Sự hết thời của mỹ nhân đẹp nhất thế giới: Ế vé đến mức huỷ cả tour, 5 lần 7 lượt bị ghét vì lý do "trời ơi đất hỡi"

Sinh năm 1969 tại Bronx, New York, Jennifer Lopez lớn lên trong một gia đình lao động gốc Puerto Rico, nơi khái niệm về danh vọng và Hollywood từng là điều rất xa vời. Xuất thân bình dân, không bệ đỡ quyền lực, Jennifer Lopez bước vào ngành giải trí từ vị trí thấp nhất: một vũ công nhảy minh họa cho ngôi sao Janet Jackson. Chính nền tảng ấy đã tạo nên hình ảnh “Jenny from the Block” - cô gái khu Bronx luôn tự hào về nguồn cội, về hành trình đi lên bằng nỗ lực dù có nổi tiếng đến mức nào.

Từ một vũ công vô danh, Jennifer Lopez từng bước trở thành một trong những biểu tượng giải trí đa năng hiếm hoi của Hollywood (ảnh: X)

Từ một vũ công vô danh, Jennifer Lopez từng bước trở thành một trong những biểu tượng giải trí đa năng hiếm hoi của Hollywood, người phá vỡ rào cản dành cho nghệ sĩ Latin trong cả điện ảnh lẫn âm nhạc. Jennifer Lopez chuyển hướng sang điện ảnh và có cú hích mang tính bước ngoặt vào năm 1997 với vai diễn danh ca quá cố trong bộ phim tiểu sử Selena. Thành công của tác phẩm này không chỉ giúp cô khẳng định năng lực diễn xuất, mà còn đưa Jennifer Lopez trở thành nữ diễn viên gốc Latin đầu tiên trong lịch sử Hollywood nhận mức cát-xê 1 triệu USD cho một vai chính, đồng thời mang về đề cử Quả cầu vàng danh giá. Từ thời điểm đó, J.Lo không còn được nhìn nhận như một hiện tượng nhất thời, mà là một ngôi sao thực thụ.

Giai đoạn cuối thập niên 1990 đến giữa những năm 2000 được gọi là kỷ nguyên “J.Lo” - thời kỳ Jennifer Lopez không chỉ nổi tiếng mà còn là một hiện tượng văn hóa toàn cầu. Năm 2001 đánh dấu đỉnh cao chưa từng có khi cô lập nên kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”: cùng một tuần, album J.Lo đứng số 1 bảng xếp hạng Billboard 200, còn bộ phim hài lãng mạn The Wedding Planner dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ. Thành tích này đưa cô vào sách Kỷ lục Guinness và biến cái tên J.Lo thành một thương hiệu mang giá trị kinh tế khổng lồ.

Hit 2,7 tỷ view của Jennifer Lopez - On The Floor

Âm nhạc là mảnh đất giúp Jennifer Lopez duy trì sức ảnh hưởng đại chúng. Những năm từ 1999 đến 2005, cô liên tục thống trị các bảng xếp hạng với loạt ca khúc gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ khán giả. Single đầu tay If You Had My Love leo thẳng lên vị trí số 1 Billboard Hot 100, trong khi Jenny from the Block trở thành bài hát định nghĩa hình ảnh và triết lý sống của cô. Đến năm 2011, khi nhiều người cho rằng thời hoàng kim đã qua, Jennifer Lopez bất ngờ trở lại mạnh mẽ với On The Floor, bản hit 2. tỷ view giúp cô tái khẳng định vị thế ngôi sao quốc tế.

J.Lo gây bão toàn cầu ở Grammy 2000

Chiếc váy làm nên biểu tượng của người phụ nữ đẹp nhất thế giới (Ảnh: Harper's Bazaar)

Khoảnh khắc Jennifer Lopez xuất hiện tại lễ trao giải Grammy năm 2000 với chiếc váy xanh xuyên thấu của Versace đã tạo ra cơn sốt toàn cầu, đến mức lượng người tìm kiếm hình ảnh chiếc váy này lớn đến nỗi Google Images phải ra đời để đáp ứng nhu cầu của công chúng. Ít nghệ sĩ nào có thể tự hào rằng một khoảnh khắc thảm đỏ của mình lại góp phần thay đổi cách con người tìm kiếm thông tin trên Internet. Jennifer Lopez từng được People vinh danh là “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới” vào năm 2011, thời điểm cô ngồi ghế giám khảo American Idol và được xem như biểu tượng của sự bền bỉ, quyền lực, đồng thời là người mở đường cho các nghệ sĩ Latin tại Hollywood.

