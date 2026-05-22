Sự thật hình ảnh 'cháu bé nghi bạo hành cùng mẹ đến quán bia' ở Hà Nội

MINH TUỆ
|

Công an phường Đống Đa, TP Hà Nội xác minh, làm rõ thông tin bé gái có nhiều vết thâm trên chân, nghi bị bạo hành xuất hiện tại quán bia cùng mẹ.

Ngày 20/5, mạng xã hội đăng tải hình ảnh một cháu bé tại quán bia, nghi bị bạo hành thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Công an phường Đống Đa (Hà Nội) phối hợp cùng đại diện VKSND khu vực 2 Hà Nội làm việc với gia đình cháu bé để xác minh, làm rõ sự việc.

Qua trao đổi, mẹ cháu cho biết tối 19/5 đưa con gái 3 tuổi đến quán bia trên phố Tây Sơn. Đến khoảng 22h cùng ngày, gia đình đưa cháu về nhà.

Sự thật về hình ảnh cháu bé nghi bạo hành tại quán bia Hà Nội - Ảnh 1.

Hình ảnh nhiều vết thâm trên chân cháu bé.

Mẹ cháu cũng cung cấp thông tin cháu từ nhỏ bị mắc bệnh viêm da cơ địa, thường xuyên khô da, mẩn ngứa và để lại nhiều mảng sừng, vết giống sẹo trên cơ thể.

Gia đình đã đưa cháu đi khám, điều trị tại nhiều cơ sở y tế như Bệnh viện Da liễu Trung ương, Bệnh viện Bạch Mai và hiện đang điều trị chuyên khoa da liễu theo chỉ định của bác sĩ.

Hình ảnh lan truyền trên mạng khiến nhiều người hiểu nhầm là dấu vết bị đánh đập.

Công an phường Đống Đa xác định không có dấu hiệu cháu bé bị bạo hành. Những vết trên cơ thể cháu được xác định là biểu hiện của bệnh viêm da cơ địa.

Công an phường Đống Đa nhắc nhở phụ huynh cần quan tâm hơn đến môi trường sinh hoạt của trẻ nhỏ, không nên đưa các cháu đến những nơi như quán bia có âm thanh lớn, đông người, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sự phát triển của trẻ em.

Sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng đối với trẻ em là điều rất đáng trân trọng. Tuy nhiên, người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến tâm lý của cháu bé và gia đình.

Công an phường Đống Đa đề nghị người dân tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, tránh suy diễn gây hoang mang dư luận.

Phát hiện 2 thi thể nam nữ trôi dạt trên vịnh Hạ Long
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

