Nô nức xuống phố đón giao thừa Ất Tỵ

Hà Tĩnh: Người dân đốt lửa chờ đón giao thừa

Gần đến giao thừa năm 2025, dọc tuyến đường thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) rực sáng trong không khí ấm áp.

Người dân dọc đường trên địa bàn thị xã Kỳ Anh đốt lửa chào đón năm mới.

Người dân nơi đây đốt lửa bên đường như một cách thể hiện lòng mến khách, sự ấm áp và tình đoàn kết trong cộng đồng. Những ngọn lửa cháy bập bùng giữa không gian se lạnh của đêm khuya, không chỉ làm ấm lòng người, mà còn là dấu hiệu rõ nét của một năm mới đầy hi vọng.

Theo người dân, việc đốt lửa đón giao thừa đã trở thành một phong tục truyền thống mang đậm nét văn hóa địa phương. Mỗi đốm lửa như một biểu tượng của hy vọng, một lời chào đón năm mới với những điều tốt đẹp, may mắn và an lành.

Người dân sum vầy bên nhau đón năm mới.

“Đốt lửa đón giao thừa không chỉ là một phần trong truyền thống đón Tết của người dân địa phương, mà còn là dịp để mọi người xích lại gần nhau, chia sẻ niềm vui và những ước mơ cho năm mới”, anh Nguyễn Tiến Hữu (trú thôn Trung Đức, xã Kỳ Tân) cho biết.

(Thái Lâm)

Người dân Khánh Hòa rộn ràng đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, thời tiết thành phố biển trong ngày cuối cùng của năm se lạnh, không mưa phù hợp cho việc đi chơi, đón giao thừa. Các tuyến đường quanh khu vực trung tâm TP Nha Trang khá thông thoáng.

Từ 19h ngày 29 tháng Chạp (28/1), người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà đổ về khu vực Quảng trường 2/4, TP Nha Trang vui chơi chờ xem pháo hoa, đón giao thừa và chào năm mới Ất Tỵ 2025.

"Tết là thời điểm tôi và gia đình dành để du lịch, nghỉ ngơi sau một năm làm việc vất vả. Mình chọn Nha Trang vì ở đây biển rất đẹp, ẩm thực đa dạng cho cả người nước ngoài như chồng tôi và cả tôi. Tôi đang rất háo hức chờ đón màn pháo hoa đón giao thừa, mong chờ một năm mới tốt đẹp hơn", chị Văn Mỹ Chi - du khách từ TP HCM, bày tỏ.

Khoảnh khắc quây quần của cả gia đình trong thời khắc năm cũ sắp qua.

Du khách nước ngoài thích thú check-in với "Bé Na" ở khu vực Tháp Trầm Hương.

Không khí vui tươi của du khách trước thời khắc chuyển giao năm mới tại TP Nha Trang.

Khánh Hoà tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp dịp Tết Nguyên Đán năm 2025 tại 4 điểm là TP Nha Trang, huyện Vạn Ninh, thị xã Ninh Hoà và đảo Hòn Tre. TP Nha Trang sẽ có 150 giàn pháo hoa tầm thấp, thời gian bắn 15 phút. Ngoài ra, tại đảo Hòn Tre, TP Nha Trang sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp với thời lượng bắn 7 phút. (Thanh Thanh - Tiến Đạt)

Hải Phòng: Công an ra quân giữ an ninh đêm giao thừa

Tối 28/1 (29 Tết Nguyên đán) TP Hải Phòng tổ chức chương trình nghệ thuật mừng Xuân Ất Tỵ 2025 tại nhà hát thành phố với chủ đề “Hải Phòng – Mừng xuân và khát vọng”.

Chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, trẻ trung, sôi động, ngợi ca đất nước và thành phố cảng, gồm 4 phần: Đánh thức mùa xuân; Mùa Xuân thức giấc; Hải Phòng – Mùa xuân và khát vọng; phần cuối là màn bắn pháo hoa đón chào năm mới với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng.

Chương trình nghệ thuật mừng Xuân Ất Tỵ 2025 tại nhà hát thành phố với chủ đề “Hải Phòng – Mừng xuân và khát vọng”.

