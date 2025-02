Hàng không Việt Nam tháng đầu năm: Một "ông lớn" có tỷ lệ đúng giờ chưa đến 50%

Theo thống kê sơ bộ của Cục Hàng không Việt Nam, tỷ lệ bay đúng giờ trung bình của toàn ngành hàng không Việt Nam trong tháng 1/2025 đạt 60%, giảm 7,7 điểm phần trăm so với tháng cao điểm Tết Giáp Thìn là tháng 2/2024.

Ngành hàng không Việt Nam vừa trải qua tháng đầu năm 2025 bận rộn với lượng khách đi lại trong giai đoạn Tết Nguyên đán tăng cao kỷ lục, thậm chí có ngày vượt mức cùng kỳ trước dịch. Trong bối cảnh đó, tỷ lệ đúng giờ toàn ngành sụt giảm rõ rệt. Bamboo Airways là hãng hàng không có tỷ lệ đúng giờ cao nhất, với 84,3% chuyến bay đúng giờ trong tháng 1/2025.

Các hãng hàng không cũng ghi nhận tỷ lệ đúng giờ cao trên mức trung bình toàn ngành là Pacific Airlines, VASCO và Vietnam Airlines. Theo đó, Pacific có 74,9% chuyến bay đúng giờ, Vietnam Airlines có 69% chuyến bay đúng giờ, còn VASCO có 68,5% chuyến bay đúng giờ. Vietravel Airlines ghi nhận tỷ lệ đúng giờ trong tháng 1/2025 là 57,2% trong khi hãng hàng không Vietjet Air có 46,8% chuyến bay đúng giờ trong tháng qua.

Tỷ lệ bay đúng giờ trung bình của toàn ngành hàng không Việt Nam trong tháng 1/2025 đạt 60%, đồng nghĩa bay 10 chuyến thì trễ 4 chuyến.

Về tỷ lệ hủy chuyến, trung bình trong tháng 1/2025, toàn ngành đã hủy 0,5% chuyến bay, tăng 0.3 điểm phần trăm so với tháng 2 cao điểm mùa Tết năm 2024. Trong đó, 3 hãng hủy chuyến nhiều nhất là VASCO (hủy 1,1% số chuyến) và Vietnam Airlines (hủy 0,8% số chuyến) và Vietravel Airlines (hủy 0,5% số chuyến). Bamboo Airways, Vietjet Air và Pacific Airlines lần lượt ghi nhận tỷ lệ hủy chuyến tương ứng là 0,4%, 0,2% và 0,1%.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, sản lượng vận tải hành khách bằng đường hàng không dịp Tết Nguyên đán tăng cao “kỷ lục”, nhất là tại cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá chung về hoạt động vận chuyển, ông Uông Việt Dũng, Cục trưởng Hàng không Việt Nam nói với Báo Nhân Dân: “Hoạt động khai thác vận chuyển hàng không trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán được thực hiện hiệu quả, liên tục, thông suốt, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại bằng đường hàng không của hành khách, thể hiện rõ nét qua những số liệu ấn tượng về kết quả thực hiện”

Cũng theo ông Dũng, hoạt động khai thác vận tải hàng không có kết quả tăng trưởng hết sức ấn tượng so cùng kỳ các năm trước với mức tăng trưởng cao cả về số lượng chuyến bay khai thác và sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa.

Hàng không Việt Nam sôi động dịp Tết 2025

Trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán (từ ngày 14/1 đến ngày 12/2/2025), theo thống kê, tổng thị trường vận chuyển hàng không đạt gần 7,3 triệu hành khách, tăng 11,7% so với cùng kỳ 2024.

Trong đó, khách quốc tế đạt 4 triệu khách, tăng 16,3%; khách nội địa đạt 3,3 triệu khách tăng 6,6% so với cùng kỳ 2024, sản lượng hàng hóa đạt 96.000 tấn, tăng 9,4% so với cùng kỳ 2024.

Các hãng hàng không Việt Nam đã vận chuyển hơn 4,8 triệu hành khách (tăng 5,6%), 34.000 tấn hàng hóa (tăng 9,8%) so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, vận chuyển quốc tế đạt hơn 1,5 triệu khách và hơn 15.400 tấn hàng hóa, tăng 3,4% về hành khách và tăng 8,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024; vận chuyển nội địa đạt hơn 3,3 triệu khách và 18.500 tấn hàng hóa, tăng 6,6% về hành khách và tăng 11,2% về hàng hóa so với cùng kỳ năm 2024.

Các cảng hàng không Việt Nam đã có tháng đầu năm 2025 bận rộn.

Tổng sản lượng thông qua các cảng hàng không Việt Nam đạt gần 69.000 lượt cất hạ cánh, tăng 9,5% so với cùng kỳ, gần 10,5 triệu lượt hành khách, tăng 10% so với cùng kỳ 2024, sản lượng hàng hóa đạt hơn 114.600 tấn hàng hóa, tăng 9,7% so với cùng kỳ 2024.

Với các cảng hàng không trọng điểm như Nội Bài, Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất, lưu lượng hành khách, hàng hóa thông qua cảng và số lượng chuyến bay thực hiện đã có thời điểm tăng trưởng ở mức hai con số.

Trong đó, Tân Sơn Nhất đạt 26,4 nghìn lượt cất hạ cánh (tăng 7,9%); 4 triệu lượt hành khách (tăng 6,1%); 44 nghìn tấn hàng hóa (tăng 5,9%) so với cùng kỳ 2024; trung bình khai thác từ 824 đến 970 lượt cất hạ cánh/ngày, với lượng hành khách thông qua cảng đạt trung bình khoảng 138 nghìn hành khách/ngày.