Công an tỉnh Lai Châu đang tạm giữ hình sự 17 đối tượng (4 đối tượng người Trung Quốc) để điều tra hành vi tổ chức livestream (phát trực tiếp) hoạt động khiêu dâm, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy và sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm để thu lợi bất chính qua ứng dụng QQlive (một ứng dụng mạng xã hội của Trung Quốc).

Trước đó, ngày 27/5/2024, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Lai Châu và Công an thành phố Lai Châu đã tổ chức lực lượng đột kích vào tầng 5, khách sạn Bảo An (tổ 12, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu), phát hiện bắt quả tang tại phòng 501 có 9 đối tượng nam, nữ đang có hành vi khiêu dâm phát trực tiếp trên ứng dụng QQlive (trong 9 đối tượng có một bé gái 14 tuổi, đang mang thai).

Thượng tá Trịnh Kim Vân (cựu Điều tra viên cao cấp, Công an Hà Nội) cho rằng, việc lợi dụng, biến trẻ em thành công cụ trục lợi là hành vi đáng lên án.

Theo Thượng tá Vân, sự phát triển của intenet bên cạnh mặt tích cực là đem nhiều lợi ích cho con người nhưng ngược lại cũng là "mảnh đất màu mỡ" cho các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao. Loại tội phạm này luôn biết cách khai thác các mảng tối cho chúng sử dụng, mục đích chính của nhóm tội phạm là trục lợi, là kiếm tiền, điển hình là các hành vi lừa đảo, khủng bố, cờ bạc…

Thượng tá Trịnh Kim Vân (cựu Điều tra viên cao cấp, Công an Hà Nội).

Ông Vân đánh giá, việc Công an thành phố Lai Châu điều tra, khám phá vụ án này là một thành công lớn. Nếu không làm tốt công tác nghiệp vụ và tổ chức truy bắt ngay với loại tội phạm công nghệ cao thì chúng, chỉ trong tích tắc đã xóa hết dấu vết.

"Vì vậy, việc triệt phá các chuyên án liên quan loại tội phạm này đòi hỏi người chỉ huy và các chiến sĩ tham gia chuyên án phải giỏi nghiệp vụ chuyên môn và có tính kỷ luật cao. Có như vậy thì công tác khám phá chuyên án mới đạt đc thành công, thắng lợi", Thượng tá Vân cho biết.

Theo Thượng tá Vân, để hạn chế loại tội phạm này cần có sự vào cuộc của các ban, nghành, đoàn thể và các cơ quan truyền thông, tuyên truyền những thủ đoạn của loại tội phạm sử dụng công nghệ cao vào những mục đích xấu. Bên cạnh đó, nhà trường và gia đình cần có những buổi tọa đàm cho các cháu biết để cảnh giác và qua đó tố cáo những hành vi phạm tội của chúng.

"Mặt khác, các bậc làm cha mẹ cũng cần quản lý, giáo dục con em mình không nên bán rẻ phẩm giá của các cháu, tránh các hệ luỵ như bệnh tật, tâm lý, sức khỏe sau này", Thượng tá Vân nhấn mạnh.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận, qua tìm hiểu cách kiếm tiền bằng livestream khiêu dâm trên không gian mạng qua ứng dụng QQlive của Trung Quốc, tháng 5/2024, Nguyễn Hữu Vấn (SN 1994, là quản lý khách sạn Bảo An, HKTT: Thôn Cẩm Đội, xã Thụy Vân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) bàn với Đỗ Xuân Phương (SN 1994, xã Cổ Bì, Bình Giang, Hải Dương) tham gia vai trò quản lý nhân viên, phục vụ ăn uống và rủ Lê Hoài Bảo Chung đến Khách sạn Bảo An hợp tác làm ăn. Vấn rủ được Tòng Thị Pản (SN 2005, trú tại bản Ít Chom Trên, xã Tà Mít, huyện Tân Uyên, Lai Châu) diễn cảnh khiêu dâm để phát trực tiếp với tiền công 200.000 đồng/1h. Sau đó do Pản mang thai nên Vấn giao nhiệm vụ trang điểm, hỗ trợ khiêu dâm, dọn dẹp phòng. Tiếp đó Vấn tìm được Sùng Thị M. (SN 2010,) và Giàng A P. (SN 2007, cùng trú tại xã Giang Ma, huyện Tam Đường) diễn cảnh khiêu dâm với mức lương thỏa thuận 25 triệu đồng/1 tháng; Sùng Thị L. H. (SN 2010, trú xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường), Lý A K. (SN 2007 trú xã Tả Lèng, huyện Tam Đường) với mức lương 400.000đ/ca/2h. Vấn giao cho Chung hướng dẫn những người này cách khiêu dâm, diễn quan hệ tình dục để phát trực tiếp lên mạng. Lần lượt các ngày 24, 25, 26/5, Vấn, Chung tổ chức livestream hoạt động đồi trụy và được quản lý ứng dụng chuyển khoản trả 1.357.000 đồng. Đến ngày 27/5/2024, Chung, Vấn rủ được 4 người Trung Quốc đến hợp tác tổ chức livestream khiêu dâm lợi nhuận chia đôi. 4 đối tượng này đã mang thêm các thiết bị livestream và đạo diễn, hướng dẫn cách khiêu dâm thu hút được người Trung Quốc vào xem. Đến khoảng 20h cùng ngày, Chung cùng 4 đối tượng Trung Quốc bắt đầu cho các đối tượng cởi áo diễn khiêu dâm phát trực tiếp trên app về Trung Quốc thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang. Mở rộng chuyên án, cơ quan công an thi hành khám xét khẩn cấp đối với Thào Đức Thái (SN 2004, trú tại tổ 23 phường Đông Phong, thành phố Lai Châu) về hành vi Làm ra và lưu hành các video có nội dung khiêu dâm đồi trụy. Đấu tranh với nhóm Thào Đức Thái, cơ quan công an xác định tháng 5/2005, các đối tượng đã tổ chức cho Thái, Độ, Máy, Lan thực hiện livestream cảnh quan hệ tình dục nhiều lần trên ứng dụng QQlive tại phòng ngủ nhà Thái. Tuấn Anh đã chuyển khoản trả Máy 1 triệu và Lan 2 triệu. Tối ngày 27/5/2024 các đối tượng chưa kịp livestream khiêu dâm thì bị lực lượng công an đến thực hiện lệnh khám xét.