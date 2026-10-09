Sự kỳ lạ của Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có nhịp sống và công việc riêng.

Thời gian qua, Khả Ngân liên tục xuất hiện tại các sự kiện, đặc biệt là những hoạt động của nhãn hàng. Đang trong thai kỳ nhưng nữ diễn viên vẫn chăm chỉ lộ diện, giữ nhịp làm việc khá đều đặn. Mỗi lần xuất hiện, cô lại nhận được sự chú ý bởi diện mạo ngày càng mặn mà, rạng rỡ.

Điều khiến khán giả thích thú là dù đã bước vào thai kỳ, Khả Ngân gần như không có dấu hiệu "vỡ nét". Gương mặt nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ tươi tắn, thần thái tự tin, vóc dáng cũng được lựa chọn trang phục khéo léo để vừa thoải mái vừa tôn lên vẻ ngoài. Từ những sự kiện của nhãn hàng đến các khoảnh khắc đời thường, "vợ yêu" của Nhan Phúc Vinh đều cho thấy năng lượng khá tích cực.

Trên trang cá nhân, Khả Ngân cũng thường xuyên cập nhật những hoạt động riêng. Cô chia sẻ hình ảnh đi làm, gặp gỡ bạn bè hay những khoảnh khắc trong cuộc sống theo cách khá tự nhiên.

Nhan sắc rạng rỡ của Khả Ngân trong giai đoạn thai kỳ

Nữ diễn viên có năng lượng tích cực, vui vẻ lộ diện ở các sự kiện

Trong khi đó, Nhan Phúc Vinh lại đang có một hành trình rất khác. Nam diễn viên hiện đang có mặt tại Đài Loan (Trung Quốc) để tham gia một hoạt động đạp xe của một nhãn hàng. Qua những hình ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy Nhan Phúc Vinh đặc biệt hào hứng với chuyến đi này. Anh cập nhật những khoảnh khắc được chào đón, tham gia hoạt động cùng bạn bè và tận hưởng không khí tại đây.

Nhìn cách Nhan Phúc Vinh chia sẻ về chuyến đi, có thể cảm nhận khá rõ sự thoải mái của nam diễn viên khi được làm điều mình yêu thích. Không còn hình ảnh một mỹ nam thường xuyên xuất hiện trước máy quay, nam diễn viên lúc này giống một người đàn ông đang tận hưởng trọn vẹn sở thích cá nhân, gặp gỡ những người bạn có chung đam mê và thoải mái bung xõa theo cách của riêng mình.

Nhan Phúc Vinh tận hưởng hoạt động đạp xe tại Đài Loan (Trung Quốc)

Một người ở Việt Nam liên tục dự sự kiện, một người lại đang vi vu nước ngoài vừa làm việc vừa thoã đam mê. Nếu chỉ nhìn vào những gì cả hai đăng tải, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh dường như đang có hai nhịp sống hoàn toàn khác nhau. Nhưng chính điều đó lại tạo nên sự "kỳ lạ" trong cách cặp đôi này xây dựng hình ảnh sau khi công khai mối quan hệ.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh không có kiểu yêu mà mỗi lần xuất hiện đều phải đi cùng nhau. Cả hai cũng không liên tục đăng ảnh tình cảm, kể chuyện yêu đương hay biến những thay đổi trong đời tư thành nội dung xuất hiện trên mạng xã hội. Thay vào đó, mỗi người vẫn duy trì công việc và cuộc sống riêng như trước.

Khả Ngân tiếp tục xuất hiện tại các sự kiện, thực hiện những hoạt động của nhãn hàng và cập nhật cuộc sống cá nhân. Nhan Phúc Vinh cũng tập trung cho công việc, những chuyến đi và sở thích riêng. Dù đã công khai mối quan hệ, cả hai dường như không để chuyện tình cảm chen vào nhịp sống vốn có của mình.

Những ngày qua, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh có nhịp sống riêng

Đáng nói, cặp đôi cũng không tận dụng chuyện đời tư để "làm nóng" hình ảnh. Sau khi công khai mối quan hệ, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh không liên tục nhắc tên nhau để tạo sự chú ý mà chỉ lựa chọn thời điểm phù hợp để chia sẻ.

Đầu tiên là khoảnh khắc công khai mối quan hệ. Sau đó, cả hai tiếp tục xác nhận tin vui có con đầu lòng. Mỗi lần xuất hiện đều là một thông tin đủ lớn để công chúng chú ý, thay vì liên tục đưa chuyện tình cảm vào những chia sẻ thường ngày.

Tuy nhiên, việc cả hai không nhắc về nhau quá nhiều không đồng nghĩa với chuyện tình cảm thiếu sự gắn kết. Ngược lại, những chi tiết nhỏ mà Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh vô tình để lộ lại cho thấy họ đang khá thoải mái trong mối quan hệ.

Nhan Phúc Vinh từng khiến dân tình thích thú khi đăng tải những dòng chữ đầy vẻ "nịnh vợ", gọi Khả Ngân là "em bé", hay thậm chí còn phải "xin phép" bà xã đang mang thai để đi leo núi. Những cách thể hiện có phần hài hước này cho thấy nam diễn viên không ngại thể hiện sự chiều chuộng dành cho người bạn đời, nhưng vẫn giữ mọi thứ ở mức vừa đủ.

Về phía Khả Ngân, nữ diễn viên cũng từng gọi Nhan Phúc Vinh là "anh nhà em" một cách khá tự nhiên. Chỉ một cách xưng hô đơn giản nhưng đủ cho thấy vị trí của nam diễn viên trong cuộc sống hiện tại của cô đã có sự thay đổi rõ rệt.

Điểm thú vị nằm ở chỗ, khi cần công khai, cả hai không né tránh. Nhưng khi trở lại với công việc và cuộc sống riêng, họ cũng không cố biến chuyện tình cảm thành trung tâm của mọi thứ.

Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh không dùng đời tư để làm nội dung cho cuộc sống hay công việc thường ngày

Dù hạn chế nhắc về nhau nhưng không quá khó để thấy cả hai dành trọn tình cảm cho nhau

Ảnh: FBNV