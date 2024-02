Sự mất tích bí ẩn của cô gái trẻ và tội ác man rợ của gã thanh niên cùng xóm trọ

Cha mẹ khóc hết nước mắt tìm con gái mất tích ngày giáp tết

Cuối năm là khoảng thời gian ai cũng mong sớm thu xếp công việc để về quây quần bên gia đình đón tết. Chị Vi Thị Th. (25 tuổi, quê Đồng Nai) làm việc và trọ tại TP.Thủ Đức, TP.HCM cũng giống như mọi người. Chiều ngày 8/2 (tức 29 tết), sau khi kết thúc ca làm việc tại công ty, chị Th. nhắn tin báo với người thân là mình chuẩn bị về quê ăn tết.

Thế nhưng, dù quãng đường chỉ khoảng 100 km mà ba mẹ chị Th. chờ đến đêm vẫn không thấy con gái về đến nhà rồi cũng mất liên lạc với gia đình. Tết thì đã cận kề nhưng con mãi vẫn chưa thấy về nhà, gia đình lo lắng nên trưa 30 tết vội vàng đi lên phòng trọ của chị Th.

Qua kiểm tra, căn phòng không có sự xáo trộn, chiếc xe máy vẫn đậu bên trong, trên xe còn treo nhiều túi đồ để chuẩn bị về quê. Tuy nhiên, ba lô mà chị Th. thường dùng, điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng.

Được biết, chị Th. ở chung cùng bạn trai nhưng anh này đã về quê ở Phú Yên trước đó khoảng 1 tháng. Bố mẹ nạn nhân bất an, khóc hết nước mắt chờ tin con gái và thuê phòng trọ gần khu vực để nghe ngóng tin tức của con mình.

Công an vào cuộc điều tra, trích xuất camera an ninh đặt tại đầu cổng dãy trọ cho thấy, sau khi đi làm về, chị Th. chưa từng rời khỏi dãy trọ.

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an thành phố đã triển khai 6 tổ công tác đồng thời rà soát hiện trường tại khu vực nhà trọ, các địa điểm có liên quan và xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị Th. cùng các đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương.

Từ những thông tin nắm được, lực lượng chức năng đã đặt nghi vấn vào đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (SN 1999; trọ ở cùng khu với nạn nhân ở khu phố 5, phường Tăng Nhơn Phú B).

Chưa đầy 24h truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Khoa khi đối tượng đang lẩn trốn ở nhà bạn gái tại tỉnh Bình Định.

Tội ác đê hèn của gã trai trẻ

Bước đầu, tại cơ quan công an, Khoa khai nhận hành vi gây án. Theo đó, Khoa sống cùng dãy trọ với chị Th. trên đường Quang Trung (khu phố 5, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức, TP.HCM).

Thông tin trên báo Thanh Niên cho hay, Khoa khai có tình cảm với chị này nhưng chị Th. đã có người yêu và sống cùng người yêu.

Chiều 8/2 là ngày 29 tết, thời điểm mà những người thuê trọ đã về hết, khi thấy chị Th. chuẩn bị về quê ăn tết nên Khoa nảy sinh ý định hãm hiếp nạn nhân. Gã thanh niên giả vờ nhờ chị Th. qua phòng khiêng giúp đồ đạc. Khi chị Th. sang phòng trọ, Khoa đã khóa cửa phòng trọ tấn công, sát hại nạn nhân rồi thực hiện hành vi đồi bại.

Sau đó, nghi phạm cướp một số tài sản của nạn nhân gồm: 1 lắc tay và 3 nhẫn, 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng.

Nguyễn Đăng Khoa được đưa đến hiện trường nơi phi tang thi thể nạn nhân - Ảnh: CA TPHCM

Đê hèn hơn, để che giấu hành vi của mình, Khoa dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nylon đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao (thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức).

Sau khi gây án, Khoa bình tĩnh về quê bạn gái ở Bình Định ăn tết.

Đến ngày 13/2, sau 6 ngày mất tích, công an đã tìm được các phần thi thể của nạn nhân ở cung đường vắng nằm trong Khu công nghệ cao (TP Thủ Đức), cách nhà trọ chị Th. khoảng 4km.

