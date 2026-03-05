Cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà, nghĩ quẩn vì giận dỗi người yêu

Sáng 5/3, một tình huống nguy cấp đã xảy ra tại khu vực số 34, ngõ 2, dốc La Pho, phường Tây Hồ (Hà Nội), khi một cô gái trẻ có biểu hiện tiêu cực, đe dọa đến tính mạng bản thân.

Nhận được tin báo, llực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 14 (KV14) - thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP phối hợp CAP Tây Hồ khẩn trương xuống hiện trường.

Báo An ninh Thủ đô thông tin, tại hiện trường cô gái có biểu hiện hoảng loạn, tâm lý bất ổn. Lực lượng chức năng vừa tổ chức các biện pháp đảm bảo an toàn, vừa kiên trì trấn an, động viên, tìm cách tiếp cận phù hợp để tránh kích động thêm tâm lý nạn nhân.

Toàn bộ quá trình này đã được những người chứng kiến ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội. Sau hơn một giờ được công an thuyết phục, cô gái đã bình tĩnh trở lại và được đưa vào vị trí an toàn.

(Ảnh cắt từ clip)

Thông tin trên Dân Trí, lãnh đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường Tây Hồ cho hay, qua tìm hiểu sự việc thì cô gái trẻ do giận dỗi người yêu nên đã nghĩ quẩn. Sau khi kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe, lực lượng chức năng đã bàn giao nạn nhân cho gia đình tiếp tục theo dõi, chăm sóc.