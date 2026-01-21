Sự hết thời của sao nam Vbiz vướng vòng lao lý: Từng định hình cả làng nhạc, nay sắp bị thu hồi giấy phép hoạt động

Sinh năm 1982 tại TP.HCM, Lương Bằng Quang lớn lên trong môi trường nghệ thuật khi là con trai của nhạc sĩ Lương Bằng Vinh. Không chọn lối đi thuần ca sĩ như nhiều đồng nghiệp cùng thời, anh sớm xác định hình ảnh một “nhạc sĩ hát” - người kiểm soát gần như toàn bộ quá trình sáng tạo âm nhạc, từ ý tưởng, giai điệu cho đến cách phối khí. Ở giai đoạn thị trường nhạc trẻ Việt Nam còn chịu ảnh hưởng mạnh từ pop ballad, hướng đi này giúp anh nhanh chóng tạo khác biệt.

Lương Bằng Quang thời trẻ

Từ khoảng năm 2004 đến 2008 là thời điểm hoàng kim của Lương Bằng Quang. Anh là một trong những nghệ sĩ tiên phong đưa R&B và hip-hop mang màu sắc phương Tây vào dòng nhạc trẻ đại chúng, kết hợp cùng hình ảnh trình diễn chú trọng vũ đạo và kỹ thuật phòng thu hiện đại. Những ca khúc như Chính em , Với anh em vẫn là cô bé hay Cần một cái tên từng có độ lan tỏa mạnh trong giới trẻ, góp phần hình thành thị hiếu nghe nhạc mới của một thế hệ khán giả đô thị.

Lương Bằng Quang thời đỉnh cao

Song song với vai trò ca sĩ, hoạt động sáng tác của anh cũng ghi nhận nhiều dấu ấn. Lương Bằng Quang được xem là một trong những “cây hit” của thị trường thời điểm đó khi sáng tác cho nhiều ca sĩ nổi tiếng như Đan Trường, Mỹ Tâm hay Hiền Thục. Ca khúc Đôi chân thiên thần do Lam Trường thể hiện từng được đánh giá cao về tư duy giai điệu và cấu trúc, phản ánh khả năng nắm bắt xu hướng quốc tế của nhạc sĩ trẻ lúc bấy giờ.

Lương Bằng Quang và Ngân 98 (ảnh: FBNV)

Sau giai đoạn đỉnh cao, sự hiện diện của Lương Bằng Quang trên các bảng xếp hạng và sân khấu lớn dần thưa thớt. Anh chuyển hướng sang giảng dạy thanh nhạc và sản xuất âm nhạc tại studio riêng, song những đóng góp chuyên môn không còn tạo được tiếng vang như trước. Thay vào đó, hình ảnh của anh ngày càng gắn với các tranh cãi đời tư, đặc biệt từ khi công khai mối quan hệ với Ngân 98. Những phát ngôn gây sốc, hình ảnh phản cảm đã khiến tên tuổi Lương Bằng Quang xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội theo chiều hướng tiêu cực. Bên cạnh đó, việc công khai phẫu thuật thẩm mỹ toàn bộ gương mặt cũng tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Đỉnh điểm của chuỗi bê bối là các thông tin liên quan đến vấn đề pháp lý trong thời gian gần đây. Lương Bằng Quang bị cơ quan chức năng điều tra liên quan đến các vi phạm pháp luật, kéo theo hệ lụy nghiêm trọng đối với hoạt động kinh doanh do anh quản lý. Công ty đào tạo và giải trí Lương Bằng Quang, nơi nam ca sĩ giữ vai trò giám đốc và người đại diện pháp luật, sắp bị thu hồi giấy phép hoạt động. Theo thông báo, cơ quan thuế TP.HCM đã có đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Công ty TNHH Lương Bằng Quang từ cuối năm 2025.

Lương Bằng Quang bị bắt vào năm 2025, hiện công ty giải trí cũng bị thu hồi giấy phép (ảnh: FB)

Nguyên nhân thu hồi giấy phép, theo thông tin từ cơ quan chức năng, xuất phát từ những vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh và việc người đại diện pháp luật đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong vụ án có liên quan đến dòng tiền của doanh nghiệp.

Việc doanh nghiệp đào tạo bị thu hồi giấy phép đồng nghĩa với việc Lương Bằng Quang không còn tư cách pháp lý để tiếp tục giảng dạy hay hoạt động chuyên môn dưới danh nghĩa tổ chức. Hình ảnh một nhạc sĩ tiên phong từng định hình xu hướng nhạc trẻ những năm 2000 bị phủ bóng bởi các lùm xùm pháp lý và tranh cãi đạo đức, khiến khán giả quay lưng gần như hoàn toàn.

Lương Bằng Quang khó có cơ hội trở lại showbiz (ảnh: FBNV)

Từ một sao hạng A từng có khả năng dẫn dắt thị trường, câu chuyện của Lương Bằng Quang trở thành ví dụ điển hình cho sự mong manh của danh tiếng trong showbiz. Khi nền tảng nghệ thuật không còn được củng cố bằng lựa chọn nghề nghiệp và lối sống phù hợp, hào quang quá khứ không thể trở thành “phao cứu sinh”.