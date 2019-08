Sự thật phía sau những ca đẻ thuê

Phát hiện đường dây mang thai hộ 3 tỉ đồng mỗi bé Tháng 7-2019 Đội Phòng chống mua bán người (Đội 12) Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Hà Nội đã phát hiện một đường dây chuyên đẻ thuê xuyên biên giới. Đường dây này do một số đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, tổ chức “thuê” một số phụ nữ người Campuchia cấy phôi để mang thai hộ các cặp vợ chồng người Trung Quốc. Số tiền để có được một bé trai lên đến 3 tỉ đồng. Đối tượng Tao Chong Peng. Theo một chỉ huy Đội Phòng chống mua bán người, ngày 1-7, tổ công tác của Đội đã phối hợp với Đồn Công an Đường sắt ga Hà Nội tiến hành kiểm tra 2 nhóm người nước ngoài đang bế theo 3 trẻ sơ sinh là con trai khoảng trên 20 ngày tuổi lên 2 xe ô tô để đi Lào Cai và Lạng Sơn. Tổ chức điều tra, Cơ quan công an đã làm rõ vợ chồng chị Yu - anh Rong và vợ chồng anh A. - chị L. (trú tại tỉnh Quảng Đông và tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đang muốn có con trai nên đã thông qua môi giới là người Trung Quốc để thuê đẻ con trai tại Campuchia với giá từ 850 ngàn đến 1 triệu nhân dân tệ (tương đương 2,6 tỉ đồng đến 3,3 tỉ đồng Việt Nam). Cuối tháng 5, cặp vợ chồng chị Yu - anh Rong và anh A. sang Campuchia để đón con về. Vợ chồng chị Yu có 2 con trai, vợ chồng anh A. có 1 con trai. Tại đây, các đối tượng thông qua môi giới đã sắp xếp đưa 3 cháu bé cùng bố mẹ các cháu đến biên giới Campuchia gặp đối tượng Tao Chong Peng (SN 1991, trú tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua đường tiểu mạch. Sau đó, Tao Chong Peng tiếp tục đưa nhóm người này ra TP Hà Nội bằng tàu hỏa. Tuy nhiên, Tao Chong Peng không đi cùng mà đáp máy bay ra TP Hà Nội trước để bố trí đưa 3 cháu lên 2 ô tô khác nhau sẽ chạy lên khu vực biên giới để sang Trung Quốc nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện. Peng sau đó đã bị Cơ quan công an thi hành lệnh bắt khẩn cấp về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép” theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.