Jennifer Lopez làm phim về chồng cũ Ben Affleck bị chê (ảnh: X)

Tuy nhiên, những năm gần đây, tên tuổi J.Lo lại bị bủa vây với nhiều tranh cãi. Dự án This Is Me… Now - bao gồm album, phim điện ảnh và phim tài liệu xoay quanh câu chuyện tình yêu với Ben Affleck được Jennifer Lopez tự bỏ ra khoảng 20 triệu USD đầu tư, nhưng kết quả thu về gây thất vọng nặng nề. Album chỉ dừng ở vị trí 38 Billboard 200, con số bị xem là “thảm họa” với một nghệ sĩ từng quen với top đầu. Chuyến lưu diễn mùa hè 2024 sau đó bị hủy bỏ hoàn toàn. Dù lý do công bố là “dành thời gian cho gia đình”, nhiều báo cáo cho thấy lượng vé bán ra cực thấp, sân vận động trống trải dù giá vé có nơi giảm xuống mức rất rẻ. Việc đổi tên tour sang Greatest Hits cũng không cứu vãn được tình hình.

Jennifer Lopez hủy cả tour diễn năm 2024 vì ế vé (ảnh: X)

Song song với thất bại thương mại, Jennifer Lopez còn đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng xã hội. Cụm từ “J.Lo Hate Train” lan rộng trên TikTok và Reddit, xoay quanh hàng loạt cáo buộc từ thái độ bị cho là ái kỷ, chảnh chọe, đến những câu chuyện hậu trường về cách đối xử với nhân viên. Bộ phim tài liệu tự thuật về tình yêu của cô bị chê là “cringe”, quá đề cao bản thân. Những tranh cãi cũ cũng bị đào lại, trong đó có nghi vấn Jennifer Lopez sử dụng giọng hát của các ca sĩ hát lót như Ashanti hay Christina Milian trong các bản hit mà không ghi nhận đầy đủ công sức của họ. Hình ảnh “Jenny from the Block” - người phụ nữ chân thật, tôn trọng nguồn cội vì thế bị xem là xa rời thực tế, thậm chí giả tạo trong mắt một bộ phận công chúng.

Cụm từ “J.Lo Hate Train” lan rộng trên TikTok và Reddit, xoay quanh hàng loạt cáo buộc từ thái độ bị cho là ái kỷ, chảnh chọe, đến những câu chuyện hậu trường về cách đối xử với nhân viên (ảnh: Reddit)

Đến đầu năm 2026, tình hình của Jennifer Lopez vẫn chưa hoàn toàn khởi sắc. Có thông tin cho rằng hãng đĩa BMG đã chấm dứt hợp đồng với cô vào giữa năm 2025 sau chuỗi dự án thất bại, buộc nữ ca sĩ phải hoạt động như một nghệ sĩ độc lập. Trong bối cảnh đó, Jennifer Lopez đặt cược vào điện ảnh với dự án Kiss of the Spider Woman và các show diễn tại Las Vegas, nỗ lực chứng minh rằng dù không còn là “hit-maker”, cô vẫn là một performer đẳng cấp.

Jennifer Lopez vẫn đang hoạt động năng nổ với nhiều dự án nghệ thuật (ảnh: X)

Nhìn tổng thể, Jennifer Lopez không phải đã mất tất cả. Cô vẫn là một cái tên lớn, sở hữu di sản mà rất ít nghệ sĩ có được. Nhưng “đế chế J.Lo” rõ ràng đang lung lay khi khán giả quay lưng, những ồn ào đời tư và hình ảnh cá nhân lại lấn át thành tựu nghệ thuật. Câu chuyện của J.Lo trở thành minh chứng rõ ràng cho sự khắc nghiệt của showbiz: hào quang có thể kéo dài hàng thập kỷ, nhưng chỉ cần vài lần lệch nhịp với công chúng, ngay cả một biểu tượng cũng có thể bị gắn mác hai chữ “hết thời”.