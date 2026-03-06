Sự thật phía sau thông tin CSGT “hy sinh khi truy đuổi” đang lan truyền trên mạng

Ngày 6-3, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân về thông tin bịa đặt, xuyên tạc liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đang lan truyền trên mạng xã hội.

Các hình ảnh, thông tin sai sự thật về tai nạn giao thông và Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai.

Trước đó, chiều 5-3, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện một bài đăng kèm hình ảnh vụ tai nạn giao thông với dòng trạng thái: "Lại 1 đồng chí nữa ra đi bỏ lại vợ trẻ con thơ". Bài viết còn có tiêu đề "Va chạm kinh hoàng ở Quy Nhơn: CSGT hy sinh vì truy đuổi, lại một bi kịch không đáng có".

Theo cơ quan công an, nội dung bài viết chỉ mô tả chung hiện trường vụ tai nạn nhưng không nêu rõ thời gian, địa điểm hay những người liên quan. Bài đăng còn sử dụng nhiều lời lẽ mang tính suy diễn, gây hiểu lầm, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CSGT. Thông tin này sau đó nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác.

Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai, khẳng định đây là thông tin hoàn toàn bịa đặt. Trên địa bàn Quy Nhơn cũng như tỉnh Gia Lai không xảy ra vụ việc như nội dung bài viết nêu.

Theo Thượng tá Hoài, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số đối tượng ở nước ngoài dựng chuyện, tung tin giả nhằm bôi nhọ, xúc phạm uy tín lực lượng CSGT. Thủ đoạn thường thấy là sử dụng hình ảnh từ các vụ tai nạn giao thông xảy ra trước đó rồi lồng ghép thông tin sai sự thật để câu view, kích động dư luận.

Ngay sau khi phát hiện thông tin xuyên tạc, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, tham mưu biện pháp xử lý và triển khai các hoạt động phản bác thông tin sai sự thật.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân cần thận trọng khi tiếp nhận thông tin trên mạng xã hội, kiểm chứng từ nguồn chính thống trước khi chia sẻ; không đăng tải hoặc bình luận suy diễn về những vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh. Khi phát hiện nội dung có dấu hiệu bịa đặt, xuyên tạc, người dân nên chủ động thông báo cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục xác minh nguồn phát tán thông tin sai sự thật để xử lý theo quy định pháp luật.