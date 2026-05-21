HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phát hiện 2 thi thể nam nữ trôi dạt trên vịnh Hạ Long

Hoàng Dương
|

Ngày 21/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đang xác minh danh tính 2 thi thể được phát hiện trôi dạt trên vịnh Hạ Long.

Trao đổi với PV, ông Lê Bá Tài - Đội trưởng Đội cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 9h cùng ngày, lực lượng cứu hộ phát hiện 2 thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trôi dạt tại khu vực đền Đầu Mối trên vịnh Hạ Long.

Phát hiện thi thể trôi dạt trên vịnh Hạ Long , điều tra nguyên nhân vụ việc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đưa 2 thi thể lên bờ.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân khoảng từ 38 đến 45 tuổi, chưa rõ danh tính. Trong đó, thi thể nam mặc áo cộc màu xanh , quần đùi; thi thể nữ mặc áo cộc, quần đùi màu đen, trên người có đeo dây chuyền và khuyên tai bằng vàng.

“Qua nhận định ban đầu, có thể đây là một cặp vợ chồng gặp nạn trong quá trình đi biển đánh bắt hải sản”, ông Tài thông tin.

Sau khi phát hiện, lực lượng chức năng đã đưa các thi thể vào bờ, bàn giao cho chính quyền các phường Hạ Long và Hà Tu phối hợp xác minh danh tính , tìm kiếm thân nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện trường vụ sạt lở mỏ đá ở Thanh Hóa khiến 3 công nhân tử vong
Tags

thi thể trôi dạt

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

Cận cảnh thời điểm bắt giữ ca sĩ Long Nhật và hơn 70 người khác trong đường dây ma tuý đặc biệt lớn

01:12
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

Dự án vượt biển độc đáo, 'xịn xò' nhất Việt Nam, top đầu khu vực do Vingroup xây dựng sắp có thay đổi lớn?

01:23
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

VinFast VF 8 mới ra mắt: Sạc dưới 30 phút, chạy 500 km, nâng cấp công nghệ ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại