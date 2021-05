Sự hối hận muộn màng của kẻ nhập cảnh trái phép, làm lây Covid-19 cho nhiều người: "Những ngày trong viện tôi thấy mình có lỗi rất nhiều"

Ngày 24/5, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đào Duy Tùng, tức BN 3051 về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người", quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.



Bị can Tùng được di lý về trụ sở công an TP Hải Dương

Thông tin với chúng tôi, lãnh đạo Công an TP Hải Dương cho biết, bị can Tùng đã khỏi bệnh cách đây khoảng 5 - 6 ngày. Tuy nhiên, bị can Tùng vẫn phải theo dõi y tế 21 ngày nên công an bố trí phòng tạm giam riêng biệt cho bị can Tùng để đảm bảo quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tại cơ quan công an, bị can Tùng liên tục cúi đầu vì nhận thức được hành vi của mình là sai trái và gửi lời xin lỗi tới cộng đồng.

Bị can Tùng tại cơ quan công an

Bị can Tùng khai nhận sang Lào vì có công việc cần giải quyết gấp nên không kịp làm hộ chiếu. Tùng cũng đã nghĩ đến đường chính ngạch nhưng sợ về phải cách ly.

Bị can Tùng liên tục cúi mặt

"Nghĩ trong đầu là sang đấy tìm hiểu vài hôm rồi về. Nếu công việc thuận lợi thì về lại Việt Nam, làm hộ chiếu để sang Lào dài hạn", Tùng khai nhận, sau thời gian tìm hiểu việc bên Lào có nhập cảnh trái trái phép về lại Việt Nam, tới Hải Phòng ở nhiều ngày cùng bạn.

"Tôi biết mình nhập cảnh trái phép chứ không nghĩ mình bị bệnh dịch Covid-19. Về Việt Nam tôi không khai báo y tế. Đó là sai trái của tôi", Tùng hối hận.

"Khi nghi bị bệnh, tôi trở về Hải Dương để được xét nghiệm và điều trị. Cơ quan công an làm việc với tôi, lo sợ trước hình phạt của pháp luật do đã nhập cảnh trái phép nên tôi đã giấu lịch trình của mình, không nói thật. Việc này tôi đã làm các cán bộ công an phải đi lại vất vả nhiều, vào tận nơi đang có dịch mà tôi đang điều trị, rất nguy hiểm".

Những ngày trong viện tôi thấy mình có lỗi rất nhiều. Được các bác sĩ điều trị khỏi bệnh và tận mắt chứng kiến cán bộ công an TP Hải Dương vào làm việc với tôi rồi lại sau đó rời xa gia đình, đi cách ly 21 ngày, tôi thấy ân hận. Tôi đã gây ảnh hưởng đến rất nhiều người, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân tỉnh Hải Dương", Tùng nói.

Bị can Tùng được áp giải về phòng giam

Trước đó, chiều 13/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Dương (Công an tỉnh Hải Dương) quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan đến bệnh nhân Đào Duy Tùng nói trên.

Theo điều tra, cuối tháng 3, đối tượng Đào Duy Tùng (quê xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) xuất cảnh trái phép sang Lào và tiếp xúc với nhiều người, trong đó có Đào Anh Tuấn.

Ngày 22/4, Tùng nhập cảnh trái phép về Việt Nam và đến ngày 30/4 được Tuấn gọi điện báo tin một số người tiếp xúc với Tùng trước đó tại Lào đã dương tính với SARS-CoV-2.

Thời điểm này, Tùng đã có dấu hiệu ho, sốt, đau họng, được nhân viên y tế truyền nước, tiêm thuốc và ở cùng phòng với bạn gái là Nguyễn T.T.

Ngày 5/5, Tùng đi xét nghiệm tại trung tâm Medlatec TP. Hải Dương và ngày 6/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, bạn gái đối tượng là Nguyễn T.T. cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Đến ngày 8/5, một người bạn cùng làm việc tại TP. Hải Phòng với Nguyễn T.T cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.