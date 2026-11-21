Mạnh thường ôm chiếu, chăn, mùng vào các bệnh viện, đóng giả người nhà đi chăm sóc bệnh nhân.

Thông tin trên báo Công an nhân dân cho hay, ngày 21/11, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Trần Mạnh (SN 1989, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Mạnh là đối tượng không có việc làm ổn định và từng có 4 tiền án về các tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Gần đây, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên Mạnh đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đối tượng Mạnh tại cơ quan công an. (Ảnh: Báo Công Lý)

Mạnh thường ôm chiếu, chăn, mùng vào các bệnh viện, đóng giả người nhà đi chăm sóc bệnh nhân rồi lợi dụng sơ hở của người nhà bệnh nhân để lén trộm cắp điện thoại. Thủ đoạn khác của Mạnh là giả vờ mượn điện thoại để liên lạc với người nhà rồi cầm điện thoại bỏ chạy.

Dối tượng đã chiếm đoạt hàng chục chiếc điện thoại của người dân, sau đó đem đi bán lấy tiền tiêu xài.

Thông tin trên Báo Đắk Lắk điện tử cho biết thêm, sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Buôn Ma Thuột đã phối hợp với lực lượng bảo vệ bệnh viện xác minh, truy tìm và bắt giữ Mạnh.

Cơ quan công an đề nghị những người từng bị mất tài sản liên quan đến Mạnh tại bệnh viện sớm trình báo để được giải quyết.