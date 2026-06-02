Sử dụng một "dụng cụ thần khí nhà bếp" để nướng thịt, cả gia đình ba người bị ngộ độc cấp cứu

Chỉ vì sử dụng chiếc "vòng gom nhiệt" (kiềng tiết kiệm năng lượng) được quảng cáo rầm rộ trên mạng để nướng thịt trong phòng kín điều hòa, một gia đình ba người tại Hàng Châu (Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp trong tình trạng ngộ độc khí CO (Carbon Monoxide) nghiêm trọng.

Mới đây, khoa Cấp cứu thuộc Bệnh viện Đông y thành phố Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã tiếp nhận ba bệnh nhân trong cùng một gia đình gồm vợ chồng cô Trương và người con trai. Cả ba nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, tức ngực, chân tay bủn rủn và mất hết sức lực.

Bi kịch từ bữa tiệc nướng trong phòng máy lạnh

Theo lời kể của cô Trương, sự việc xảy ra vào một ngày nắng nóng đỉnh điểm. Để trốn cái nóng gay gắt ngoài trời, cô quyết định đóng chặt toàn bộ cửa sổ, bật điều hòa công suất lớn và chuẩn bị một bữa thịt ba chỉ nướng ngay tại bếp gas để gia đình cùng thưởng thức.

Đặc biệt, để quá trình nấu nướng nhanh hơn và tiết kiệm gas, cô đã lắp thêm một chiếc "vòng gom nhiệt" (hay còn gọi là kiềng tiết kiệm lửa, vòng gom gió) mua trên mạng vào bếp gas. Sản phẩm này vốn được các gian hàng online ca ngợi là "thần khí nhà bếp" với công dụng thần kỳ: tập trung ngọn lửa, chống gió và tiết kiệm năng lượng tối đa.

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn vừa nướng thịt vừa ăn, cô Trương bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng, nặng trĩu. Ngồi ngay bên cạnh, cậu con trai liên tục dùng tay day vào thái dương, than thở: "Mẹ ơi, con mệt quá, không còn chút sức lực nào nữa" . Lúc này, người chồng cũng lên tiếng cho biết bản thân đang bị tức ngực, khó thở nghiêm trọng. Nhận thấy có điều bất thường, cả gia đình đã lập tức dìu nhau ra xe để đến bệnh viện cứu chữa.

Kết quả chẩn đoán tại bệnh viện khiến cả nhà không khỏi bàng hoàng: cả ba người đều bị ngộ độc khí CO (Carbon Monoxide) nặng. Ngay lập tức, các bác sĩ đã phải đưa họ vào buồng oxy cao áp để tiến hành liệu pháp điều trị đặc hiệu. Rất may mắn, do được đưa đến bệnh viện kịp thời, cả ba thành viên hiện đã qua cơn nguy kịch và không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Thủ phạm không ngờ từ "thần khí nhà bếp"

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng và công ty cung cấp gas đã tiến hành kiểm tra toàn diện ngôi nhà của cô Trương. Kết quả rà soát cho thấy hệ thống đường ống và bếp gas hoàn toàn bình thường, không hề có hiện tượng rò rỉ khí gas ra bên ngoài.

Nguyên nhân cốt lõi được xác định chính là do chiếc "vòng gom nhiệt" mà cô Trương tự ý lắp thêm. Thiết bị này hoàn toàn không tương thích với kết cấu nguyên bản của bếp gas. Khi đặt lên bếp, chiếc vòng đã vô tình bít kín các khe thông gió, chặn đứng đường cung cấp oxy cho ngọn lửa. Trong môi trường phòng kín, đóng chặt cửa để bật điều hòa, việc thiếu oxy trầm trọng đã khiến khí gas không thể cháy hoàn toàn, từ đó sản sinh ra một lượng cực lớn khí độc CO – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ ngộ độc tập thể nói trên.

Qua khảo sát trên các sàn thương mại điện tử, các loại "vòng gom nhiệt", "kiềng tiết kiệm gas" này hiện đang được bày bán tràn lan với lượng tiêu thụ vô cùng lớn nhờ những lời quảng cáo "thổi phồng" về khả năng tiết kiệm hóa đơn tiền gas. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, sản phẩm này không hề mang lại hiệu quả tiết kiệm năng lượng như lời đồn, ngược lại còn tiềm ẩn hiểm họa khôn lường.

Hàng loạt vụ tai nạn thương tâm và lời cảnh báo từ chuyên gia

Vụ việc của gia đình cô Trương không phải là cá biệt. Trên thực tế, những năm gần đây tại Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều vụ ngộ độc khí CO liên quan đến chiếc kiềng phụ này. Đau lòng nhất là vụ việc xảy ra vào năm 2023 tại quận Hải Điển, Bắc Kinh, khi một sự cố tương tự do sử dụng vòng gom nhiệt trên bếp gas đã khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Đại diện Đội Cứu hỏa và Cứu hộ địa phương giải thích, cấu tạo của bếp gas dân dụng luôn đòi hỏi một tỷ lệ không khí và gas chuẩn xác để đốt cháy hoàn toàn. Việc tự ý lắp đặt các phụ kiện bên ngoài sẽ làm thay đổi dòng khí lưu thông, gây ra hiện tượng cháy thiếu khí (cháy không hoàn toàn).

Bác sĩ Lư Quân Phong, Phó Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đông y Hàng Châu, đưa ra lời khuyên: Khí CO là "sát thủ vô hình" vì không màu, không mùi, không vị. Khi bị ngộ độc nhẹ hoặc trung bình, người bệnh sẽ bị tăng áp lực nội sọ, phù não dẫn đến chóng mặt, mất ý thức. Đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch, nhiễm độc CO rất dễ kích hoạt chứng rối loạn nhịp tim hoặc đau tim dữ dội dẫn đến tử vong.

Bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện có người nghi ngờ ngộ độc khí, việc đầu tiên là phải lập tức mở toang các cửa sổ để thông gió, nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra vùng không khí trong lành và gọi điện ngay cho trung tâm cấp cứu. Liệu pháp oxy cao áp trong vòng 6 giờ đầu kể từ khi phát bệnh là phương pháp điều trị mang lại hiệu quả tốt nhất để ngăn ngừa các di chứng thần kinh sau này.

(Theo nguồn: Aboluowang, Ntdtv)