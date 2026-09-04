‘Su cóc’ mới đang bán ở Việt Nam lập kỷ lục doanh số 1,5 triệu xe tại một thị trường tỷ dân

Mẫu van giá rẻ Suzuki Eeco chính thức cán mốc doanh số 1,5 triệu xe tại Ấn Độ sau 16 năm góp mặt, nhờ sức hút bền bỉ từ nhóm khách hàng doanh nghiệp và khu vực nông thôn.

Cột mốc doanh số 1,5 triệu xe của Suzuki Eeco

Suzuki Eeco - dòng xe van cũng mới xuất hiện tại Việt Nam thay thế "Su cóc" cũ - chính thức vượt mốc doanh số tích lũy 1,5 triệu xe tại Ấn Độ. Ra mắt từ tháng 1 năm 2010, mẫu van này mất khoảng 16 năm để đạt cột mốc kỷ lục. Tốc độ bán ra của dòng xe này tăng tốc mạnh mẽ trong những năm gần đây.

Suzuki Eeco đang bán chạy tại Ấn Độ. Ảnh: CarHP

Quá trình tăng trưởng doanh số của Eeco có những bước chuyển mình đáng chú ý. Cột mốc 500.000 xe đầu tiên mất khoảng 8 năm để hoàn thành. Cột mốc 500.000 xe tiếp theo hoàn thành trong chưa đầy 5 năm. Sau đó, 500.000 xe mới nhất được tiêu thụ chỉ trong khoảng 3,5 năm. Đây là tốc độ bán 500.000 xe nhanh nhất từ trước đến nay của dòng xe này.

Khách hàng nông thôn và doanh nghiệp chiếm ưu thế

Số liệu này khẳng định sức hút bền bỉ của một trong những dòng sản phẩm lâu đời nhất trong danh mục của Maruti Suzuki.

Eeco phục vụ đối tượng khách hàng rất rộng, bao gồm cả nhu cầu cá nhân lẫn thương mại. Maruti cho biết 65% doanh số Eeco trong năm tài chính 2025-2026 đến từ các thị trường nông thôn. Khoảng 55% người mua là những người lần đầu sở hữu ô tô. Hơn 51% khách hàng là chủ doanh nghiệp.

Những con số này giải thích lý do Eeco duy trì doanh số ổn định dù thuộc phân khúc bình dân.

Xe được tối ưu hoàn toàn cho mục đích thương mại. Ảnh: Thorpgwm

Sự bùng nổ của phiên bản chạy khí nén CNG

Danh mục sản phẩm của Eeco hiện có 13 biến thể khác nhau. Dòng xe này bao gồm các phiên bản chở khách 5 chỗ, 6 chỗ cùng các cấu hình Tour V, Cargo và Xe cấp cứu.

Xe cung cấp hai tùy chọn động cơ xăng và động cơ S-CNG lắp ráp từ nhà máy. Tỷ trọng phiên bản CNG tăng đáng kể trong cơ cấu doanh số. Tỷ lệ này tăng từ 12% trong năm tài chính 2019-2020 lên 48% trong năm tài chính 2025-2026.

Động cơ xăng 1.2L K-Series Dual Jet, Dual VVT cho mức tiêu hao nhiên liệu công bố đạt 19,71 km/lít cho bản xăng và 26,78 km/kg cho bản S-CNG.

Trang bị an toàn đáp ứng cơ bản

Trang bị an toàn của xe nâng cấp đáng kể qua các năm. Phiên bản Eeco 2026 được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí, hệ thống ESP, ABS kết hợp EBD, cảm biến lùi, dây an toàn ELR 3 điểm cho mọi vị trí ngồi, cảnh báo thắt dây an toàn, cảnh báo quá tốc độ và bảo vệ chống va đập hông.

Xe sở hữu bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống điều hòa không khí, hàng ghế trước ngả được và đèn trần tích hợp tính năng tiết kiệm pin.

Eeco còn được biết đến là "Su cóc" thế hệ mới ở Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Trụ cột doanh số vững chắc của Maruti Suzuki

Cột mốc 1,5 triệu xe của Eeco xuất hiện trong bối cảnh Maruti tiếp tục thu về doanh số lớn từ các dòng xe đa dụng. Thị trường ô tô Ấn Độ đang dịch chuyển nhanh chóng sang các dòng xe SUV.

Tuy nhiên, Eeco vẫn giữ vững vị thế độc tôn nhờ sự kết hợp giữa tính năng chở khách, chở hàng và xe chuyên dụng.

Khoảng cách thời gian giữa các cột mốc 500.000 xe ngày càng thu hẹp. Nhu cầu thị trường dành cho dòng xe này tăng trưởng mạnh mẽ theo thời gian. Với gần một nửa doanh số đến từ xe CNG cùng lượng lớn khách hàng nông thôn và doanh nghiệp, Eeco tiếp tục khai thác hiệu quả khoảng trống thị trường riêng biệt.



