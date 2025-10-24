Sự hết thời của 1 ngôi sao: Làm gì cũng gây ngứa mắt, chiêu trò “tẩy trắng” nhìn thôi đã mệt

Từ "nữ thần học đường" được săn đón nhất Kpop nay chỉ còn là cái tên khiến khán giả ngán ngẩm

Giữa làn sóng girlgroup thế hệ mới vào năm 2015, cái tên Lee Naeun xuất hiện cùng nhóm nhạc April - nhóm nhạc theo đuổi hình tượng ngọt ngào, dễ thương. Tuy nhiên, cô nàng được khán giả chú ý không phải nhờ âm nhạc mà là tài năng diễn xuất.

Vai diễn trong web drama học đường A-Teen đã biến Lee Naeun thành gương mặt đại diện cho hình mẫu "nữ sinh trong mơ" của nhiều người. Sự nổi tiếng đến nhanh chóng đến mức chỉ trong vài tháng, Naeun đã đứng đầu bảng xếp hạng danh tiếng thương hiệu, phủ sóng hàng chục hợp đồng quảng cáo từ mỹ phẩm, thời trang cho đến đồ uống.

Lee Naeun từng đứng hạng nhất cuộc bình chọn nữ thần tượng xinh đẹp nhất Kpop do Daily Sports thực hiện

Truyền thông gọi cô là "nữ thần học đường", các nhãn hàng săn đón như gương mặt đại diện thế hệ mới. Thế nhưng khi đang ở đỉnh cao, Lee Naeun bất ngờ bị tố bắt nạt thành viên cùng nhóm - Lee Hyun Joo khiến nạn nhân rơi vào khủng hoảng tinh thần.

Chưa kịp phản ứng, Naeun tiếp tục bị tố từng dính bạo lực học đường trong quá khứ. Dù sau đó, người tố cáo đã xin lỗi và thừa nhận tung tin sai, hình ảnh của "nữ thần trong sáng" đã sụp đổ không cách nào cứu vãn.

Cô bị loại khỏi dự án truyền hình Taxi Driver 2 dù phim đã quay hơn nửa. Riêng nhóm nhạc April chính thức tan rã không lâu sau đó. Có thể nói, Lee Naeun đang ở thời hoàng kim nhất sự nghiệp thì bỗng hóa tro tàn chỉ vì scandal "nhân cách".

Lee Naeun từng vướng scandal bắt nạt thành viên cùng nhóm Lee Hyun Joo

Dù lên tiếng phủ nhận cáo buộc nhưng scandal này cũng nhanh chóng khiến cho nhóm nhạc April phải tan rã không lâu sau đó

Cố gắng "tẩy trắng" nhưng càng làm càng phản cảm

3 năm sau khi biến mất khỏi giải trí, Lee Naeun bất ngờ xuất hiện trở lại trong vlog du lịch London của YouTuber nổi tiếng Kwak Tube. Thay vì khiến công chúng cảm thấy cô đã trưởng thành và sẵn sàng làm lại, video này lại trở thành một trong những màn "tẩy trắng" vụng về nhất Kbiz năm 2024. Trong vlog, Naeun được xây dựng hình ảnh nhẹ nhàng, thân thiện và vô tình (hoặc cố tình) khơi gợi lại scandal cũ với lời giải thích gián tiếp rằng "mọi chuyện chỉ là hiểu lầm".

Kwak Tube gây tranh cãi khi cho rằng anh đã hiểu lầm Naeun, gián tiếp phủ nhận vụ nữ idol này bắt nạt thành viên cùng nhóm Hyunjoo

Sự việc đẩy Kwak Tube vốn được yêu mến vào cơn khủng hoảng khi bị netizen công kích dữ dội vì "tiếp tay cho idol bắt nạt được tẩy trắng". Nam YouTuber phải vội xóa video và lên tiếng xin lỗi vì "thiếu cân nhắc".

Tệ hơn, khán giả còn chỉ ra hàng loạt chi tiết khiến họ "ngứa mắt" như những hành động, câu nói "thả thính" lộ liễu đến cách Naeun liên tục thể hiện sự quan tâm quá mức với bạn diễn nam. Thời điểm này, nhiều người cho rằng nỗ lực tái xuất của Naeun chỉ khiến khán giả càng thêm mệt mỏi.

Naeun hứng chỉ trích khi có những hành động được cho là tán tỉnh quá đà với Kwak Tube

Chính thức trở lại với màn ảnh nhưng hứng chịu mọi gạch đá

Mới đây nhất vào tháng 10/2025, Lee Naeun chính thức xuất hiện trước truyền thông trong buổi họp báo ra mắt drama ngắn My Little Chef - đánh dấu lần đầu tiên cô tái xuất sau 5 năm kể từ Extraordinary You. Việc trở lại của Lee Naeun lập tức nhận hàng loạt phản ứng tranh cãi kịch liệt từ khán giả. Hàng loạt bình luận trên MXH Hàn Quốc đều khẳng định "Không ai còn muốn thấy cô ta nữa".

Lee Naeun tại buổi họp báo ra mắt phim My Little Chef

Nhiều người cho rằng, dù có cố gắng bao nhiêu, Naeun cũng không thể thoát khỏi cái bóng của scandal. Sự trở lại của Naeun, dù được truyền thông Hàn miêu tả bằng những từ đẹp đẽ như "bước qua quá khứ", "trưởng thành sau biến cố" nhưng không thể khiến khán giả tin rằng cô đã thay đổi. Dù vậy, bộ phim My Little Chef vẫn sẽ dự kiến lên sóng vào tháng 12/2025.