Ngôi sao Trung Quốc phạm pháp, tù tội giờ ra sao?

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng nổi bật tại Asian Film Awards (Giải thưởng Điện ảnh châu Á) 2024. Ảnh: China Daily.

Từng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, lọt vào top 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time vào năm 2017, Phạm Băng Băng mất tất cả do bê bối trốn thuế vào năm 2018.

Sau khi vụ án kết thúc, Phạm Băng Băng và các công ty riêng bị buộc phải nộp phạt khoảng 880 triệu nhân dân tệ (124 triệu USD). Cô đồng thời phải nhận lệnh cấm làm việc trong ngành giải trí trong vòng 3 năm.

Hết thời hạn cấm cửa, người đẹp sinh năm 1981 tìm cách quay lại C-biz nhưng không thành công. Sau đó, cô chuyển hướng ra thị trường quốc tế và dần có những bước tiến đáng kể.

Năm 2023, Phạm Băng Băng tham gia bộ phim Green Night do Hong Kong (Trung Quốc) sản xuất. Tháng 1, cô được nhìn thấy xuất hiện trên phim trường dự án Hollywood Ice Road 2: Road to the Sky cùng tài tử Mike McCann (Liam Neeson).

Ngày 10/3, Phạm Băng Băng thành tâm điểm chú ý tại Asian Film Awards (Giải thưởng Điện ảnh châu Á) 2024 ở Hong Kong (Trung Quốc) cùng các nghệ sĩ hàng đầu C-biz như đạo diễn Trương Nghệ Mưu, vợ chồng Lưu Gia Linh - Lương Triều Vỹ, Tưởng Cần Cần...

Ngô Diệc Phàm

Ngô Diệc Phàm đang ngồi tù và phải rời khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn.

Trước khi vướng lao lý, Ngô Diệc Phàm là người đứng đầu trong danh sách Tứ đại lưu lượng của showbiz Hoa ngữ, danh tiếng khó sao nam trẻ nào vượt qua được.

Tuy nhiên, bê bối tình dục vào năm 2021 khiến cựu thành viên EXO thân bại danh liệt. Anh bị kết án 13 năm tù về tội cưỡng hiếp nhiều phụ nữ. Theo phán quyết, anh sẽ bị trục xuất khỏi Trung Quốc sau khi mãn hạn tù.

Tất cả sản phẩm âm nhạc, điện ảnh và truyền hình của Ngô Diệc Phàm đều bị cấm ở Trung Quốc. Anh cũng bị xóa sổ khỏi mạng xã hội đất nước tỷ dân.

Trịnh Sảng

Trịnh Sảng bị đuổi khỏi C-biz nhưng thỉnh thoảng vẫn gây ồn ào trên mạng xã hội.

Vào thời điểm vướng vào bê bối mang thai hộ năm 2021, Trịnh Sảng là một trong những tiểu hoa sau năm 1990 nổi tiếng nhất Trung Quốc. Cô được yêu mến với danh xưng “Nữ thần thanh xuân”.

Không chỉ bị tình cũ Trương Hằng tố bỏ rơi hai con có được bằng phương pháp mang thai hộ, cô còn bị phanh phui sử dụng hợp đồng âm dương để trốn thuế khi nhận vai trong Tân Thiến nữ u hồn .

Cuối cùng, Trịnh Sảng phải nộp phạt bị phạt 299 triệu NDT (gần 44,7 triệu USD) vì trốn thuế và hơn 90 triệu NDT (khoảng 12,3 triệu USD) vì bị đối tác cũ kiện vào năm 2021. Năm 2023, cô bị tòa án Thượng Hải yêu cầu trả cho đối tác cũ 30,5 triệu NDT (4,1 triệu USD) tiền thù lao và bồi thường 60 triệu NDT (8,2 triệu USD) tiền thiệt hại kinh tế.

Cô bị cấm xuất hiện trong các bộ phim truyền hình và các dự án giải trí khác. Cô cũng bị các thương hiệu, trong đó có Prada, bỏ rơi.

Không còn đường trở lại C-biz, Trịnh Sảng lưu lạc ở Mỹ, tiếp tục giải quyết các vấn đề pháp lý và chăm sóc hai con. Thỉnh thoảng, người đẹp 9X lại gây náo loạn trên mạng xã hội. Gần nhất là vào ngày 9/2, một tài khoản đăng đoạn ghi âm dài 47 phút tố Trịnh Sảng không nhận tội trốn thuế, đổ hết cho mẹ ruột và có hành vi bạo hành con.

Trương Triết Hạn

Trương Triết Hạn tìm cách lấy lại ánh hào quang năm xưa nhưng không gây được chú ý.

Hơn 10 năm lăn lộn trong ngành giải trí, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng có bước chuyển mình nhờ vai chính trong Sơn Hà Lệnh vào năm 2021.

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau đó, nam diễn viên sinh năm 1991 bị đưa vào danh sách đen vì lộ ảnh tạo dáng bên ngoài đền Yasukuni ở Tokyo (Nhật Bản). Đây là địa điểm “nhạy cảm” đối với người dân Trung Quốc vì thờ 14 tội phạm chiến tranh bị kết án thời đế quốc Nhật Bản.

