục cơ sở dài đầu tiên về Việt Nam (ảnh trên) được trang bị ghế khán đài, bệ đỡ chân, rèm cửa tự động. Ít nhất 3 trang bị này đã điểm khác so với chiếc xe bản tiêu chuẩn. Bên cạnh đó còn có thể kể tới màu sơn 2 tông, đường chỉ sơn ngang thân Coachline, mâm xe mạ crôm.

Rolls Royce Ghost 2021 Extended Wheelbase thứ 2 về Việt Nam

Với chiếc Rolls Royce Ghost 2021 Extended Wheelbase thứ 2 về Việt Nam (ảnh trên), ta có thể thấy chiếc xe có nội thất phối màu lạ mắt, bên cạnh đó cũng là màu sơn ngoại thất 2 tông màu, đường chỉ Coachline. Đặc biệt hơn chính là logo Spirit of Ecstasy mạ vàng và cặp mâm đen.

Chỉ với những đặc điểm rất dễ thấy đó, có thể suy luận rằng những chiếc Rolls Royce Ghost 2021 nhập khẩu tư nhân này không phải bản tiêu chuẩn.