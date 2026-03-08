Sự hết thời của diễn viên kiêu ngạo bậc nhất: Từng được trăm người vây quanh mỗi khi ra đường nay bán cá ở chợ chẳng ai ngó ngàng

Jeong Heung Seok sinh năm 1979, ra mắt khi còn là học sinh trung học, từng là nam diễn viên hạng A nổi tiếng khắp xứ Hàn. Thời hoàng kim, anh còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng qua chương trình giải trí ăn khách của đài tvN mang tên Roller Coaster. Khi ấy nhiều khi bước ra khỏi nhà, Jeong Heung Seok được cả trăm khán giả vây quanh xin chữ ký nườm nượp.

Chia sẻ về quá khứ huy hoàng, Jeong Heung Seok không khỏi bồi hồi: “Lúc đó công việc trong showbiz của tôi vô cùng suôn sẻ, thuận lợi. Có lần tôi đi hẹn hò ở trung tâm thành phố Uijeongbu, khoảng 100 bạn khán giả đã vây quanh xin chữ ký và chụp ảnh. Thậm chí, bạn gái đã phải đợi suốt 2 tiếng đồng hồ để tôi ký tên xong cho người hâm mộ. Suốt 3-4 năm liền, tôi liên tục nhận được vai diễn trong các bộ phim truyền hình 1 cách nhẹ nhàng mà không cần qua thử vai”.

Jeong Heung Seok từng có thời hoàng kim của riêng mình, được vây quanh bởi những lời tán tụng. Ảnh: Naver

Nhưng rồi Jeong Heung Seok đã bị danh tiếng của bản thân làm cho mờ mắt. Khi đang ở đỉnh cao danh vọng, anh trở nên kiêu ngạo và từng nói với các giám đốc casting mảng truyền hình và show tạp kỹ rằng: “Tôi không làm việc với những kẻ như các người nữa, tôi sẽ chỉ đi đóng phim điện ảnh mà thôi”. Cũng chính vì thái độ ngạo mạn không thể chấp nhận này, Jeong Heung Seok đã bị giới giải trí Hàn Quốc quay lưng, hết cửa đóng phim.

Nam diễn viên trong tâm thế sao hạng A gạt phăng mọi lời mời hợp tác tham gia phim truyền hình và show, rồi tự mình tiếp xúc với các nhà sản xuất bên mảng điện ảnh. Thế nhưng, không 1 nhà sản xuất điện ảnh nào muốn hợp tác với nam diễn viên kênh kiệu này. Tự cắt đứt quan hệ với mảng phim truyền hình rồi sau đó cánh cửa điện ảnh cũng đóng sập lại ngay trước mắt khiến Jeong Heung Seok không còn cơ hội đứng trước ống kính máy quay và phải quay về phụ giúp cha bán cá. Sau khi cha qua đời cách đây 2 năm, 1 mình nam diễn viên họ Jeong đã phải gánh vác công việc bán cá ở chợ để mưu sinh.

Hiện tại, nam diễn viên đã lâm cảnh hết thời, phải ra chợ bán cá mưu sinh. Ảnh: Nate

Chia sẻ về công việc hiện tại, Jeong Heung Seok bày tỏ: “Tôi đang làm nghề bán cá tại chợ phiên ở thành phố Pocheon, tỉnh Gyeonggi. Đôi tay tôi trước đây vốn quen cầm kịch bản nhưng giờ đây đã trở nên thành thục trong việc làm cá. Đây là kế sinh nhai, cũng là sản nghiệp cha tôi để lại. Cha tôi đã bán cá rất lâu rồi”.

Jeong Heung Seok hiện sống 1 mình trong căn nhà bán hầm bừa bộn. Anh chưa thể dọn dẹp nơi ở vì tâm trí vẫn luôn ở trong trạng thái rối bời kể từ sau khi cha đột ngột qua đời. Nam diễn viên cảm thấy có lỗi với cha đến mức anh không dám đến thăm mộ người đã sinh ra mình trong 2 năm qua.

Xuất hiện trên chương trình Teukjong Sesang (đài MBN) mới lên sóng vào hôm 7/3, Jeong Heung Seok giải thích nguyên nhân khiến anh cảm thấy có lỗi với người cha quá cố: “Khi dọn phòng cha, tôi thấy hàng chục lọ thuốc tiêu hóa. Chắc ông tưởng mình chỉ bị đầy bụng nên mới uống nhiều đến thế. 1 đêm nọ, cha tôi gọi điện cầu cứu vì đau bụng dữ dội, nhưng khi đến bệnh viện thì đã quá muộn. Bác sĩ nói ruột của ông đã bị thủng từ 3-4 tháng trước. Nếu tôi ép ông đi chụp CT sớm hơn thì có lẽ đã phát hiện ra tình trạng bệnh từ trước rồi. Với tư cách 1 người con, tôi đã không làm tròn bổn phận”.

Nam nghệ sĩ hiện sống trong căn hộ bán hầm chật chội. Ảnh: Naver