Sự rộn ràng của Minh Hoàng trước ngày cưới Á hậu Phương Nhi

Đám cưới của Á hậu Phương Nhi và doanh nhân Minh Hoàng đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng. Sự kiện trọng đại của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 23 - 24/1 tới đây tại một trong những khu resort lớn của tập đoàn nhà chú rể.

Minh Hoàng và Phương Nhi tại sự kiện hồi tháng 12/2025 (Ảnh: Như Hoàn)

Trước thềm hôn lễ, Minh Hoàng cũng trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội khi liên tục có những động thái mới trên MXH.

Mới nhất, chồng Á hậu Phương Nhi bất ngờ thay ảnh đại diện ở tài khoản Instagram. Trong ảnh, Minh Hoàng gây chú ý bởi diện mạo điển trai, ăn diện chỉn chu, tạo dáng với chú ngựa đứng cạnh bên.

Dù không có thông tin nào được đính kèm nhưng sau khi hình ảnh được đăng tải, nhiều người nhanh chóng dự đoán đây là 1 trong những bức ảnh cưới của Minh Hoàng và Phương Nhi. Bởi trong những hình ảnh và nhiều lần xuất hiện trước đó, cả cô dâu chú rể đều có phong cách đơn giản, nghiêm túc.

Hình ảnh mới nhất của Minh Hoàng (Ảnh: IGNV)

Trước lần thay ảnh đại diện này, Minh Hoàng đã cập nhật phần tiểu sử ở Instagram: “Hà Nội, 29/1/2026”. Hiện tại dòng tiểu sử này chỉ còn “29/1/2026” nhưng netizen đều cho rằng đây là mốc thời gian, địa điểm đặc biệt quan trọng với doanh nhân thì mới được anh đưa lên đầu tiên như vậy. Vì vậy nhiều người cũng tò mò xem sự kiện gì sẽ diễn ra sắp tới.

Minh Hoàng liên tục thay đổi thông tin tiểu sử trên Instagram (Ảnh chụp màn hình)

Trước đó, Minh Hoàng cực kỳ kín tiếng trước truyền thông. Trang cá nhân của Minh Hoàng đều để chế độ riêng tư, do đó, netizen có được rất ít thông tin và hình ảnh của anh. Chỉ có một số bức hình cá nhân do chính Minh Hoàng đăng tải lên mạng.

Vì vậy việc doanh nhân trẻ này có những động thái trên MXH trong giai đoạn cận kề ngày cưới được cho là chuyện hiếm. Điều này càng khiến công chúng tò mò và chú ý hơn tới đám cưới sắp diễn ra của cặp đôi. Nhiều ý kiến cho rằng, sự rộn ràng vừa đủ này phần nào phản ánh tâm thế thoải mái, sẵn sàng bước vào chặng đường mới của thiếu gia Minh Hoàng trước ngày chính thức rước Á hậu Phương Nhi về dinh.

2 hình ảnh hiếm hoi mà Minh Hoàng tự đăng lên mạng (Ảnh: IGNV)

Hiện tại, chỉ còn hơn 1 tuần nữa, lễ cưới của Á hậu Phương Nhi và chồng là thiếu gia Minh Hoàng sẽ diễn ra. Á hậu Phương Nhi và chồng không lộ diện và cũng không trực tiếp chia sẻ bất kì chi tiết nào liên quan đến hôn lễ.

Á hậu Phương Nhi sinh năm 2002, đến từ Thanh Hoá. Cô đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 và đại diện Việt Nam dự thi Hoa hậu Quốc tế 2023. Còn doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng sinh năm 2000, là con trai thứ 2 của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Thiếu gia Minh Hoàng và Phương Nhi đã có thời gian dài hẹn hò kín tiếng trước khi quyết định tiến đến hôn nhân. Nếu như Phương Nhi đã quen mặt trong làng giải trí và trên MXH thì Minh Hoàng kín đáo hơn, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông.

Trong thời gian hẹn hò, Phương Nhi và Minh Hoàng đã đồng hành cùng nhau trong một vài sự kiện nhưng đều không để lộ bất cứ hình ảnh nào.

Sau đám hỏi vào đầu năm 2025, cặp đôi xuất hiện cùng nhau nhiều hơn tại các sự kiện của tập đoàn nhà chú rể. Cả hai cũng được bắt gặp ở những khoảnh khắc đời thường như đi du lịch Nhật Bản, đi xem concert,...

Minh Hoàng và Phương Nhi cùng đi xem concert ở Hà Nội (Ảnh: MXH)

(Tổng hợp)