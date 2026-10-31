Sự hết thời của 1 ngôi sao: Ca sĩ đỉnh lưu bị nợ lương chục tỷ đồng, ê chề lập công ty mới để cứu vãn sự nghiệp

Bị nợ lương hàng chục tỷ đồng, đỉnh lưu đình đám một thời cay đắng lập công ty mới cứu vãn sự nghiệp.

Mới đây, thông tin nam ca sĩ Baekhyun đã chính thức thành lập một công ty mới mang tên BION Entertainment và trực tiếp đảm nhận vai trò CEO ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý.

Thông tin nam ca sĩ Baekhyun đã chính thức thành lập một công ty mới mang tên BION Entertainment và trực tiếp đảm nhận vai trò CEO ngay lập tức nhận được nhiều sự chú ý

Việc thành lập công ty mới này diễn ra sau khi tháng 12 năm ngoái, truyền thông Hàn phanh phui vụ việc Chủ tịch Cha Ga Won quản lý yếu kém khiến tập đoàn One Hundred cùng hàng loạt công ty con như INB100 hay Big Planet Made rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Doanh nghiệp này hiện đã không còn khả năng chi trả tiền lương cho hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi gồm Baekhyun, Chen, Xiumin (EXO), Taemin (SHINee) và nhóm nhạc The Boyz với tổng số tiền nợ ước tính lên đến 5 tỷ won (khoảng 91 tỷ đồng). Trong số đó, riêng Baekhyun đang bị nợ khoảng 1 tỷ won (khoảng 18,1 tỷ đồng), trong tình hình nam ca sĩ đang có nghĩa vụ trả 10% doanh thu cá nhân cho công ty cũ SM Entertainment.

Từ tháng 12 năm ngoái, Baekhyun, Chen, Xiumin (EXO) đang bị nợ lương với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng

Trong số đó, riêng Baekhyun đang bị nợ khoảng 1 tỷ won (khoảng 18,1 tỷ đồng), trong tình hình nam ca sĩ đang có nghĩa vụ trả 10% doanh thu cá nhân cho công ty cũ SM Entertainment

Mặc dù là một trong những thành viên cuối cùng gia nhập dự án EXO, Baekhyun (sinh năm 1992) đã nhanh chóng bứt phá vươn lên vị trí hàng đầu nhờ sở hữu giọng hát nội lực, kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao, ngoại hình sáng sân khấu cùng tính cách hoạt bát chuẩn thần tượng đại chúng. Trong thời kỳ hoàng kim của EXO, với vai trò giọng ca chính (Main Vocal), anh góp công lớn tạo nên thành công vang dội cho chuỗi siêu hit đình đám như Growl, Call Me Baby, Love Me Right, Monster, Tempo và bản hit Overdose giúp nhóm nổi tiếng trên thị trường châu Á. Nhờ khả năng xử lý mượt mà các phân đoạn cao trào đắt giá trong bài hát, Baekhyun được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá là một trong những vocal tốt nhất của SM Entertainment, từ đó xây dựng cho mình một cộng đồng người hâm mộ đông đảo và có độ trung thành thuộc hàng bậc nhất Kpop.

Mặc dù là một trong những thành viên cuối cùng gia nhập dự án EXO, Baekhyun (sinh năm 1992) đã nhanh chóng bứt phá vươn lên vị trí hàng đầu

Nhờ khả năng xử lý mượt mà các phân đoạn cao trào đắt giá trong bài hát, Baekhyun được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá là một trong những vocal tốt nhất của SM Entertainment và sở hữu lượng fan đông đảo

Nhận thấy tiềm năng phát triển toàn diện của nam nghệ sĩ, SM Entertainment không ngần ngại dồn lực và trao cho Baekhyun những tài nguyên hàng đầu. Năm 2016, anh ra mắt thành công trong nhóm nhỏ EXO-CBX cùng Chen và Xiumin với phong cách tươi sáng, nhanh chóng gặt hái nhiều thành tích thương mại qua các ca khúc bắt tai như Hey Mama! hay Blooming Day.

Năm 2016, anh ra mắt thành công trong nhóm nhỏ EXO-CBX cùng Chen và Xiumin với phong cách tươi sáng, nhanh chóng gặt hái nhiều thành tích thương mại

Bên cạnh đó, anh cũng mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực làm dẫn chương trình truyền hình và tham gia bộ phim Người Tình Ánh Trăng. Đỉnh cao sự nghiệp cá nhân của anh thực sự bùng nổ khi chính thức debut solo vào năm 2019 với mini-album City Lights thu về chứng nhận 2x Bạch Kim. Liên tiếp trong các năm 2020 và 2021, hai sản phẩm tiếp theo là Delight và Bambi đều xuất sắc vượt mốc tiêu thụ 1 triệu bản, chính thức đưa Baekhyun đi vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên đạt danh hiệu Million Seller của Kpop sau 19 năm kể từ thời huyền thoại Kim Gun-mo. Cũng trong năm 2019, anh được chọn làm thủ lĩnh dự án SuperM nhắm vào thị trường Mỹ và đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard 200, đồng thời lập kỷ lục khi thắng cúp Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) suốt 3 năm liên tiếp, khẳng định vị thế nam nghệ sĩ solo số 1 Kpop thời điểm đó.