Nhiều nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng biểu diễn tại chương trình ca nhạc chào đón năm mới tại Hải Phòng.

Sân khấu cách điệu đan xen những nét chấm phá hương vị Tết như bánh chưng, tràng pháo, hoa đào, hoa mai. Các tiết mục đa sắc màu với những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước và Hải Phòng chào đón xuân mới, được hòa âm phối khí màu sắc hiện đại mang đến những cảm xúc tươi mới, hấp dẫn người dân và du khách.

Thời khắc giao thừa đón năm mới Ất Tỵ 2025, Hải Phòng cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa nổ tại 13 điểm. Trong đó, có 7 điểm bắn pháo hoa tầm cao, gồm: Hồ Tam Bạc, Hồ An Biên, TP Thủy Nguyên, sân vận động huyện Tiên Lãng, công viên trung tâm quận An Dương, khu cầu cảng thị trấn Cát Bà, công viên và quảng trường KĐT Vũ Yên.

6 điểm bắn pháo hoa tầm thấp tại quận Hải An, Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, huyện Kiến Thụy, An Lão, Vĩnh Bảo và Cát Hải.

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng và lãnh đạo Công an TP Hải Phòng kiểm tra trận địa pháo hoa chuẩn bị phục vụ nhân dân thời khắc giao thừa.

Cũng trong tối 29/1, Công an TP Hải Phòng huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện ứng trực 100% quân số đảm bảo ANTT, an toàn cho người dân vui chơi, xem pháo hoa đón giao thừa.

Đặc biệt, tại khu vực dải vườn hoa trung tâm, khu vực nhà hát thành phố diễn ra chương trình nghệ thuật và điểm bắn pháo hoa tầm cao, Công an TP Hải Phòng bố trí nhiều vòng kiểm soát, tổ chức các điểm chốt, siết chặt an ninh nhiều lớp, dựng rào chắn nhằm hạn chế phương tiện cá nhân ra.

Công an Hải Phòng ra quân các tổ công tác đặc biệt kiểm soát, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây rối trật tự trên phố dịp Tết Nguyên đán.

Các tổ HP-22 Hải Phòng tuần tra, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm trên đường phố Hải Phòng dịp Tết.

Đồng thời, tăng cường các tổ công tác HP-22 tuần tra vũ trang, mật phục, chốt điểm, kiểm tra hành chính, phòng ngừa và đấu tranh các loại tội phạm trên đường phố nhằm đảm bảo ANTT, an toàn cho người dân và du khách vui chơi đón Tết an toàn.

Nguyễn Hoàn

TPHCM: Người dân đổ về đường hoa Nguyễn Huệ đón giao thừa

Từ 19h, dòng người đổ về đường hoa Nguyễn Huệ (TPHCM) rất đông để du xuân, chờ đón thời khắc giao thừa. Ảnh: Phạm Thọ

Trước đó vào 20 giờ ngày 27/1 (28 Tết), đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 (TPHCM) chính thức khai mạc và mở cửa phục vụ người dân tham quan, thưởng ngoạn.

Năm nay, đường hoa Nguyễn Huệ bước sang tuổi 22, được xem như biểu trưng văn hóa ngày Tết ở TPHCM.

Đường hoa năm nay có khoảng 90 tạo hình linh vật rắn được thể hiện với đa dạng sắc thái và hình dáng, đa phần tập trung sau cổng chào của đường hoa.

Thời tiết mát mẻ rất phù hợp với không khí du xuân, thưởng lãm hoa.

(Phạm Nguyễn Phú Thọ)

Lâm Đồng: Sẵn sàng cho màn bắn pháo hoa chào năm mới

Đến chiều 28/1, các điểm bắn pháo hoa trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Chiều 28/1, UBND TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa chào mừng Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đã hoàn tất. Năm nay, thành phố sẽ bắn pháo hoa ở hai điểm trước công viên Yersin và bến du thuyền hồ Xuân Hương.

TP Bảo Lộc bắn pháo hoa ở khu vực hồ Bảo Lộc với 120 giàn pháo hoa tầm thấp.

