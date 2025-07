Sự thật rùng rợn đằng sau bức hình gia đình tưởng chừng bình thường được mệnh danh là “bức ảnh đáng sợ nhất từng được chụp”

Bức chân dung gia đình Lawson được chụp không lâu trước khi một trong những tội ác bi thảm nhất thế kỷ 20 ở Mỹ xảy ra.

Họ là một gia đình lao động ở Bắc Carolina, do Charlie Lawson (sinh năm 1886), một nông dân, và vợ ông, Fannie Lawson (sinh năm 1897) đứng đầu. Vợ chồng họ có bảy người con sau khi một đứa bé qua đời khi còn nhỏ - Arthur, 19 tuổi; Marie, 17 tuổi; Carrie, 12 tuổi; Maybell, 7 tuổi; James, 4 tuổi; Raymond, 2 tuổi; và Mary Lou, 4 tháng tuổi.

Không lâu trước Giáng sinh năm 1929, người cha đưa những người thân của mình đến thị trấn địa phương để mua quần áo mới và chụp một bức chân dung gia đình. Đây được coi là một cử chỉ khá hiếm hoi và tốn kém đối với một gia đình nông dân lao động vào thời điểm đó. Chỉ nhiều năm sau, nhiều người mới xem bức chân dung gia đình Lawson như một dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn về những gì sắp xảy ra. Trang Allthatisinteresting.com thậm chí còn nói rằng đó là "một ứng cử viên nặng ký cho bức ảnh đáng sợ nhất từng được chụp".

Bức chân dung gia đình Lawson: Từ trên cùng bên trái sang phải là Arthur (16), Marie (17), Charlie (43), Fannie (37), Mary Lou (3 tháng tuổi). (Ngồi từ trái sang phải) James (4), Mae Bell (7), Raymond (2), Carrie (12)

Bức chân dung đen trắng, được chụp tại một studio ở Winston-Salem gần đó, cho thấy gia đình Lawson trong trang phục trang trọng, nhìn thẳng vào ống kính với vẻ mặt vô cảm. Vẻ mặt nghiêm nghị của Charlie là một dấu hiệu nhỏ bé về những gì sắp xảy ra.

Vào ngày Giáng sinh, Charlie đã giết các con gái của mình là Carrie và Maybell gần một nhà kho thuốc lá khi chúng đang trên đường đi thăm họ hàng. Sau đó, hắn quay về nhà và bắn vợ mình, Fannie, trên hiên nhà. Vào bên trong, hắn giết Marie, tiếp theo là hai cậu con trai út, James và Raymond. Cuối cùng, hắn dùng gậy đánh chết bé Mary Lou.

Đám tang của các nạn nhân của vụ thảm sát Ngày Giáng sinh năm 1929

Sau khi sát hại bảy thành viên gia đình, Charlie đi vào rừng và tự sát bằng một khẩu súng ngắn. Con trai cả của hắn, Arthur, là đứa con duy nhất sống sót. Charlie và Arthur đã đi săn vào buổi sáng và người cha đã sai anh vào thị trấn để lấy một ít đạn. Người ta tin rằng Arthur đã sống một cuộc đời rất kín tiếng sau sự mất mát bi thảm của gia đình mình.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc đẫm máu

Mặc dù bí ẩn này được hầu hết các nhà sử học coi là không thể giải quyết, nhưng một số người tin rằng Charlie đang mắc bệnh tâm thần hoặc có thể bị chấn thương đầu vào thời điểm đó. Jeff Cochran, nhà biên kịch của một bộ phim tài liệu về vụ giết người-tự sát có tên Trouble Will Cause, nói với Yes Weekly vào năm 2018: "Đó là một vụ giết người đặc biệt tàn bạo và tôi nghĩ lý do chính khiến nó gây ám ảnh cho rất nhiều người trong nhiều năm là vì không ai biết tại sao Charlie Lawson lại giết gia đình mình."

"Mọi người đã đưa ra hàng tá lý thuyết và lý do khác nhau để giải thích tại sao Charlie Lawson lại làm những gì hắn đã làm. Một số ý tưởng là cực đoan và xa vời, nhưng hầu hết các ý tưởng mà mọi người đưa ra đều có thể chấp nhận được về mặt logic. Tôi nghĩ hầu hết các lý thuyết mà mọi người đưa ra là để thỏa mãn nhu cầu tìm hiểu của chính họ. Mọi người nhìn thấy vụ giết người tàn bạo, vô nghĩa này và nghĩ rằng phải có một lời giải thích cực đoan tương tự đằng sau nó", ông nói.

Nguồn: Ladbible