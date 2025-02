Chỉ 1 tháng đầu năm, một doanh nghiệp Việt Nam báo cáo doanh thu hơn 77.000 tỷ đồng

Báo Nhân dân dẫn lời lãnh đạo Petrovietnam cho biết, trong tháng 1/2025, đơn vị đã cơ bản hoàn thành và vượt kế hoạch các chỉ tiêu được giao.

Cụ thể: sản lượng khai thác dầu thô đạt 0,804 triệu tấn, vượt 5,8% kế hoạch; khai thác khí đạt 0,458 tỷ m3, vượt 7,9% kế hoạch; sản xuất xăng dầu (không bao gồm lọc hóa dầu Nghi Sơn - NSRP) đạt 594,2 nghìn tấn, vượt 3,6% kế hoạch…

Các chỉ tiêu tài chính đều hoàn thành vượt mức từ 13 đến 61% kế hoạch và đạt mức tương đương cùng kỳ năm 2024.

Petrovietnam ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực ngay trong tháng đầu 2025.

Những kết quả tích cực này phản ánh nỗ lực bền bỉ của cả hệ thống Petrovietnam trong bối cảnh thị trường đầy thách thức, tạo tiền đề quan trọng để hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2025.

Trong đó, tổng doanh thu tháng 1 đạt 77,4 nghìn tỷ đồng , vượt 18% kế hoạch; nộp ngân sách 10,3 nghìn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch, tiếp tục khẳng định vai trò đóng góp quan trọng của Petrovietnam đối với nền kinh tế.

Giá trị thực hiện đầu tư toàn Tập đoàn trong tháng ước đạt 2,3 nghìn tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Tập đoàn kiểm soát chặt chẽ về tiến độ đầu tư các dự án, đặc biệt là những công trình trọng điểm và vẫn duy trì hoạt động liên tục trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Tiêu biểu, tiến độ tổng thể dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 hiện tại đạt hơn 96%, đã đốt lửa lần đầu bằng khí vào ngày 11/1, đã hòa lưới điện đồng bộ vào ngày 5/2 vừa qua...

Các đơn vị thành viên Petrovietnam ghi nhận kết quả tích cực

Tại các đơn vị thành viên của Petrovietnam, kết quả kinh doanh tháng 1 tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Cụ thể, 11 đơn vị tăng trưởng cao về doanh thu hợp nhất từ 0,4-95% và 8 đơn vị tăng trưởng về lợi nhuận trước thuế hợp nhất từ 7% đến 3 lần so với cùng kỳ tháng.

Năm 2024, tất cả các chỉ tiêu sản xuất trọng yếu của tập đoàn đều hoàn thành và vượt kế hoạch năm từ 6-24%.

Năm ngoái, Petrovietnam cũng tiếp tục lập kỷ lục khi 3 năm liên tục doanh thu vượt 1 triệu tỷ đồng.

So với năm 2023, tập đoàn có 4 chỉ tiêu sản xuất trọng yếu tăng trưởng, gồm: sản xuất urea tăng 4,6%; sản xuất điện tăng 25,8%; sản xuất xăng dầu tăng 6,7%; sản xuất NPK tăng 19,5%.

Về các chỉ tiêu tài chính, tập đoàn đã về đích trước kế hoạch cả năm từ 3-7 tháng, vượt 34% đến 3,1 lần kế hoạch được giao và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Đặc biệt, năm 2024 là năm thứ 3 liên tiếp PVN phá kỷ lục về tổng doanh thu toàn tập đoàn và vượt mốc 1 triệu tỷ đồng , tăng trưởng 36% so với thời kỳ trước COVID-19 (năm 2019) và tương đương khoảng 9% tổng GDP của cả nước.

Nộp ngân sách nhà nước đạt 165.000 tỷ đồng, chiếm gần 9% tổng thu và tăng 52% so với thời kỳ trước dịch. Lần đầu tiên tập đoàn đạt kỷ lục toàn diện về các chỉ tiêu tài chính tăng trưởng, gồm doanh thu hợp nhất đạt 601.000 tỷ đồng, tăng 51%; lợi nhuận đạt 35.100 tỷ đồng, tăng 45% và lợi nhuận hợp nhất đạt trên 2,3 tỷ USD/năm.

Kết quả này giúp Petrovietnam hoàn thành vượt mức chỉ tiêu tài chính theo kế hoạch 5 năm được Thủ tướng phê duyệt chỉ sau 4 năm. Bao gồm tổng doanh thu đạt 3,5 triệu tỷ đồng, tăng 16,7%/năm; nộp ngân sách 600.000 tỷ đồng và tăng 21,2%.

Tập đoàn tiếp tục là trụ cột, đầu tàu, đảm bảo "5 chữ An": an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh kinh tế, an ninh quốc phòng và an sinh xã hội. Tiên phong trong công nghiệp năng lượng điện gió ngoài khơi, tham gia chuỗi năng lượng toàn cầu.

Tổng giám đốc Lê Ngọc Sơn dự báo năm 2025 sẽ tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức đối với Petrovietnam. Trong bối cảnh đó, tập đoàn đã xây dựng và đặt ra mục tiêu với quyết tâm thực hiện năm 2025 cao hơn, áp lực lớn hơn so với kế hoạch năm 2024, đảm bảo tăng trưởng liên tục và phát triển bền vững.

Cuối năm ngoái, Petrovietnam chính thức đổi tên mới là Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng quốc gia.