Theo Phòng Văn hóa Thông tin TP Đà Lạt, năm nay, thành phố tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, phục vụ du khách. Trong đó, tại Quảng trường Lâm Viên sẽ tổ chức chương trình ca nhạc suốt năm ngày dịp Tết Nguyên đán với sự góp mặt của nhiều ca sĩ.

Chiều cùng ngày, TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho buổi trình diễn bắn pháo hoa đêm giao thừa. Theo đó, TP Bảo Lộc sẽ bắn pháo hoa ở khu vực hồ Bảo Lộc với 120 giàn pháo hoa tầm thấp kéo dài 15 phút.

Huyện Bảo Lâm sẽ bắn 150 giàn pháo được đấu nối và bắn xen kẽ kéo dài 15 phút.

Còn huyện Bảo Lâm sẽ bắn pháo hoa tại Sân vận động Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện ở thị trấn Lộc Thắng với 150 giàn pháo tầm thấp được đấu nối và bắn xen kẽ kéo dài 15 phút.

Thái Lâm

Buôn Ma Thuột nhộn nhịp chiều cuối năm

Chiều 28/1 (tức 29 Tết Âm lịch), đường phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Nhiều người hối hả xuống đường mua sắm .

Theo ghi nhận của PV, tại tuyến đường Trường Chinh, Nguyễn Đình Chiểu, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông... tấp nập phương tiện qua lại.

Dọc các tuyến đường trên bày bán đủ các loại hoa cây cảnh phục vụ dịp Tết như hoa lan, mai, đào, quất...

Do ngày cuối năm nên giá các loại hoa cây cảnh cũng hạ nhiệt.

Đơn cử như hoa lan giảm giá còn 150 nghìn đồng/cây; hoa mai giảm còn 400-800 nghìn đồng/cây tùy loại.

Chính việc giảm giá các loại hoa cây cảnh nên lượng người dừng lại lựa mua khá đông. Tuyến phố vì thế cũng bị tắc cục bộ.

Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận chiều tối 29 Tết:

