Sự thật bất ngờ: Siêu xe triệu đô xài chung phụ tùng với ô tô bình dân

Các nhà sản xuất siêu xe thể thao đắt tiền cũng từng có những giai đoạn phải "vay mượn" phụ tùng từ các mẫu xe bình dân để tiết kiệm chi phí sản xuất.

Trong ngành công nghiệp ô tô, việc chia sẻ chung phụ tùng hay nền tảng khung gầm giữa các thương hiệu trong cùng tập đoàn diễn ra rất phổ biến. Volkswagen, Skoda và Audi cùng sử dụng chung linh kiện và khung gầm MQB. Tương tự, Lynk & Co và Geely dùng chung khung gầm CMA với Volvo, trong khi liên minh Nissan, Renault và Mitsubishi chia sẻ nền tảng CMF.

Tuy nhiên, việc dùng chung linh kiện còn xuất hiện giữa những mẫu siêu xe triệu đô và các dòng xe bình dân không mấy liên quan. Thậm chí, mẫu xe huyền thoại McLaren F1 còn dùng chung cụm đèn hậu với một chiếc xe buýt.

McLaren F1 và cụm đèn hậu xe buýt

McLaren F1 có giá xuất xưởng hơn 1 triệu USD và hiện định giá trên 20 triệu USD, nhưng lại chia sẻ cụm đèn hậu tròn đặc trưng với dòng xe buýt đường dài VDL Bova Futura (giá ước tính 300.000 - 600.000 USD). Thực tế, cả hai hãng xe đều mua lại cụm đèn sản xuất sẵn từ nhà cung ứng Cobo của Ý để tiết kiệm chi phí và thời gian phát triển. Dù giá của chiếc xe buýt không hề rẻ, con số này vẫn rất nhỏ khi đặt cạnh giá trị hàng chục triệu USD của mẫu siêu xe Anh Quốc.

Cụm đèn hậu của siêu xe triệu đô McLaren F1 thực chất là linh kiện dùng chung với dòng xe buýt VDL Bova Futura. (Ảnh: drive.com.au)

Lamborghini Diablo và Nissan 300ZX

Ở bản nâng cấp giữa vòng đời năm 1999, mẫu siêu xe từng giữ kỷ lục nhanh nhất thế giới Lamborghini Diablo đã loại bỏ cụm đèn pha ẩn để chuyển sang đèn cố định truyền thống, đi kèm một dải sợi carbon gắn ngang phía trên.

Mục đích thực sự của dải carbon là để che đi logo Nissan dập nổi trên mặt kính, do cụm đèn được lấy trực tiếp từ mẫu xe thể thao Nhật Bản Nissan 300ZX. Nhờ vậy, nếu chiếc Diablo trị giá 600.000 USD bị hỏng đèn pha, chủ xe có thể tìm mua phụ tùng thay thế từ một chiếc Nissan 300ZX cũ có giá khoảng 12.000 USD.

Nếu chiếc Diablo bị hỏng đèn pha, chủ xe có thể tìm mua phụ tùng thay thế từ một chiếc Nissan 300ZX.

Lamborghini Murcielago và Ford Focus

Khi mẫu xe kế nhiệm của Diablo là Murcielago ra mắt năm 2001, Lamborghini đã về dưới trướng tập đoàn Volkswagen và có nguồn tài chính dồi dào, nhưng mẫu siêu xe V12 này vẫn tận dụng lại chi tiết từ xe phổ thông Mỹ. Cụ thể, cặp đèn xi-nhan hình tam giác bên hông Murcielago được lấy từ mẫu hatchback bình dân Ford Focus thế hệ đầu tiên và chỉ xoay nghiêng đi. Nếu chi tiết này bị vỡ, chủ xe có thể dễ dàng đặt mua phụ tùng của Ford Focus trên mạng với giá khoảng 5 USD.

Đèn báo rẽ bên hông của Lamborghini Murcielago dùng chung với mẫu xe bình dân Ford Focus thế hệ đầu tiên.

Aston Martin DB7 và các dòng xe Mazda

Ra mắt tại Mỹ với giá khởi điểm 140.000 USD cùng chi phí phát triển dự án lên đến 30 triệu USD, mẫu xe thể thao hạng sang Aston Martin DB7 lại sử dụng hàng loạt linh kiện từ Mazda do cả hai hãng thời điểm đó đều thuộc quyền kiểm soát của Ford.

Cụm đèn hậu của DB7 thực chất là đèn của mẫu Mazda 323 Astina đời 1989 - 1994 được bọc thêm viền trang trí. Bên cạnh đó, tay nắm cửa ngoài của xe lấy từ chiếc Mazda 323 bản wagon, còn tay nắm cửa trong khoang lái và đèn xi-nhan hông được bê nguyên từ mẫu xe thể thao Mazda Miata MX-5 thế hệ đầu tiên.

Aston Martin DB7 tận dụng lại tay nắm cửa từ các mẫu xe Mazda Miata MX-5. (Ảnh: drive.com.au)

Maserati MC20 và Fiat 500e

Việc chia sẻ linh kiện vẫn tiếp diễn trên các dòng siêu xe hiện đại như Maserati MC20 (giá khởi điểm khoảng 243.000 USD tại Mỹ) khi thương hiệu này trực thuộc tập đoàn mẹ Stellantis với nhiều hãng xe phổ thông. Để mở cánh cửa từ bên trong khoang lái MC20, người dùng sẽ bấm vào một nút mở cửa điện tử. Nút bấm này hoàn toàn giống với trang bị tương tự trên mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ Fiat 500e có giá khoảng 35.700 USD, tức rẻ hơn chiếc siêu xe Maserati hơn 200.000 USD.