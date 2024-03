Sự kinh ngạc của Emma Stone ở tuổi 35

Emma Stone có trong tay hai lần đoạt tượng vàng Oscar danh giá. Mới nhất cô được vinh danh khi giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 96 cho phim Poor Things , củng cố vị thế là một trong những diễn viên xuất sắc nhất giới điện ảnh.

Chỉ trong một thập kỷ, Emma Stone đã giành được năm đề cử Oscar (trong đó có một đề cử cho hạng mục sản xuất), được vinh danh với Cúp Volpi của Liên hoan phim Venice và thắng hai giải BAFTA - giải thưởng được ví như Oscar nước Anh, hai giải Quả cầu vàng và ba giải của SAG (Giải Nghiệp đoàn diễn viên màn ảnh)

Tất cả là kỳ tích đáng kinh ngạc. Và Emma Stone chỉ mới 35 tuổi.

Emma Stone giành tượng vàng Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn phim Poor Things. Ảnh: Rolling Stone.

Luke Goodsell, biên tập viên và nhà phê bình phim của ABC Arts nhận xét: “Stone rất nhất quán trong các lựa chọn của mình. Thay vì tận dụng địa vị để lấy những bộ phim uy tín có cơ hội tranh giải, cô ấy được tán dương khi theo đuổi các vai diễn trong những dự án tham vọng, đôi khi kỳ quặc để phát huy thế mạnh của mình, một diễn viên hài nhưng cũng có thể đóng chính kịch”.

Emma Stone có quá trình tiến hóa thần kỳ về diễn xuất khi hóa thân thành Bella Baxter (Poor Things), đưa cô lần thứ hai được vinh danh tại Oscar.

Hành trình trở thành Emma

Emma tên thật là Emily Jean Stone. Thời thiếu niên cô đã thuyết phục cha mẹ rời bỏ Arizona, chuyển đến Los Angeles để cô thực hiện mơ ước trở thành ngôi sao điện ảnh. Sự mong mỏi của Emma gửi tới phụ huynh được dồn thông qua bài thuyết trình PowerPoint có tiêu đề “Dự án Hollywood”.

Emma Stone bắt đầu đam mê diễn xuất khi tham gia CLB kịch ở Phoenix, bang Arizona, Mỹ.

"Thật là ngớ ngẩn. Tôi khi đó mới mười bốn tuổi. Trong bản thuyết trình có bài hát Hollywood của Madonna" - cô nói với tạp chí BlackBook năm 2009.

Trong bài phỏng vấn với The New York Times năm 2015, Emma cho biết cô mắc chứng rối loạn lo âu, tuổi thơ bị bao phủ bởi những cơn lo lắng, hoảng loạn. “Tất cả những gì tôi muốn làm là ngồi trong phòng ngủ và lo lắng. Nhưng diễn xuất đã đưa tôi vào những tình huống mà bản thân phải làm theo. Điều đó tốt cho tôi” – Emma tập trung hơn sau khi làm quen với diễn xuất ở trường.

Khi bắt đầu bước vào con đường diễn xuất chuyên nghiệp, nữ diễn viên đổi tên từ Emily thành Emma, bởi tên thật trùng với thành viên ở Hiệp hội Diễn viên. Cô chia sẻ với Tạp chí W : “Đối với đứa trẻ 16 tuổi, việc chọn cái tên mới là khá thú vị”, và cho biết đã thử cái tên “Riley” trong sáu tháng, khi đóng Malcolm in the Middle. Nhưng khi ê-kíp gọi tên, cô không biết họ đang nói đến ai.

"Vào lúc đó, tôi nhận ra mình không thể là Riley. Vì vậy, tôi trở thành Emma. Nhưng tôi nhớ Emily. Tôi muốn đưa cô ấy trở lại”.

Khoảnh khắc đột phá trong sự nghiệp của Emma đến năm 19 tuổi, cô được chọn vào vai người yêu của Jonah Hill trong bộ phim hài tuổi teen Superbad (2007). Chỉ là vai diễn nhỏ nhưng khiến Emma có được bước chuyển mình lớn trong sự nghiệp.

Judd Apatow - nhà sản xuất phim - đề nghị cô nhuộm mái tóc vàng tự nhiên thành màu đỏ, với kỳ vọng màu tóc này sẽ trở thành thương hiệu của cô.

Easy A đánh dấu vai chính đầu tiên của Emma Stone. Ảnh: Sony Pictures, Fox.

Các hợp đồng phim ảnh đến với Emma tăng chóng mặt sau Superbad . Nữ diễn viên vẫn giữ tạo hình tương tự khi đóng The House Bunny (2008), Zombieland (2009), Easy A (2010) - đánh dấu bước nhảy vọt trong sự nghiệp khi Emma khi nhận vai chính đầu tiên.

Nội dung Easy A kể về Olive (Emma Stone đóng) - học sinh trung học bị đảo lộn cuộc sống khi nói dối về chuyện hẹn hò với chàng sinh viên cao đẳng. Tin đồn cô là “gái hư” khiến Olive mất hình tượng sau một đêm, nhưng cô vẫn quyết định "chơi tới bến" với lời đồn này.

Không cho phép lặp lại chính mình

Tài tử Ryan Gosling - bạn diễn của Emma trong Crazy, Stupid, Love (2011) - khuyên nữ diễn viên về việc chọn vai diễn. Anh cho rằng việc này giống như nghe nhạc, có nhiều bài hát hay nhưng chỉ có một giai điệu khiến bạn muốn nhún nhảy.

Nữ diễn viên cho thấy sự thông minh khi có cách chuyển mình, không cho phép lặp lại trong một khuôn khổ. Sau đó, cô tham gia phim chính kịch được đề cử Oscar - The Help , đóng cùng Viola Davis, bộ phim hài tình cảm Friends with Benefit...

