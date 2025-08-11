Sự thật khó tin về chàng trai 2k2 đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành 2/9

Đi xe đạp, chạy xe máy vượt hàng nghìn km để vào TP.HCM xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) từng là câu chuyện gây sốt MXH.

Sắp đến ngày kỷ niệm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, hành trình đặc biệt này được tiếp nối, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nhân vật đạp xe xuyên Việt lần này là Tiktoker Trần Hiển Vinh (sinh năm 2002, tên thường gọi là Én).



Một vài khoảnh khắc trong một ngày đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội của Hiển Vinh. Nguồn: Én Fitness

Tiktoker Trần Hiển Vinh.

Nhiều người bất ngờ khi tìm hiểu về anh chàng đạp xe xuyên Việt này.

Đầu tiên, Hiển Vinh là 1 TikToker nổi tiếng trên MXH. Anh chàng sở hữu một kênh TikTok cá nhân có 1,5 triệu follower, hơn 51 triệu lượt yêu thích. Hiển Vinh cũng sở hữu kênh YouTube cùng tên, có 663 nghìn người đăng ký; riêng Facebook cá nhân hiện có gần 50 nghìn người theo dõi.

Sinh năm 2002, Vinh đã hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo nội dung được 4 năm, tập trung vào các video khám phá, trải nghiệm, thể thao và du lịch,...

Thời gian gần đây, Hiển Vinh ngày càng được chú ý nhiều hơn nhờ loạt clip ghi lại hành trình đạp xe từ TP.HCM ra Hà Nội để xem Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tới đây.

Trên TikTok cá nhân, anh chàng chia sẻ ý tưởng cho hành trình đặc biệt này là xuất phát từ mong muốn cá nhân - muốn lan tỏa nhiều thông điệp tích cực.

Điều bất ngờ thứ 2, Hiển Vinh có mối quan hệ thân thiết, nhận được lời khuyên từ Đào Quang Hà – chàng trai từng đạp xe xuyên Việt hơn 1.800km từ Hà Nội vào TP.HCM dịp 30/4 vừa qua.

Đào Quang Hà cũng gửi lời khuyên, động viên Hiển Vinh trong chặng hành trình đầy ý nghĩa này.

"Về thể lực thì mình hoàn toàn yên tâm và tin tưởng thể lực của Én. Vì Én là một người rất năng động và thể thao rồi. Còn về trang phục, mình khuyên Én nên mang những đồ hết sức thiết yếu. Mình nghĩ chắc chỉ khoảng 3 bộ quần áo và những đồ vệ sinh cá nhân hằng ngày thôi. Khối lượng mình mang theo nên nhẹ hết mức có thể.

Thứ hai, trong chuyến đi tuyệt đối không đi đêm, vì có thể gây nguy hiểm khi có nhiều xe lớn, trời tối. Điều thứ ba, bạn phải lắng nghe cơ thể của mình, đừng cố quá, mệt ở đâu thì nghỉ ở đó", Đào Quang Hà chia sẻ với Hiển Vinh.

Tiếp đến, Hiển Vinh có 1 sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho chuyến đi.

Cậu dành 20 ngày rèn luyện cả thể chất, tinh thần và chuẩn bị vật chất, bao gồm chọn xe đạp, trang phục, khám sức khỏe tổng quát và tập luyện trong thành phố để nâng cao sức bền.

Hành trình của Hiển Vinh chính thức bắt đầu từ 16/7. Đến nay, sau hơn 20 ngày, Hiển Vinh đã có mặt tại tỉnh Hà Tĩnh.

Nam TikToker đều đặn ghi lại hành trình đặc biệt này mỗi ngày, đặt trong album "Nhật Ký Xuyên Việt" và chia sẻ lên mạng xã hội, thu hút nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Các thước phim trong hành trình này đều đang thu hút hàng triệu lượt xem.

Mỗi nơi đi qua, Hiển Vinh đều hào hứng ghi lại các trải nghiệm về văn hóa, ẩm thực và đặc biệt là ghé thăm các địa điểm nổi tiếng của từng tỉnh thành (nếu có cơ hội). Điều này càng làm cho hành trình của nam TikToker thêm phần thu hút.

Lịch trình 1 ngày của Hiển Vinh.

Nam TikToker đều đặn đạp xe, cập nhật hành trình mỗi ngày.

Cuối cùng, Hiển Vinh luôn tuân thủ một lịch trình chặt chẽ, có phần khắt khe. Chàng trai trẻ bắt đầu từ 5 sáng, và dừng nghỉ lúc 17h tối, đi ngủ lúc 21h30. Hiển Vinh ghé các quán ăn dọc đường, nghỉ ngơi lúc cần thiết và tìm chỗ trọ phù hợp. Nếu đúng như lịch trình đã đề ra, chàng trai dự kiến cán đích tại Hà Nội kịp ngày 2/9 tới đây.

Hiển Vinh cũng cho biết quyết định lên đường của con trai khiến ba mẹ bất ngờ, song vẫn ủng hộ. Đông đảo cư dân mạng lành lời khen ngợi, động viên Hiển Vinh trên hành trình đẹp này.

Một số hình ảnh đời thường của Hiển Vinh:

Nguồn: Én Fitness