Ngày 14/02, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa về tội "Cướp tài sản", "Giết người", "Hiếp dâm".

Hành vi phạm tội của hung thủ rất man rợ

Luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, chia sẻ về góc độ pháp lý của vụ án trên báo Pháp luật xã hội. Theo đó, luật sư Nguyên cho rằng, đây là vụ việc gây rúng động dư luận xã hội bởi hành vi của kẻ gây án là rất tàn nhẫn, man rợ.

"Không chỉ sát hại cô gái mà nghi phạm còn xâm phạm thi thể nạn nhân nên đối tượng này có thể sẽ bị xử lý về nhiều tội danh, đối mặt với mức hình phạt nghiêm khắc của pháp luật" - luật sư Nguyên nêu quan điểm.

Nữ luật sư cũng nhận định thông thường với các trường hợp phạm nhiều tội thì sẽ phải chịu mức hình phạt nghiêm khắc. Những kẻ thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản; giết người, hiếp dâm hoặc giết người rồi xâm phạm thi thể của nạn nhân như nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa thường sẽ phải chịu mức hình phạt cao nhất là tử hình.

Đối tượng Nguyễn Đăng Khoa tại cơ quan công an - Ảnh: CA TPHCM

Luật sư Đặng Văn Cường, đoàn Luật sư TP Hà Nội cùng chung nhận định cho rằng vụ việc rất nghiêm trọng, đối tượng đã xâm phạm đến tài sản đến tính mạng, thi thể của nạn nhân và gây bức xúc trong dư luận.

Có thể thấy hành vi của đối tượng rất côn đồ, manh động, thể hiện sự coi thường pháp luật. Đối tượng Khoa cùng lúc xâm phạm nhiều khách thể mà pháp luật bảo vệ, trong đó có tính mạng con người, quyền sở hữu tài sản, danh dự nhân phẩm và xâm phạm đến cả thi thể của nạn nhân. Vì vậy, chắc chắn đối tượng sẽ phải chịu mức án nghiêm khắc nhất.

Nguyên nhân của những vụ giết người nghiêm trọng là gì?

Khi được hỏi rằng có phải hình phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe đã khiến nhiều đối tượng chưa biết sợ không chia sẻ trên truyền hình VTC Now, luật sư Đặng Văn Cường cho biết trong thời gian qua liên tục xảy ra các vụ án giết người và cũng không ít vụ việc các đối tượng bị xử lý hình sự với mức tù chung thân, thậm chí tử hình. Tuy nhiên, tình hình tội phạm về trật tự xã hội nói chung và các vụ án giết người nói riêng vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều nơi, nhiều thời điểm.

Luật sư Cường cho rằng có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến những tội phạm xâm hại đến tính mạng, thân thể, sức khỏe của nạn nhân. Trong đó có thể kể đến ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng không tốt. Vì lòng tham, vì bản năng, ham muốn, coi thường pháp luật mà các đối tượng sẵn sàng thực hiện hành vi phạm tội khi có thời cơ.

Luật sư nêu quan điểm, theo ông nguyên nhân xuất phát từ quá trình giáo dục, đạo đức, nhân cách, môi trường học đường và xã hội. Thậm chí cả sự ảnh hưởng những thông tin xấu từ mạng internet. Ngoài ra, các đối tượng thực hiện hành vi một phần cũng là do sự lơi lỏng, nhẹ dạ cả tin, sơ hở của nạn nhân dẫn đến các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội khi phát hiện thời cơ.

Ông lý giải thêm, bởi những hành vi phạm tội liên quan tội danh đó có hình phạt rất nghiêm khắc. Với tội giết người thì hình phạt cao nhất là tử hình. Có lẽ những đối tượng phạm tội không nghĩ là mình giết người để đổi mạng... mà các đối tượng còn nghĩ phân xác nạn nhân ra, che giấu hành vi thì có thể thoát sự trừng phạt của pháp luật.

Ngoài ra, các hành vi khác như cố ý gây thương tích, cướp tài sản, hiếp dâm đều có hình phạt cao nhất đến 20 năm tù hay tù chung thân... rõ ràng hình phạt đó là rất nghiêm khắc.