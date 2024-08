Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị

Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, chiều 16/8 của Văn phòng Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng ngày đã họp và quyết định giới thiệu nhân sự và cho ý kiến để Bộ Chính trị giới thiệu nhân sự kiện toàn lãnh đạo một số cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị với Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Ông Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965, quê quán xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lương Tam Quang là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước năm 2012, ông Lương Tam Quang Trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, ông giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an; Kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Ngày 6/6, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Thượng tướng Lương Tam Quang.