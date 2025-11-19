Sự hết thời của ngôi sao giả tạo nhất showbiz: Fan meeting chỉ bán được 26 vé, mất 160.000 người hâm mộ trong một ngày

Ngu Thư Hân sinh năm 1995, bước chân vào làng giải trí với tư cách diễn viên trước khi tham gia show sống còn và debut với nhóm nhạc thần tượng THE9. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, cô đã định vị bản thân bằng hình tượng tiểu thư ngọt ngào, lanh lợi, mang lại năng lượng tưng tửng, đáng yêu. Điểm bùng nổ trong sự nghiệp của Ngu Thư Hân chính là bộ phim Thương Lan Quyết khi cô đóng cặp cùng Vương Hạc Đệ. Nhờ cú hit này, một diễn viên vốn ít tiếng tăm bất ngờ vụt sáng, trở thành gương mặt phủ sóng dày đặc trên mạng xã hội lẫn truyền thông.

Thế nhưng ánh hào quang ấy không kéo dài. Hiện tại, sự nghiệp của Ngu Thư Hân rơi vào giai đoạn lao đao nhất từ khi cô bước chân vào giới giải trí. Hàng loạt tranh cãi nổ ra, khiến cô bị netizen gọi là “sao nữ giả tạo nhất showbiz”.

Một trong những cáo buộc gây ồn ào nhất đến từ nữ diễn viên Trương Hạo Nguyệt, người cho rằng Ngu Thư Hân đã bắt nạt, cô lập mình trong show giải trí Năm Nhất. Không lâu sau đó, diễn viên Triệu Chí Vỹ cũng lên tiếng cho biết anh bị tấn công, chửi bới suốt 8 năm chỉ vì những lời ám chỉ từ phía Ngu Thư Hân, khiến anh mất sạch cơ hội diễn xuất. Triệu Chí Vỹ khẳng định anh và Ngu Thư Hân chưa từng có quan hệ tình cảm, nhưng danh tiếng của anh đã sụp đổ vì những hiểu lầm bị đẩy đi quá xa.

Cùng lúc, loạt video cũ của Ngu Thư Hân liên tiếp bị đào lại. Cô bị tố có thái độ kém với đồng nghiệp như Đinh Vũ Hề, Vương Hạc Đệ, Chúc Tự Đan, Hứa Khải… khi luôn tỏ ra bản thân là trung tâm, chê bai ngoại hình người khác, tranh lời, hoặc thiếu tôn trọng tiền bối như A Vân Ca, Phạm Vỹ. Hình tượng "tiểu thư đáng yêu" từng giúp cô nổi bật giờ trở thành cái cớ khiến công chúng đánh giá lại toàn bộ thái độ và nhân cách của nữ diễn viên.

Không chỉ dừng lại ở scandal cá nhân, Ngu Thư Hân còn bị ảnh hưởng bởi bê bối kinh doanh của gia đình. Cha mẹ cô bị hạn chế tiêu dùng vì khoản nợ lớn chưa trả, trong khi bản thân nữ diễn viên lại bị bắt gặp thoải mái mua túi hiệu. Dù Ngu Thư Hân nhấn mạnh cô không liên quan đến hoạt động kinh doanh của gia đình, công chúng vẫn chỉ trích, cho rằng cô thiếu tinh tế và vô trách nhiệm.

Đến tháng 9, các nền tảng trực thuộc CCTV đồng loạt xóa bài viết về cô - động thái được xem như một "án phong sát mềm". Ngu Thư Hân phải hủy livestream cho các thương hiệu, hoãn chụp ảnh tạp chí, dừng quay chương trình, và bộ phim Nhất Niệm Giang Nam do cô đóng chính cũng ngừng sản xuất. Danh tiếng lẫn công việc đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Giữa tâm bão chỉ trích, nữ diễn viên sinh năm 1995 còn mất hơn 160.000 người theo dõi chỉ trong một ngày. Đây là mức tụt dốc kỷ lục đối với một ngôi sao vốn có fandom đông đảo. Việc khán giả đồng loạt rời bỏ cho thấy hình ảnh của Ngu Thư Hân đang chịu tổn hại nghiêm trọng và chưa có dấu hiệu phục hồi.

Tuy nhiên, điều gây chấn động nhất không phải từ Trung Quốc mà đến từ sự kiện quốc tế của cô tại Indonesia. Tại đây, iQiyi mở bán vé với hai mức giá rất mềm, thậm chí còn theo hình thức “mua 1 được 2”: người mua không chỉ có cơ hội tham dự buổi gặp mặt Ngu Thư Hân mà còn được tặng thêm gói VIP năm hoặc VIP tháng của nền tảng. Một ưu đãi quá hấp dẫn so với mặt bằng các sự kiện fanmeeting thông thường.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn kỳ vọng, vé sự kiện không thể sold out. Dù fan Trung Quốc liên tục kêu gọi nhau “bay sang Indonesia cứu idol”, kêu gọi mua vé để giữ thể diện cho thần tượng, con số cuối cùng được iQiyi xác nhận khiến cả fandom phải “đứng hình”: chỉ 26 vé được bán ra.

Với một nghệ sĩ từng có thời gian hot đến mức “phủ sóng toàn mạng” sau Thương Lan Quyết, việc chỉ bán được 26 vé cho một sự kiện quốc tế mang tính quảng bá được xem là cú giáng nặng nề nhất trong sự nghiệp. Không chỉ là vấn đề danh tiếng, đây còn là minh chứng cho thấy sức hút thương mại của Ngu Thư Hân đã giảm mạnh đến mức báo động.

Từ việc bị đồng nghiệp tố cáo, lùm xùm gia đình, bị CCTV "gạt khỏi spotlight", đến chuyện mất 160.000 follow và sự kiện ở Indonesia bán không nổi nổi 30 vé - tất cả đang đẩy Ngu Thư Hân vào giai đoạn khó khăn nhất. Một ngôi sao từng được yêu thích vì sự đáng yêu giờ lại chật vật giữa hàng loạt định kiến và phản ứng tiêu cực.

Ngu Thư Hân từng có cú bứt phá ngoạn mục, nhưng cú trượt dài hiện tại cũng ngoạn mục không kém. Tương lai của cô phụ thuộc vào việc liệu cô có thể vượt qua loạt bê bối, xây dựng lại hình ảnh và lấy lại lòng tin từ công chúng hay không. Hiện tại, câu trả lời vẫn là dấu hỏi lớn.