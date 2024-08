Nội dung chính Bộ trưởng Lương Tam Quang được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị

Tiểu sử tân Ủy viên Bộ Chính trị Lương Tam Quang

Những phát ngôn ấn tượng của tân Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an

Ngày 16/8, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ. Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu bổ sung Ủy viên Bộ Chính trị Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Thượng tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965, quê quán xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông là cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm, cử nhân Luật.

Ông Lương Tam Quang được đào tạo tại Học viện An ninh nhân dân và có thời gian dài đảm nhận nhiều chức vụ trong lĩnh vực an ninh. Trong đó, từ năm 2012 đến tháng 8/2019 ông giữ chức Phó Chánh rồi Chánh Văn phòng Bộ Công an và lần lượt mang hàm Thiếu tướng, Trung tướng.

Ngày 15/8/2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công an, sau đó kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang - Ảnh: Cổng TTĐT Chính phủ

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ngày 30/1/2021, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 1/2022, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Vào chiều ngày 6/6/2024, kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong quá trình công tác, Thượng tướng Lương Tam Quang được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Quân công hạng Nhất, hạng Nhì; Huân chương Chiến Công hạng Nhất, hạng Nhì; 4 Huân chương, Huy chương của Nhà nước Lào (Huân chương Tự do hạng Ba, Huân chương Hữu nghị, Huân chương Anh dũng hạng Nhất, Huy chương Hữu nghị).

Xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực

Trong nhiều năm giữ chức Thứ trưởng rồi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Thượng tướng Lương Tam Quang đã có những chỉ đạo quyết liệt liên quan đến các vụ án lớn, phòng chống tham nhũng, đặc biệt là an ninh mạng, góp phần đưa an ninh mạng trở thành động lực lớn cho sự phát triển quốc gia và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Trong đó, Thượng tướng Lương Tam Quang đã lãnh đạo, chỉ đạo điều tra nhiều vụ việc lộ lọt, rao bán dữ liệu, bí mật Nhà nước. Theo thống kê trong năm 2023, Bộ Công an đã điều tra xử lý 16 vụ việc lộ lọt, rao bán dữ liệu, bí mật Nhà nước.

Cuối năm 2023, Thượng tướng Lương Tam Quang cho hay, mỗi năm, công an triệt xóa hàng nghìn ổ nhóm tội phạm. Trong đó có hàng trăm nhóm tội phạm nguy hiểm "núp bóng" công ty, doanh nghiệp hoạt động phạm tội, nhiều đường dây tội phạm liên quan đấu thầu, đấu giá và cổ phần hóa, trục lợi chính sách.

Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 của Cục Tổ chức cán bộ vào ngày 15/7 vừa qua, trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lương Tam Quang yêu cầu nâng cao công tác điều tra, xử lý tội phạm, phải đảm bảo đạt được chỉ tiêu mà Quốc hội, Đảng ủy Công an Trung ương đề ra.

Thượng tướng Lương Tam Quang tại Hội nghị hồi tháng 7 vừa qua - Ảnh: Bộ Công an

Bên cạnh đó tập trung điều tra đảm bảo tiến độ, chất lượng các vụ án, vụ việc, nhất là những vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tỉnh ủy, Thành ủy theo dõi, chỉ đạo. Quan điểm là làm rõ từng phần, rõ đến đâu, kết luận đề nghị xử lý đến đó và tập trung xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ…

Còn tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của lực lượng cảnh sát điều tra vào ngày 29/7, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phòng, chống tội phạm, trong đó có phòng, chống tội phạm từ không gian mạng.

Đối với tội phạm có tổ chức, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị phải triệt xóa các băng nhóm tội phạm về hình sự ngay từ khi mới hình thành còn đối với tội phạm ma túy, phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa và tăng cường hợp tác quốc tế để đấu tranh với tội phạm ma túy từ xa…

Thượng tướng Lương Tam Quang cũng từng nhấn mạnh quan điểm là, các vụ án, làm rõ từng phần, rõ đến đâu, kết luận đề nghị xử lý đến đó và tập trung xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực, không có vùng cấm, không có ngoại lệ…

Quá trình công tác của Thượng tướng Lương Tam Quang - Ảnh: Cổng TTĐT Chính Phủ