Bên cạnh đó, anh cũng mở rộng tầm ảnh hưởng khi tham gia bộ phim Người Tình Ánh Trăng

Baekhyun lập kỷ lục khi thắng cúp Nam nghệ sĩ xuất sắc nhất tại Mnet Asian Music Awards (MAMA) suốt 3 năm liên tiếp, khẳng định vị thế nam nghệ sĩ solo số 1 Kpop thời điểm đó

Tuy nhiên, sau khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nam ca sĩ quyết định rẽ hướng đi riêng. Nhằm tự quản lý và định hướng hoạt động cá nhân, Baekhyun bước ra khỏi cái bóng của SM để tự thành lập công ty INB100, khởi động chuyến lưu diễn châu Á Lonsdaleite và phát hành mini-album Hello, World vào năm 2024. Mặc dù doanh số bán đĩa cứng tại thị trường nội địa vẫn giữ được con số ấn tượng nhờ lực lượng fan cứng ra sức ủng hộ, nhưng giới chuyên môn đều nhận định rằng hoạt động độc lập của anh đã hoàn toàn mất đi sức lan tỏa đại chúng. Độ phủ sóng quốc tế, thứ hạng trên các bảng xếp hạng nhạc số trực tuyến lẫn lượng stream trên các nền tảng âm nhạc toàn cầu của anh đều sụt giảm, phản ánh thực tế rằng các sản phẩm âm nhạc hậu rời SM không còn giữ được sức thu hút và vị thế đỉnh lưu như thời kỳ còn nằm trong hệ thống bệ phóng của tập đoàn cũ.

Nhằm tự quản lý và định hướng hoạt động cá nhân, Baekhyun bước ra khỏi cái bóng của SM để tự thành lập công ty INB100 sau khi anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự

Hoạt động nghệ thuật hậu rời SM của nam ca sĩ không còn giữ được sức thu hút và vị thế đỉnh lưu như thời kỳ còn nằm trong hệ thống bệ phóng của tập đoàn cũ

Nguyên nhân trực tiếp và sâu xa dẫn đến sự tuột dốc này xuất phát từ chuỗi tranh chấp pháp lý dai dẳng với công ty quản lý cũ cùng hàng loạt bê bối làm tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh cá nhân. Căng thẳng bùng phát từ giữa năm 2023 khi bộ ba CBX đệ đơn đòi chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM vì các vấn đề minh bạch tài chính, và dù hai bên từng đạt thỏa thuận hòa giải vào tháng 6/2023, mâu thuẫn lại bùng nổ dữ dội vào năm 2024 khi INB100 mở họp báo tố SM ép chia 10% doanh thu cá nhân nhưng không thực hiện cam kết về phí phân phối ưu đãi.

Mâu thuẫn bắt đầu từ giữa năm 2023 khi bộ ba CBX đệ đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền với SM

Phía SM Entertainment lập tức nộp đơn kiện ngược, đồng thời tung ra các cáo buộc đanh thép về việc nam ca sĩ có hành vi "đi đêm" với bên thứ ba, vay mượn những khoản tiền khổng lồ và chống phá công ty cũ. Việc thua liên tiếp các vụ kiện dân sự vào cuối năm 2025 khiến uy tín của Baekhyun bị ảnh hưởng, trong khi nội bộ cộng đồng fan rạn nứt dữ dội. Mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn khi những hình ảnh anh nghi vấn tiệc tùng tại Bangkok và hành vi thản nhiên hút thuốc trong không gian kín bị rò rỉ trên mạng xã hội, đẩy một bộ phận lớn khán giả đại chúng và dư luận truyền thông quay lưng, chỉ trích nặng nề.

Những vụ kiện tụng dai dẳng đan xen với việc thua liên tiếp các vụ kiện dân sự vào cuối năm 2025 đã khiến hình ảnh của Baekhyun bị ảnh hưởng

Việc đứng ra thành lập BION Entertainment và đảm nhận vị trí CEO ở thời điểm hiện tại được xem là bước đi, một nỗ lực tự cứu lấy sự nghiệp và giải quyết bài toán tài chính bế tắc của Baekhyun sau chuỗi biến cố nợ nần cùng sự suy giảm phong độ

Việc đứng ra thành lập BION Entertainment và đảm nhận vị trí CEO ở thời điểm hiện tại được xem là bước đi, một nỗ lực tự cứu lấy sự nghiệp và giải quyết bài toán tài chính bế tắc của Baekhyun sau chuỗi biến cố nợ nần cùng sự suy giảm phong độ. Từ một "ông hoàng solo" sở hữu hàng triệu bản bán ra cùng vị thế đỉnh lưu được truyền thông săn đón, nam ca sĩ giờ đây phải tự mình chèo lái trong cơn khủng hoảng tài chính và loay hoay tìm lại ánh hào quang đã mất.

Ảnh: X