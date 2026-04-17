HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sự cợt nhả của shipper khi biết khách đang đợi hàng về: Nếu không có camera ghi lại, không ai dám tin

S.A |

Khách hàng đang hí hửng chuẩn bị unbox thì thành chưng hửng.

Ai là tín đồ của mua hàng online có lẽ đều từng trải qua cảm giác mua được một đơn hàng hấp dẫn, chờ từng ngày đến cuộc gọi từ shipper để chạy ra nhận đơn và unbox. Nhưng đôi khi thứ mà khách hàng nhận được không phải là đơn hàng mà là một cú trêu đùa cảm xúc từ shipper.

Đoạn clip cắt từ camera an ninh, ghi lại cảnh shipper gọi khách ra nhận hàng rồi… quay xe bỏ đi đang viral dưới đây là một ví dụ.

Khách ruột phải thân cỡ nào thì shipper mới giỡn tới cỡ này? (Nguồn: @phongdinh283)

Theo nội dung đoạn clip, nam shipper chạy xe đến cổng nhà khách hàng, gọi tên cả 2 vợ chồng khách, bấm còi inh ỏi tỏ ra gấp gáp. Nghe thấy tiếng gọi, hai vợ chồng trong nhà vội vàng chạy ra nhận đồ với sự hào hứng: “Có đơn hả? Có đơn hả? Đơn gì?”.

Tuy nhiên, thay vì đưa hàng như thường lệ, shipper lại bất ngờ nói một câu với khách khiến ai cũng đứng hình: “Đâu có đâu! Nhớ quá à! Gọi chơi thôi”, rồi quay xe rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Khách hàng đứng trong thềm nhà phải cảm thán: “Trời đất ơi!”.

Cú quay xe điệu nghệ cũng đủ cho thấy shipper đã quen giao hàng ở đây

Shipper quay xe bỏ đi, để mặc khách đứng chống nạnh chưng hửng

Đoạn clip được chia sẻ kèm chú thích: “Khi bạn biết khách đang đợi hàng về” nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, nhận được gần 513k lượt xem và được chia sẻ trên nhiều nền tảng.

Ở phần bình luận, cư dân mạng phản ứng khá sôi nổi theo hướng hài hước, nửa đùa nửa thật. Không ít người “diễn sâu” tỏ ra bức xúc thay khách hàng và đánh giá shipper: “Không để vụ này chìm!”, “Anh chị không sao chứ shipper 1 sao”, “Này là phải đánh bằng cây, chứ đánh giá còn nhẹ lắm”,...

Nhiều ý kiến lại dự đoán đây chắc chắn là shipper ruột và khách ruột, quen thân nhau nên mới dám trêu như vậy. Một số khách hàng cũng thừa nhận shipper thân thiết, hay giỡn hớt là chuyện bình thường.

“‘Nhớ quá à’ - Này shipper guộc nè”, “Cái này là khách ruột chứ khách khác là ăn đánh giá liền”, “Shipper kiểu: Thấy khách nôn quá nên tôi từ từ giao”, “Thân cỡ nào mới giỡn cỡ đó hả trời?”, “Shipper của tui cứ tới nhà là ‘Anh yêu ơi lấy hàng nè’ mà tui và ổng đều là con trai. Làm riết rồi tui hết muốn ở cái xóm này luôn”, “Kêu cho thỏa lòng mong nhớ thôi chứ làm gì có hàng! Lêu lêu”, “Lâu lâu shipper ruột nhắn ‘Nay anh gặp khó khăn gì hả? Sao không thấy đặt hàng?’”,... là các bình luận cho thấy mối quan hệ khách hàng - shipper có thể gắn bó cỡ nào.

Vụ hàng trăm trẻ em nhiễm HIV và nghi vấn gây sốc trong bệnh viện công ở Pakistan: Thứ này có bị dùng lại?
Tags

cư dân mạng

shipper

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

Cháy lớn, lửa ngùn ngụt kèm nhiều tiếng nổ thiêu rụi khoảng 10 ki ốt quần áo ở Bắc Ninh

00:43
Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

Bất ngờ cảnh người mẹ ở Hà Nội ôm con nhỏ chạy đến cầu cứu CSGT trong đêm và cái kết ấm lòng

00:45
Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

00:47
Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

01:13
Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

01:11
Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

01:26
Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

01:03
Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

Khoảnh khắc bất ngờ: Lá cờ quốc kỳ Việt Nam xuất hiện cùng lời chúc từ phi hành đoàn trạm ISS

01:15
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại