Sự thật clip bố mẹ bỏ quên con gái trong ô tô, phải đập kính giải cứu: Gia đình lên tiếng

Ngày hôm nay (25/5), mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông cầm búa đập kính ô tô để cứu một bé gái đang bị mắc kẹt trong xe. Nhiều diễn đàn chia sẻ đoạn clip với tiêu đề: "Bố mẹ để quên con trên xe, may mà người dân phát hiện kịp, nếu không thì đập cả chiếc ô tô cũng vô nghĩa". .

Đọc dòng tiêu đề đoạn clip, nhiều người không khỏi bức xúc và chỉ trích sự thiếu trách nhiệm của bố mẹ đứa trẻ khi để quên con. Tuy nhiên, không lâu sau đó, người đầu tiên đăng clip lên mạng xã hội - Băng Nhi, đã lên tiếng đính chính toàn bộ câu chuyện. Những tiêu đề đang lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng xấu tới gia đình bé gái.

Đoạn clip gây nhiều tranh cãi.

Nhi đăng clip lên tài khoản Tiktok cá nhân với mục đích cảnh báo mọi người cẩn thận, không đưa khóa xe cho trẻ nhỏ để tránh gặp phải tình huống nguy hiểm tương tự.

Chia sẻ trên Tri Thức - ZNews, Băng Nhi cho hay mình là người thân của bé gái và cũng là người đăng clip vào đêm 24/5. Nhi cho hay sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ cùng ngày, thời điểm đó, bé gái ngồi chơi trên xe với tài xế. Sau đó, nam tài xế bước xuống định đi qua mở cửa bế bé gái xuống, nhưng lại để chìa khóa cho em cầm chơi. Bé gái vô tình bấm nút lock trên chìa khóa khiến cửa bị khóa từ bên trong mà em không biết cách mở.

May mắn, bé gái đã được đưa ra ngoài an toàn và không gặp phải chấn thương nào.