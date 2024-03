Sự thật sau clip người bán hàng rong ở phố đi bộ bờ hồ Hoàn Kiếm “ăn vạ” khách du lịch để đòi tiền

Trước đó, công an kinh tế quận Tây Hồ và công an phường Bưởi cũng đã nhanh chóng tìm ra được danh tính người bán hàng rong có ý định "chặt chém" hai khách du lịch nước ngoài giá 200.000 VNĐ cho một túi táo nhỏ và mời người này về trụ sở công an phường làm việc, cùng với sự tham gia của công chức tư pháp hộ tịch của phường.

Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng xác định người bán hàng rong trên là bà B.T.L (quê xã Yên Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên), hiện trú phường Phúc Xá (Ba Đình). Bà L. thường xuyên đi bán rong khu vực đường Thanh Niên - Thụy Khuê - Hoàng Hoa Thám.

Trong quá trình làm việc, bà L đã thừa nhận hành vi ứng xử của mình không đúng, đồng thời bày tỏ sự hối hận và xin lỗi vì đã vô tình tạo hình ảnh không đẹp về Hà Nội đối với du khách nước ngoài. Sau khi xác định rõ các lỗi vi phạm, UBND phường Bưởi đã xử phạt hành chính 150.000 đồng đối với bà L về lỗi bán hàng rong.