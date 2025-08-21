Sự giàu có không thể giấu của "ngọc nữ" VFC sinh năm 1999

Xuất hiện trong nhiều bộ phim giờ vàng trên VTV, Nguyễn Ngọc Huyền (SN 1999, quê quán Nam Định cũ - nay là Ninh Bình) trở thành gương mặt được nhiều bạn trẻ yêu thích. Mỹ nhân Gen Z nhận nhiều lời khen bởi nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào và rất đa tài.

Tuy nhiên đầu năm 2024, khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa, Ngọc Huyền bất ngờ thông báo kết hôn với chồng kém tuổi. Thông tin này khiến khán giả đều ngỡ ngàng bởi trước đó, cô nàng cực kín tiếng trong chuyện tình cảm, đời tư cá nhân.

Được biết, chồng của Ngọc Huyền là Duy Minh (SN 2000) - cháu ruột của NSƯT Chí Trung. Anh chàng dù không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật nhưng được lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, nên Duy Minh luôn ủng hộ và hỗ trợ vợ hết mình trong công việc.

Song từ khi về chung một nhà cho đến nay, cuộc sống của Ngọc Huyền có nhiều sự thay đổi thấy rõ. Cô nàng khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi những hình ảnh viên mãn trong hôn nhân lẫn đời sống. Từ đi làm đến đi chơi, du lịch,... Ngọc Huyền đều được chồng “hộ tống”, đồng hành. Bên cạnh đó, dù khá kín tiếng, không phô trương nhưng nhìn qua loạt ảnh mà mỹ nhân Gen Z đăng tải trên MXH, công chúng cũng liên tục phải xuýt xoa về độ giàu có, đúng chuẩn “phú bà” của Ngọc Huyền.

So với trước đây, Ngọc Huyền sau khi kết hôn có phần thoải mái hơn khi chia sẻ những hình ảnh cùng chồng và gia đình. Được biết, cô sống chung với gia đình chồng trong một căn biệt thự ở Hà Nội. Cô nàng rất được lòng bố mẹ chồng, cũng thường xuyên tương tác thân thiết trên MXH. Gần đây nhất, Ngọc Huyền cũng từng có chia sẻ hiếm hoi về cuộc sống hôn nhân của mình.

Thời điểm tổ chức đám cưới, Ngọc Huyền cũng từng nhận rất nhiều câu hỏi về gia thế, độ giàu có của ông xã Duy Minh. Song, cô cho biết dù được bố mẹ chồng và chồng ủng hộ nhưng bản thân cô luôn rõ ràng trong vấn đề kinh tế. Ngọc Huyền vẫn chủ động công việc và tự kiếm ra tiền chứ không ỷ lại gia thế của gia đình. Người đẹp sinh năm 1999 cũng cho hay bản thân chồng cô cũng là người tự lập từ sớm nên hai vợ chồng đều có chung quan điểm.

Dẫu vậy, nếu là người theo dõi Ngọc Huyền lâu nay đều không khó nhận ra, cô nàng có nhiều sự thay đổi rõ rệt. Trước đây, vốn đã trau chuốt ngoại hình nhưng công chúng thường thấy Ngọc Huyền xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, style năng động, đôi khi nữ tính nhưng vẫn đậm nét dễ thương. Còn ở hiện tại, “ngọc nữ” của VFC lại trung thành với phong cách thanh lịch, diện mạo có phần sang chảnh, quý phái hơn. Cô nàng cũng thừa nhận từ khi lấy chồng, bản thân thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, học được nhiều ở nhà chồng từ cách sống chậm lại, nói chuyện nhẹ nhàng hơn.

Đó cũng là lý do mà không ít netizen nhận xét rằng nhìn Ngọc Huyền toát ra vibe phu nhân giàu có. Bởi trên các MXH của mình, thời gian gần đây cô nàng không còn cập nhật quá nhiều về các vai diễn trong phim. Thay vào đó, Ngọc Huyền kết hợp quảng bá với nhiều thương hiệu luxury nổi tiếng, liên tục xuất hiện với những món đồ hiệu như Chanel, Dior, YSL,...

Bên cạnh đó, những hình ảnh mà cô đăng tải trên mạng khiến nhiều người bày tỏ: “Cuộc sống nhàn tênh”. Bởi lẽ, Ngọc Huyền liên tục có những chuyến vi vu du lịch trong và ngoài nước. Cùng với đó, cô thường chia sẻ hình ảnh đi ăn uống, check-in nhà hàng sang chảnh, đắt tiền, đi chơi thể thao, dự sự kiện,... Nhìn chung, Ngọc Huyền có một cuộc sống đúng chuẩn “chill chill” mà vẫn giàu có khiến ai cũng ao ước.

Song, cháu dâu NSƯT Chí Trung lại càng ghi điểm ấn tượng trong lòng cộng đồng mạng bởi cô nàng không phô trương, khoe mẽ mà luôn có cách ứng xử rất tinh tế, kín tiếng. Cách nói chuyện luôn nhắc đến sự ủng hộ, hỗ trợ của gia đình chồng cũng cho thấy sự khéo léo, khiêm tốn của Ngọc Huyền.

Ngoài ra, nhan sắc của Ngọc Huyền sau gần 2 năm yên bề gia thất cũng không có gì để chê. Ai nấy đều nhận xét cô ngày càng thăng hạng sắc vóc, xinh đẹp, sắc sảo hơn trước. Thỉnh thoảng, chồng thiếu gia cũng xuất hiện cùng vợ tại các sự kiện, hút ống kính với những khoảnh khắc tinh tế như xách túi, đứng đợi Ngọc Huyền chụp ảnh cùng đồng nghiệp,....

Nhiều người cho rằng, Ngọc Huyền có thể xem là hình mẫu của thế hệ diễn viên trẻ: tài năng, có nền tảng sự nghiệp vững chắc và khi bước vào hôn nhân thì lại càng rạng rỡ, chín chắn hơn. Ở tuổi ngoài 25, cô đã có cả sự nghiệp lẫn hậu phương, điều mà không phải ai trong showbiz cũng có được.

