Sự nghiệp của 3 tân Ủy viên Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa được bầu bổ sung

Ngày 16/8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, quyết định bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư 3 đồng chí gồm:

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng;

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Uỷ viên Trung ương Đảng, Uỷ viên Ban Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;

Ông Lê Minh Trí, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Sự nghiệp của ông Nguyễn Duy Ngọc

Ngày 3/6, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng.

Ông Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: daihoidang.vn

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường đánh giá Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ có năng lực, được rèn luyện, thử thách trong thực tiễn từ cơ sở đến cán bộ lãnh đạo Bộ Công an. Trong suốt quá trình công tác, tướng Ngọc "luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý".

Ông Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964; quê quán ở thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; Dân tộc: Kinh. Tân Ủy viên Ban Bí thư Nguyễn Duy Ngọc từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong ngành công an.

Ông lần lượt giữ nhiều chức vụ trong ngành công an như: Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC27) Công an thành phố Hà Nội,Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC44), Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm nhiệm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội.

Tháng 11/2016, ông Nguyễn Duy Ngọc là Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát rồi tháng 8/2018, ông Ngọc giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

Trong thời gian từ tháng 8/2019 - 6/2024, ông đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, được thăng cấp bậc hàm lên Trung tướng.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Nguyễn Duy Ngọc được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ tháng 12/2023 đến tháng 6/2024, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Sự nghiệp của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết

Ngày 1/6/2024, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết sinh ngày 22/1/1966; quê quán xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương; dân tộc Kinh; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

Ông Quyết từng đảm nhiệm nhiều chức vụ: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 2, Chính ủy Quân khu 2, Bí thư Đảng ủy Quân khu 2.

Ông Trịnh Văn Quyết. Ảnh: daihoidang.vn

Tháng 8/2016, ông Trịnh Văn Quyết được thăng quân hàm Thiếu tướng đến năm 2020 thì được thăng quân hàm Trung tướng.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông Trịnh Văn Quyết được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng trong năm này, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Đến tháng 8/2023, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.

Sự nghiệp của ông Lê Minh Trí

Ông Lê Minh Trí sinh năm 1960, quê xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM. Ông Trí có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn là cử nhân An ninh nhân dân, cử nhân Luật.

Ông Lê Minh Trí là Ủy viên Trung ương Đảng Khóa XII, XIII. Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV, XV. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Quá trình công tác của tân Ủy viên Ban Bí thư Lê Minh Trí trải qua nhiều vị trí như: Chi ủy viên, Phó đội trưởng; Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng Tham mưu an ninh, Công an TP.HCM; Phó trưởng Phòng A12b, Bộ Nội vụ, Thư ký Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an); Phó chánh Văn phòng HĐND và UBND TP.HCM; Phó bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 11, TP.HCM; Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Ông Lê Minh Trí. Ảnh: daihoidang.vn

Từ năm 2013 đến năm 2016, ông là Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương.

Tháng 4/2016 - 1/2021, ông Trí giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.

Tháng 7/2021, ông được bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.