Dù không vi phạm pháp luật, Trương Triết Hạn vướng phải ồn ào chính trị. Do đó, anh không được người Trung Quốc chào đón nữa.

Trương Triết Hạn biến mất một thời gian dài trước khi phát hành album solo ở Đài Loan (Trung Quốc). Anh cũng biểu diễn 3 buổi hòa nhạc ở Thái Lan và Malaysia vào năm 2023. Tuy nhiên, tất cả không gây được tiếng vang.

Lý Dịch Phong

Lý Dịch Phong không còn hoạt động showbiz.

Tương tự Ngô Diệc Phàm, Lý Dịch Phong là một trong “Tứ đại lưu lượng” của Trung Quốc. Anh từng có 61 triệu người theo dõi trên Weibo, liên tục giành được giải Nam diễn viên được yêu thích nhất trong các lễ trao giải ở Trung Quốc.

Mọi thứ thay đổi sau khi Lý Dịch Phong bị bắt giữ vào năm 2022 về tội mua dâm. Các thương hiệu lớn hủy hợp đồng đại diện. Người hâm mộ đốt hàng hóa do anh đóng quảng cáo. Các dự án phim cũng “bay màu”.

Một năm sau, Lý Dịch Phong trở về cuộc sống của người bình thường, không có hoạt động gì trong showbiz nữa.

Năm 2023, anh xuất hiện ở quê hương Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Quốc. Gần 100 người hâm mộ chào đón anh tại sân bay.

Vào tháng 1, mạng xã hội chia sẻ bức ảnh Lý Dịch Phong chụp ảnh lưu niệm cùng hai người khác trong tiệm làm tóc. Không còn làm nghệ sĩ, anh vẫn duy trì được ngoại hình như thời đỉnh cao và trông tươi tỉnh. Các fan cho rằng anh đang sống ở Bắc Kinh chứ không trở về quê như lời đồn.

Đặng Luân

Đặng Luân tập trung kinh doanh nhà hàng lẩu. Cuộc sống sau khi rời showbiz thoải mái và dư dả.

Đặng Luận nổi tiếng qua các bộ phim như Hoan Lạc Tụng, Hương mật tựa khói sương, Nghìn lẻ một đêm …

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Đặng Luân đánh mất tất cả vào tháng 3/2022 vì trốn thuế và phải nộp phạt 16,6 triệu USD.

Anh bị các thương hiệu hợp tác đơn phương hủy hợp đồng. Không chỉ vậy, tên nam diễn viên sinh năm 1992 cũng bị xóa khỏi các tác phẩm từng tham gia trên mọi nền tảng ở Trung Quốc. Anh buộc phải rút khỏi ngành giải trí.

Tuy vậy, cuộc sống hậu nổi tiếng của Đặng Luân thoải mái và dư dả. Anh tập trung vào kinh doanh nhà hàng lẩu và bán hàng online.

Ngày 14/2, Đặng Luân đăng ảnh trên mạng xã hội chúc mừng Lễ Tình nhân đến người hâm mộ.

Kha Chấn Đông

Kha Chấn Đông miệt mài đóng phim sau khi đi tù, bước đầu được ghi nhận bằng đề cử Kim Mã.

Kha Chấn Đông bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim thanh xuân vườn trường You Are The Apple of My Eye ( Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi ) vào năm 2011. Ngôi sao sinh năm 1991 giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Đài Bắc và có 33 triệu người theo dõi trên Weibo trước khi bị bắt vào năm 2014 vì lạm dụng ma túy cùng Phòng Tổ Danh, con trai Thành Long.

Khi được trả tự do, Kha Chấn Đông tổ chức họp báo ở Bắc Kinh, khóc lóc hứa không bao giờ chạm vào ma túy trong suốt quãng đời còn lại trước khi trở về Đài Loan (Trung Quốc).

Bỏ lại sau lưng quá khứ bất hảo, Kha Chấn Đông vẫn miệt mài đóng phim nhưng không được đón nhận như xưa. Năm 2021, anh tham gia dự án Moneyboys của Đài Loan (Trung Quốc) và được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Kim Mã.

Phòng Tổ Danh

Phòng Tổ Danh vẫn hoạt động giải trí nhưng lùi về hậu trường.

Nhờ danh tiếng và sức ảnh hưởng của cha ruột là Thành Long, Phòng Tổ Danh bước chân vào showbiz Hoa ngữ thuận lợi.

Tuy nhiên, thay vì thừa hưởng tài năng và sự chăm chỉ của cha, Phòng Tổ Danh lại sa đà vào lối sống ăn chơi, hưởng lạc. Năm 2014, anh bị bắt giữ vì tàng trữ cần sa ở Bắc Kinh và bị kết án 6 tháng tù về tội xúi giục người khác dùng ma túy.

Sau khi ra tù, Phòng Tổ Danh kín tiếng hơn nhiều. Anh chuyển sang làm đạo diễn phim và mở công ty riêng.