Tuyến đường Trường Chinh đông nghẹt phương tiện lưu thông

Người dân tranh thủ mua hoa chiều cuối năm

Phương tiện phải di chuyển thật chậm

Các chủ vựa hoa giảm giá khiến người đi đường dừng lại lựa mua

Người dân tranh thủ mua cho mình những bình hoa chiều cuối năm

Những chậu mai chiều 29 Tết

Nhiều người di chuyển thật chậm để ngắm nhìn hoa cây cảnh bên đường

Xe ô tô di chuyển thật chậm khi đi qua tuyến đường Trường Chinh

Huỳnh Thủy

1 giờ trước Các điểm bắn pháo hoa tại Hà Nội Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, TP. Hà Nội tổ chức tổng số 30 điểm bắn pháo hoa với 31 trận địa (trong đó, 10 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp và 21 trận địa bắn pháo hoa tầm thấp), cụ thể: Trận địa số 1: Quận Hoàn Kiếm (trước Trụ sở Tòa soạn Báo Hà nội mới). Trận địa số 2 : Quận Hoàn Kiếm (trước Bưu điện Hà Nội). Trận địa số 3: Quận Tây Hồ (tại Vườn hoa Lạc Long Quân, trước cổng UBND quận). Trận địa số 4: Quận Nam Từ Liêm (tại khuôn viên đường đua F1, phường Phú Đô). Trận địa số 5: Quận Hai Bà Trưng (Đảo dừa, Công viên Thống nhất, phường Lê Đại Hành). Trận địa số 6: Quận Hà Đông (hồ Văn Quán, phường Văn Quán). Trận địa số 7: Thị xã Sơn Tây (Thành cổ Sơn Tây). Trận địa số 8: Huyện Thanh Trì (Khu đất dự án Hồ điều hòa, xã Tam Hiệp). Trận địa số 9: Huyện Đông Anh (Trung tâm Thể dục thể thao huyện Đông Anh). Trận địa số 10: Quận Bắc Từ Liêm (Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh) Bắn pháo hoa tầm thấp (gồm 21 trận địa): Trận địa số 11: Quận Ba Đình (tại đông nam Hồ Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh). Trận địa số 12: Quận Hoàng Mai (tại Công viên Hồ Đền Lừ, phường Hoàng Văn Thụ). Trận địa số 13: Quận Long Biên (Công viên 02, phường Việt Hưng). Trận địa số 14: Quận Đống Đa (tại hồ Xã Đàn, phường Nam Đồng). Trận địa số 15: Quận Cầu Giấy (tại Công viên Cầu Giấy, phường Dịch Vọng). Trận địa số 16: Quận Thanh Xuân (tại Công viên Thanh Xuân, phường Nhân chính). Trận địa số 17: Huyện Gia Lâm (tại số 1 Thuận An, Thị trấn Trâu Quỳ). Trận địa số 18: Huyện Mê Linh (sân thượng tầng 5 hội trường UBND huyện). Trận địa số 19: Huyện Ba Vì (tại sân vận động Quảng Oai, thị trấn Tây Đằng). Trận địa số 20: Huyện Đan Phượng (tại khán đài B, sân vận động huyện, thị trấn Phùng). Trận địa số 21: Huyện Thạch Thất (tại sân vận động, thị trấn Liên Quan). Trận địa số 22: Huyện Chương Mỹ (tại sân vận động huyện, thị trấn Chúc Sơn). Trận địa số 23: Huyện Thường Tín (tại sân vận động huyện Thường Tín). Trận địa số 24: Huyện Quốc Oai (tại nóc nhà 6 tầng Ban Chỉ huy quân sự huyện). Trận địa số 25: Huyện Phú Xuyên (tại Tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên). Trận địa số 26: Huyện Mỹ Đức (tại Công viên hồ sinh thái, Thị trấn Đại Nghĩa). Trận địa số 27: Huyện Ứng Hòa (tại sân vận động huyện, thị trấn Vân Đình). Trận địa số 28: Huyện Sóc Sơn (tại sân vận động huyện, thị trấn Sóc Sơn). Trận địa số 29: Huyện Phúc Thọ (tại sân vận động huyện, thị trấn Phúc Thọ). Trận địa số 30: Huyện Thanh Oai (tại Công viên cây xanh, thị trấn Kim Bài). Trận địa số 31: Huyện Hoài Đức (tại Khu đô thị Mailand Hanoi City, xã An Khánh, huyện Hoài Đức). Số lượng pháo hoa tầm cao gồm tổng số 6.000 quả (10 trận địa, mỗi trận địa 600 quả); pháo hoa tầm thấp gồm tổng số 3.420 giàn (mỗi trận địa 120 giàn; 10 trận địa tầm cao, mỗi trận địa 90 giàn). Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 29/1/2025 (tức đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Ất Tỵ).

Hà Nội

Hà Nội trong buổi chiều cuối cùng năm Giáp Thìn (28/1/2025) vắng vẻ, im ắng. Các con đường rất ít người đi lại.

Tại một số tuyến phố trong khu vực phố cổ Hà Nội vẫn tấp nập, nơi đây bán các mặt hàng thiết yếu, người mua khá đông.

Chợ Hàng Bè, lá mùi thơm được bán rất chạy, nhiều người đi chợ chỉ để mua một mớ lá mùi già về ngâm nước tắm.

Gà cúng được bày bán nhiều, đáp ứng nhu cầu của người dân.

Bên cạnh đó, nỗi buồn bao trùm lên gương mặt những tiểu thương khi hàng hóa ế ẩm.

Các tuyến phố rực rỡ cờ hoa.

Khi mọi người đang tất bật chuẩn bị đón Tết, các lao công vẫn miệt mài làm việc để mang đến một môi trường sống sạch sẽ trong dịp Tết.

Một điểm dịch vụ rửa xe trên phố hàng Giấy tấp nập khách.

Những chiếc xích lô lặng lẽ chờ khách.

Người dân tranh thủ đi cắt tóc để đón năm mới.

Chợ Đồng Xuân đóng cửa.

Các gia đình thảnh thơi dạo chơi trên bờ hồ Hoàn Kiếm, lưu giữ lại kỷ niệm.

Tất cả đều sẵn sàng đón chào năm mới Ất Tỵ 2025.

(Video, Ảnh: Công Hướng)