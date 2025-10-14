Sự thật đằng sau ca khúc Phương Oanh chia sẻ

Doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với danh xưng “Shark Bình”, đã bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến dự án tiền số AntEx. Chiều 14/10, Công an TP Hà Nội công bố thông tin chính thức. Thông tin này được đưa ra sau 8 ngày kể từ khi lực lượng công an liên tục xuất hiện tại tòa nhà số 18 phố Tam Trinh (phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) - trụ sở của Công ty NextTech.

Động thái của Phương Oanh

Sau khi tin tức nổ ra, mọi động thái của diễn viên Phương Oanh - vợ Shark Bình được công chúng quan tâm. Tối 11/10, chỉ ít ngày trước khi ông Bình bị bắt, Phương Oanh bất ngờ đăng tải một status mới trên trang cá nhân có hơn 752 nghìn người theo dõi. Cô chỉ viết một biểu tượng trái tim màu xanh dương, kèm đoạn clip phát nhạc ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi.

Bài đăng của Phương Oanh ngày 11/10

Về ý nghĩa, trái tim màu xanh dương trong ngôn ngữ biểu tượng được hiểu là sự bình yên, lòng trung thành và tình cảm bền chặt. Nhiều người còn để ý sâu hơn về chính bài hát mà cô chọn - Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Đây là bản nhạc Hoa kinh điển của nhạc sĩ Ông Thanh Khê, với phần lời được viết bởi Tôn Nghi. Bài hát mượn hình ảnh ánh trăng để nói về tình yêu chân thành, vĩnh cửu và lặng lẽ soi sáng giữa đêm tối. Ở văn hóa Á Đông, trăng luôn là biểu tượng của đoàn viên, chờ đợi và nhớ thương.

Động thái của Phương Oanh gây chú ý trước khi Shark Bình bị bắt

“Người hỏi tôi yêu người sâu đậm bao nhiêu, tình của tôi là thật” - những ca từ ấy khiến hàng triệu trái tim rung động suốt hơn 40 năm qua. Ca khúc trở thành biểu tượng nhạc tình Hoa ngữ, từng được trình diễn bởi nhiều giọng ca huyền thoại như Đặng Lệ Quân, Trương Quốc Vinh, Lưu Đức Hoa, nhóm S.H.E và thậm chí cả rocker Jon Bon Jovi.

Sự thật về ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi

Điều ít ai biết là suýt chút nữa, bài hát kinh điển này đã bị bỏ quên.

Năm 1973, sau thời gian học tập ở Mỹ, nhạc sĩ Ông Thanh Khê trở về Đài Loan với nhiều sáng tác chưa công bố. Trong số đó có một bản nhạc chưa đặt tên, và chính Tôn Nghi đã viết nên phần lời đầy cảm xúc, từ đó, Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi ra đời. Ban đầu, nhạc sĩ định vứt bỏ nó, cho rằng giai điệu quá giản dị, nhưng sau khi đọc lời ca, ông đổi ý. Quyết định ấy đã thay đổi lịch sử âm nhạc Hoa ngữ.

Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi - Đặng Lệ Quân

Ca khúc được thu âm nhiều lần trong thập niên 1970, song phải đến khi Đặng Lệ Quân thể hiện năm 1977 trong album Đảo Quốc Chi Tình, Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi mới thực sự trở thành huyền thoại. Giọng ca mềm mại, trong trẻo của Đặng Lệ Quân được ví như “mang cả vầng trăng vào bản nhạc”, khiến ca khúc trở thành biểu tượng của thế kỷ 20.

Sau này, Trương Quốc Vinh từng trình diễn lại bài hát ấy để gửi tặng người bạn đời Đường Hạc Đức, và đó cũng là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất trong sự nghiệp của anh.

Điều khiến nhiều người rùng mình là cả hai ca sĩ thể hiện thành công nhất bài hát - Đặng Lệ Quân và Trương Quốc Vinh đều qua đời đột ngột, để lại những nghi vấn chưa lời giải. Đặng Lệ Quân ra đi ở tuổi 42 do cơn hen suyễn, còn Trương Quốc Vinh tự kết thúc cuộc đời mình ở tuổi 47, khiến ngày 1/4/2003 trở thành vết thương khó lành trong lòng người hâm mộ.

Câu chuyện về Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi không chỉ là giai thoại về âm nhạc, mà còn là biểu tượng của nỗi niềm và sự thủy chung bất biến. Có lẽ vì thế, khi Phương Oanh chọn bài hát này để chia sẻ đúng vào thời điểm “trước bão”, nhiều người tin rằng đó là cách cô giãi bày lòng mình. Dù không viết gì thêm, chỉ với biểu tượng trái tim xanh và đoạn nhạc trữ tình, Phương Oanh đã khiến mạng xã hội dậy sóng.

Dù không viết gì thêm, chỉ với biểu tượng trái tim xanh và đoạn nhạc trữ tình, Phương Oanh đã khiến mạng xã hội dậy sóng




