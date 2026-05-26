Sự hết thời của nam chính phim quốc dân: Đi làm công việc chân tay, phục vụ ở cửa hàng tạp hóa

Jae Hee từng nổi đình nổi đám ở Hàn Quốc và nhiều nước châu Á qua hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách. Vậy nhưng, ánh hào quang của anh đã tắt lịm, thậm chí, nam tài tử còn không có nổi 1 bộ phim để quay trong suốt 5 năm qua.

Xuất hiện trên kênh YouTube Daktershin vào hôm 25/5, Jae Hee thừa nhận bản thân đã hết thời, không còn được nhận lời mời đóng phim nào trong thời gian dài: “Tôi đã rất muốn tiếp tục diễn xuất, nhưng không hề có cơ hội nào dành cho tôi ở mảng phim mini-series và phim điện ảnh”.

Đồng thời, tài tử đình đám 1 thời cũng hé lộ về nguyên nhân khiến anh bị các nhà sản xuất quay lưng: “Mỗi khi tôi đi tới buổi gặp gỡ trong ngành, nhiều người lại nói bằng giọng chê bai kiểu ‘Nhưng cậu từng đóng phim daily drama (phim dài tập phát sóng hàng ngày)’. Có thể thấy rõ 1 bầu không khí định kiến nơi các diễn viên đóng phim dài tập hàng ngày bị nhìn nhận, đánh giá bằng 1 con mắt khác”. Thì ra nhiều nhà sản xuất tại Hàn có định kiến rằng việc tham gia đóng phim daily drama khiến đẳng cấp, vị thế của nghệ sĩ bị giảm sút nghiêm trọng trong giới.

Jae Hee thừa nhận không còn được mời đóng phim. Ảnh: Naver

Đáng chú ý, Jae Hee còn cởi mở hé lộ về cuộc sống của bản thân sau khi hết thời, bị các nhà làm phim ngó lơ. Theo lời nam diễn viên điển trai, anh đã phải làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống trong thời gian không có phim để quay: “Vì hiện tại cũng đã có tuổi nên chuyện đi xin việc với tôi cũng không hề dễ dàng gì. Cuối cùng, tôi đã làm công việc chân tay ở trong gian bếp của nhà hàng”. Sau khi ăn tối xong, anh lại tất bật vội vã đi làm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi.

Trong video mới đây, Jae Hee cũng không ngần ngại cho ekip Daktershin thấy cảnh da tay của anh bị kích ứng sau thời gian dài tiếp xúc liên tục với nước khi làm việc trong gian bếp nhà hàng.

Bàn tay của anh bị ảnh hưởng nặng nề sau thời gian dài làm việc trong gian bếp nhà hàng. Ảnh: Nate

Jae Hee ra mắt làng giải trí Hàn vào năm 1996 với tư cách diễn viên nhí. Nhưng phải tới năm 2005, nam nghệ sĩ mới vụt sáng nhờ tác phẩm truyền hình quốc dân Cô Nàng Bướng Bỉnh hợp tác cùng Han Chae Young. Sau đó, Jae Hee tiếp tục khẳng định tên tuổi qua nhiều vai diễn ấn tượng ở các phim ăn khách như Ma Nữ Yoo Hee, Nữ Hoàng Tháng 5...

Tới năm 2024, nam diễn viên bỗng gặp hạn lớn, bị ảnh hướng lớn về danh tiếng. Cụ thể vào sáng 28/2/2024, các trang báo lớn xứ Hàn đồng loạt đưa tin nam diễn viên phải đối mặt với cáo buộc lừa đảo số tiền lớn, và người tố cáo chính là bạn bè thân thiết của anh. Theo nguồn tin, quản lý đã chính thức gửi đơn tố cáo tài tử sinh năm 1980 tới sở cảnh sát Nam Namyangju.

Trong đơn, quản lý tố Jae Hee mượn anh số tiền 60 triệu won (1,1 tỷ đồng) để mở học viện diễn xuất. Sau đó, nam diễn viên đột nhiên rời công ty chủ quản. Được biết, quản lý có mối quan hệ bạn bè thân thiết với Jae Hee và cũng làm việc ở công ty nói trên. Nam diễn viên 8X hứa sẽ thanh toán mọi khoản nợ sau khi tới công ty mới. Thế nhưng, theo thời gian, tài tử Cô Nàng Bướng Bỉnh lại tìm cách trì hoãn việc trả nợ với lý do gặp khó khăn tài chính rồi bỗng cắt đứt liên lạc với người quản lý thân thiết. Hành động vô trách nhiệm của Jae Hee đã khiến quản lý rất tức giận, quyết làm đơn tố cáo nam diễn viên.

Thế nhưng sau đó, cảnh sát đã bác đơn tố cáo của người quản lý đồng thời tuyên bố không khởi tố Jae Hee. Từ đây, vụ việc cũng nhanh chóng chìm xuống.

Jae Hee từng trở thành tâm điểm bàn tán với cáo buộc lừa đảo 1,1 tỷ đồng. Ảnh: Naver