Một thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Đức Lufthansa và một quản lý dự án công nghệ thông tin người Slovakia đã tử vong sau sự cố nghi điện giật tại bể bơi khách sạn 5 sao.

Hai công dân nước ngoài đã tử vong trong một sự cố nghi bị điện giật tại bể bơi khách sạn Conrad ở thành phố Bengaluru, bang Karnataka, Ấn Độ, vào tối 30/10. Vụ việc xảy ra tại bể bơi trên tầng 3 của khách sạn, khiến hai người khác bị thương khi tìm cách cứu các nạn nhân.

Theo thông tin từ cảnh sát, hai người thiệt mạng được xác định là Alexander Maximilian Theiss, 57 tuổi, thành viên phi hành đoàn của hãng hàng không Đức Lufthansa, và Juraj Horvat, 45 tuổi, quốc tịch Slovakia, làm quản lý dự án tại một công ty công nghệ thông tin.

Sự cố nghi điện giật xảy ra tại bể bơi trên tầng 3 khách sạn Conrad ở khu vực Ulsoor, thành phố Bengaluru, Ấn Độ, tối 30/10, khiến hai du khách nước ngoài tử vong (Ảnh: The Hindu)

Ngoài hai nạn nhân tử vong, vụ việc còn khiến Mathew Desantis, 41 tuổi, một du khách người Mỹ đang lưu trú tại khách sạn, và Rahul Tiwari, 28 tuổi, nhân viên phụ trách bể bơi kiêm cứu hộ viên của khách sạn Conrad, bị thương.

Cả hai được đưa đến một bệnh viện tư nhân để điều trị. Theo thông tin ban đầu, tình trạng sức khỏe của họ đã ổn định và không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Bốn người được đưa đến bệnh viện sau sự cố

Theo thông báo của Bệnh viện Manipal trên đường Old Airport Road, bốn người đã được đưa đến cơ sở y tế này vào khoảng 17h10 ngày 30/10 sau một sự cố liên quan đến nước. Trong số đó, hai người được xác nhận đã tử vong.

Bệnh viện cho biết, bệnh nhân đầu tiên là một người nước ngoài 52 tuổi, được đưa đến viện trong tình trạng ngừng tim. Ngay lập tức, đội ngũ cấp cứu tiến hành hồi sức tim phổi và áp dụng các biện pháp can thiệp cần thiết. Tuy nhiên, dù được cấp cứu tích cực, bệnh nhân vẫn không qua khỏi và được xác nhận tử vong.

Người thứ hai là một công dân Đức khoảng 40 tuổi. Khi được đưa đến bệnh viện, người này đã không còn dấu hiệu sự sống và được xác nhận tử vong ngay khi nhập viện.

Hai bệnh nhân còn lại được tiếp nhận trong tình trạng sốc và cần được theo dõi y tế.

Trong đó, một nhân viên khách sạn 26 tuổi đã nhảy xuống bể bơi để cố gắng cứu hai người gặp nạn. Sau khi được đưa đến bệnh viện, người này được xác định trong tình trạng ổn định và tiếp tục được các bác sĩ theo dõi.

Một công dân Mỹ khoảng 40 tuổi cũng có mặt tại khu vực bể bơi khi sự cố xảy ra. Nhận thấy dòng nước có dấu hiệu bất thường, người này đã bơi được vào bờ an toàn. Sau đó, ông được đưa đến bệnh viện do xuất hiện triệu chứng đau đầu và rơi vào trạng thái sốc.

Theo thông báo của Bệnh viện Manipal, tình trạng sức khỏe của cả hai bệnh nhân đều đã ổn định. Các bác sĩ dự kiến đánh giá lại trước khi cho họ xuất viện trong ngày 31/10.

Khách sạn phối hợp điều tra nguyên nhân

Sau sự cố, ban quản lý khách sạn Conrad cho biết nguyên nhân vụ việc vẫn chưa được xác định và cần chờ kết quả điều tra của chính quyền địa phương.

Trong tuyên bố gửi đến báo The Hindu, người phát ngôn khách sạn bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của hai vị khách, đồng thời gửi lời chia buồn đến gia đình và những người bị ảnh hưởng.

Đại diện khách sạn cho biết Conrad Bengaluru đang hỗ trợ các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra. Đội ngũ khách sạn cũng sẵn sàng cung cấp những thông tin và hỗ trợ cần thiết để phục vụ công tác làm rõ vụ việc.

Conrad Bengaluru thuộc sở hữu của tập đoàn bất động sản Prestige Group và được vận hành, quản lý bởi Hilton Group, tập đoàn khách sạn quốc tế có trụ sở tại Mỹ.

Hiện cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra các tình tiết liên quan. Một trong những vấn đề được tập trung làm rõ là nguyên nhân khiến khu vực bể bơi có thể bị nhiễm điện, cũng như tình trạng hệ thống điện và các thiết bị liên quan tại khách sạn.

Cơ quan chức năng chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân khiến hai du khách tử vong. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Nguồn: The Hindu, The Print