Emma Stone đã sản xuất nhiều dự án, bao gồm Cruella và Poor Things. Ảnh: Disney

Minh tinh gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong “bom tấn” The Amazing Spiderman với vai Gwen Stacy. Sau đó cô hợp tác với Ryan Gosling trong Gangsta Squad và đóng vai chính trong bộ phim hài lãng mạn Magic in the Moonlight của Woody Allen.

Từ Birdman , công chúng nhìn nhận Emma Stone vào danh sách diễn viên trẻ có nội lực ở Hollywood. Bộ phim này đã giành được bốn giải trong đó có Phim hay nhất tại Oscar lần thứ 87.

Nó cũng mang lại cho Emma đề cử Oscar đầu tiên, hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất bên cạnh các Patricia Arquette, Laura Dern, Keira Knightley và diễn viên gạo cội Meryl Streep.

Tuy vậy niềm vui chẳng kéo dài lâu, sự nghiệp của Emma gặp sóng gió khi cả hai bộ phim phát hành năm 2015 là Aloha và Irrational Man đều thất bại về mặt thương mại và phê bình.

Thời điểm này Emma đang biểu diễn trên sân khấu Broadway ở Cabaret. Chính nơi này đã đưa cô gặp nhà làm phim Damien Chazelle - người đã đưa ra ý tưởng về dự án mang tên La La Land .

“Sự kết hợp to lớn của may mắn và cơ hội ”

Bộ phim nhạc kịch lãng mạn xen lẫn chính kịch hài hước La La Land chứng kiến lần thứ ba tái hợp của Ryan Gosling và Emma Stone. Trong đó, Emma vào vai nữ diễn viên đầy tham vọng sống ở Los Angeles và phải đối mặt với sự từ chối hết lần này đến lần khác trong các buổi thử vai.

La La Land mang lại cho Emma Stone Oscar đầu tiên cho hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Đáng nhẽ cô phải là ngôi sao được chú ý nhưng thành tích này bị lu mờ phần nào bởi sự cố trao nhầm giải gây sốc nhất lịch sử Oscar năm đó. Ê-kíp La La Land rạng rỡ, vui mừng lên sân khấu nhận giải Phim hay nhất, và niềm hạnh phúc vụt tắt khi được thông báo kết quả sai, phim thắng cuộc là Moonlight.

“Tôi nhận ra rằng khoảnh khắc như thế này là sự kết hợp to lớn giữa may mắn và cơ hội. Tôi vẫn còn phải học hỏi và làm việc nhiều và chiếc cúp này là động lực để tôi tiếp tục cuộc hành trình đó” - minh tinh phát biểu khi nhận tượng vàng từ Viện Hàn lâm.

Có ý kiến nhận định điều khiến Emma Stone khác biệt so với các đồng nghiệp là sự kỳ lạ trong diễn xuất. Nữ diễn viên tỏa ra nguồn năng lượng mạnh mẽ, đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Emma giỏi đóng những nhân vật có tính kịch, có thể pha chút hài hước, thậm chí đáng sợ một cách khó chịu. Diễn xuất của cô trong The Curse của Nathan Fielder là ví dụ.

Sự hợp tác bền bỉ và thành công với Yorgos Lanthimos

Thời điểm nhận La La Land năm 2015, minh tinh đã gặp đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos để thảo luận về dự án tiếp theo của ông là The Favourite, đánh dấu khởi đầu cho sự hợp tác bền lâu của hai người.

The Favourite đánh dấu lần đầu Emma Stone hợp tác với đạo diễn Yorgos Lanthimos. Ảnh: 20th Century Fox.

The Favourite đã mang về cho Emma Stone một đề cử Oscar khác ở hạng mục phụ. “Vào thời điểm thực hiện The Favourite , quan hệ giữa chúng ta khăng khít hơn. Khi kết thúc quá trình quay phim, chúng tôi bắt đầu nói về Poor Things ”.

Nội dung Poor Things theo chân người phụ nữ có tâm hồn trẻ thơ tên Bella (Emma Stone đóng), được bác sĩ phẫu thuật lập dị Godwin Baxter hồi sinh sau khi tự sát. Tác phẩm do Emma sản xuất nhận được 11 đề cử từ Viện Hàn lâm, bao gồm Nữ diễn viên chính xuất sắc, Thiết kế sản xuất xuất sắc, Thiết kế phục trang xuất sắc và Làm tóc, trang điểm xuất sắc.

Bộ phim thách thức diễn xuất của Emma, buộc cô phải trải qua nhiều phân đoạn tâm lý phức tạp, đồng thời phải kiểm soát ngôn ngữ, cử chỉ cơ thể để phù hợp với nhân vật Bella từ thời thơ ấu đến trưởng thành.

Nhân vật Bella của Emma Stone trong Poor Things. Ảnh: Searchlight Pictures.

Phim có nhiều cảnh 18+. Với minh tinh, cô cho rằng những cảnh trần tục của Bella là cần thiết trong phim. Điều này đúng với trải nghiệm và trưởng thành của Bella khi cô hiểu được các quy tắc xã hội, không phải xấu hổ khi che đậy mọi thứ.

Diễn xuất của Emma trong Poor Things được khán giả nhận định sáng tạo, độc đáo: “Thật thú vị khi cô ấy đảm nhận những bộ phim này với tư cách là nhà sản xuất. Điều đó thực sự phản ánh tham vọng và sở thích của cô ấy”, “Thật đáng ngưỡng mộ khi diễn viên hạng A lại có những lựa chọn sáng tạo táo bạo như vậy”…