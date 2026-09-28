Sự thật rợn người về chúa tể Voldemort: Bản chất tà ác và tâm lý biến thái vượt xa trên phim ảnh

Đằng sau danh xưng Chúa tể Hắc ám, Voldemort thực chất còn sở hữu một bản chất tàn bạo, tâm lý biến thái từ thời thơ ấu cùng nguồn gốc bi kịch vượt xa những gì khán giả từng biết trên màn ảnh.

Là biểu tượng tà ác bậc nhất trong giới văn học và điện ảnh, Chúa tể Voldemort không chỉ gây kinh hoàng bởi ngoại hình dị dạng cùng dã tâm bất tử, mà bản chất thực sự của hắn còn chứa đựng những sự thật rùng rợn mà không phải fan hâm mộ nào cũng biết.

Hậu duệ trực tiếp của Salazar Slytherin

Trong Harry Potter và Căn phòng Bí mật, Voldemort được xác nhận là hậu duệ của Salazar Slytherin - một trong những nhà sáng lập Hogwarts. Salazar vốn nổi tiếng là kẻ luyện tập nghệ thuật hắc ám và luôn coi trọng phù thủy thuần huyết, miệt thị những người mang dòng máu Muggle. Sự bất đồng này khiến Salazar rời khỏi trường nhưng đã kịp tạo ra Căn phòng Bí mật cùng con Tử xà Tử Mãng (Basilisk) với mục đích thanh trừng những học sinh không thuần huyết.

Dù bản thân Voldemort là một phù thủy bán huyết, hắn vẫn căm ghét người Muggle đến tận xương tủy, xem sự phàm trần và cái chết của họ là điểm yếu kém cỏi. Chính nỗi sợ cái chết này đã thúc đẩy hắn tạo ra chuỗi Trường sinh Linh giá. Cho dù tư tưởng phân biệt đối xử này do di truyền hay tự bộc phát, di sản máu mủ từ Salazar Slytherin đã đặt nền móng cho một kẻ phản diện tàn bạo bậc nhất.

Tác phong của một kẻ sát nhân hàng loạt ngay từ thời thơ ấu

Trái với những gì thể hiện trên màn ảnh qua phần phim Hoàng tử Lai, cuốn sách gốc cùng tên đã khắc họa một Tom Riddle thời thơ ấu mang đầy đủ tâm lý của một kẻ sát nhân biến thái. Khi cụ Dumbledore đến trại trẻ mồ côi đón Tom, bộ phim chỉ đề cập việc cậu bé có thể di chuyển vật thể hay nói chuyện với rắn. Tuy nhiên, nguyên tác tiết lộ những món đồ Tom giấu trong hộp thực chất là "chiến lợi phẩm" tước đoạt từ những đứa trẻ bị cậu ta hành hạ.

Hành vi thu thập chiến lợi phẩm này trùng khớp với tâm lý của các kẻ sát nhân hàng loạt ngoài đời thực. Thêm vào đó, Tom từng ra tay sát hại con thỏ nhà của một đứa trẻ khác. Việc ngược đãi và tàn sát động vật vô hại vốn là dấu hiệu báo trước sớm nhất của chứng rối loạn tâm thần. Cụ Dumbledore vì lòng trắc ẩn đã đưa Tom đến Hogwarts thay vì một viện tâm thần, và đó cũng là khởi đầu cho thảm họa sau này.

Bậc thầy thao túng tâm lý và vẻ ngoài dối trá

Trước khi hiện thân thành một kẻ tàn ác đáng sợ, Voldemort từng sở hữu khả năng thao túng tâm lý xuất chúng. Qua ký ức của Giáo sư Slughorn, Tom Riddle thời đi học là một học sinh tài năng, quyến rũ, được đông đảo giáo viên lẫn bạn bè yêu mến. Ngoài Cụ Dumbledore, không một ai nghi ngờ về bản chất đen tối đằng sau vẻ ngoài hoàn hảo đó.

Ngoại hình và sự duyên dáng chính là công cụ giúp Tom dễ dàng đạt được mục đích. Khi làm việc tại tiệm Borgin và Burkes, hắn đã dụ dỗ phù thủy Hepzibah Smith cho xem hai báu vật là Chiếc cúp của Helga Hufflepuff và Mặt dây chuyền của Salazar Slytherin, sau đó ra tay hạ độc bà để cướp đồ làm Trường sinh Linh giá. Hắn thậm chí còn thuyết phục được hồn ma Helena Ravenclaw tiết lộ nơi giấu Mũ miện của mẹ bà. Tinh vi và khéo léo, Tom Riddle đã dùng lưỡi gươm tâm lý để đưa vô số người vào bẫy.

Kịch bản sinh ra từ Tình dược khiến hắn không thể cảm nhận tình yêu

Tình yêu được xem là thứ ma thuật mạnh nhất trong vũ trụ Harry Potter, giúp Harry sống sót trước Lời nguyền Chết chóc nhờ sự hy sinh của người mẹ Lily. Ngược lại, hoàn cảnh xuất thân của Voldemort đã triệt hạ khả năng cảm nhận thứ tình cảm này ngay từ khi hắn chưa cất tiếng khóc chào đời.

Mẹ của hắn, Merope Gaunt, vì mê đắm chàng trai Muggle giàu có Tom Riddle Sr. nên đã sử dụng Tình dược để ép ông bỏ trốn cùng mình. Khi mang thai, Merope ngừng cho ông uống thuốc với hy vọng ông sẽ yêu bà thật lòng. Kế hoạch thất bại, Tom Riddle Sr. tỉnh trí và lập tức bỏ đi. Merope sinh con tại trại trẻ mồ côi rồi qua đời ngay sau đó. Tác giả J.K. Rowling từng xác nhận rằng việc được thụ thai dưới tác động của Tình dược ép buộc đã khiến Voldemort vĩnh viễn không thể hiểu hay cảm nhận được tình yêu thương chân thật.