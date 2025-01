Sử dụng công nghệ tuabin có hiệu suất tốt nhất hiện nay, nhà máy này tại VN đang hoạt động thế nào?

CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) là nhà máy điện khí chu trình hỗn hợp có tổng công suất 750 MW. Nhà máy sử dụng công nghệ tuabin thế hệ F với cấu hình 2-2-1, bao gồm 2 tua bin khí, 2 lò thu hồi nhiệt và 1 tua bin hơi, đạt hiệu suất 56 - 58% được cho là tỉ lệ tốt nhất trong số các nhà máy điện khí đang vận hành.

Trong 11 tháng 2024, huy động sản lượng của NT2 tiếp tục ghi nhận giảm 14% so với cùng kỳ đạt 2,346 tỷ kWh mặc dù 2023 đã là một năm kém tích cực của doanh nghiệp. Điều này chủ yếu đến từ tình trạng suy giảm nguồn cung khí từ các mỏ khí Đông Nam Bộ, ảnh hưởng lên không chỉ Nhơn Trạch 2 mà hầu hết các nhà máy sử dụng khí tại cụm.

Theo đó, Nhơn Trạch 2 ghi nhận mức phân bổ huy động rất thấp trong quý 1/2024, và dần cải thiện hơn từ quý 2/2024, hỗ trợ bởi nhu cầu điện của Việt Nam phục hồi mạnh đạt 11% so với cùng kỳ trong giai đoạn quý 2 và quý 3.

Quý 4/2024, sản lượng nhà máy dự kiến sẽ duy trì xu hướng phục hồi từ nền thấp, tuy nhiên, đây vẫn là mức huy động thấp hơn sản lượng tiềm năng của nhà máy.

"Trong quý 4/2024, chúng tôi kỳ vọng sản lượng có sự phục hồi tốt đạt 811 triệu kWh (tăng 105% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, nhìn cả năm 2024, chúng tôi dự phóng sản lượng tiếp tục giảm 6% so với cùng kỳ đạt 2,7 tỷ kWh, chủ yếu do kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý 1/2024. Giá điện hợp đồng dự kiến neo ở mức cao đạt 2.228 đồng/kWh với giá khí trung bình đạt 9,4USD/mmbtu", báo cáo của Công ty chứng khoán MB (MBS) phân tích.

Về giá bán, giá khí tiếp tục neo ở mức cao đạt trung bình 9,4 USD/mmbtu, (tăng 4,4% so với cùng kỳ), đến từ việc giá HSFO neo cao cùng với chi phí khai thác các mỏ khí nội địa ngày càng đắt đỏ, các mỏ khí giá rẻ đang cạn kiệt và tỉ trọng cấp khí ngày càng lớn từ các mỏ khí giá cao.

Trong bối cảnh giá bán neo cao, giá thị trường điện thấp và sản lượng huy động không tối ưu, biên lợi nhuận của NT2 ghi nhận xu hướng giảm mạnh.

Lợi nhuận ròng quý 3 đạt 40 tỷ đồng, phục hồi từ mức lỗ ròng 132 tỷ đồng quý 3/2023, hỗ trợ lợi nhuận ròng 9 tháng năm 2024 đạt 8 tỷ, tuy nhiên vẫn giảm 97% so với cùng kỳ, chủ yếu do kết quả kinh doanh kém tích cực trong quý 1.

Về triển vọng phát triển của NT2, MBS nhận định, hoạt động kinh doanh của công ty tích cực trong năm 2025 - 2026 do nhu cầu tiệu thụ điện dự kiến tăng trưởng trung bình 11-13% trong 2025, và duy trì tốc độ tăng trưởng kép đạt 9.1% trong 2026 - 2030 theo kịch bản cao Quy hoạch điện 8, hỗ trợ triển vọng huy động các nhà máy trong bối cảnh tăng trưởng nguồn cung khá hạn chế.

Bên cạnh đó, Phú Mỹ 3 (700MW) hết hạn hợp đồng BOT trong 2024, và Phú Mỹ 2-2 (700MW) trong qusy 1/2025, không được ưu tiên phân bổ khí và huy động, hỗ trợ trực tiếp năng lực cạnh tranh của Nhơn Trạch 2 khi nhà máy vẫn còn hợp đồng bao tiêu khí đến 2036.

Theo kế hoạch, trong 2025, NT2 được giao khoảng 3.5 tỷ kWh, cao hơn 269% so với mức 1.3 tỷ kWh được giao trong 2024. Trong khi đó, 2 nhà máy Phú Mỹ dự kiến vận hành chủ yếu bằng LNG và không được phân bổ khí nội địa. Ngoài ra, tình hình tài chính của EVN cải thiện là yếu tố quan trọng hỗ trợ triển vọng huy động các nhà máy.

"Do đó, sản lượng điện khí 2025 - 2026 sẽ đạt lần lượt 3,4 tỷ kWh (tăng 25% so với cùng kỳ) và 3,7 tỷ kWh (tăng 10% so với cùng kỳ). Giá bán điện trung bình tiếp tục neo cao đạt 2.212 đồng/kWh (giảm 1% so với cùng kỳ) và 2.185 đồng/kWh (giảm 1% so với cùng kỳ) với giả định giá khí lần lượt 9,3 USD/mmbtu và 9,5 USD/mmbtu", MBS đánh giá.