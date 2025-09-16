.t1 { text-align: justify; }

"Đã xảy ra sự cố mất kết nối internet vệ tinh Starlink trên toàn cầu, ảnh hưởng đến cả lực lượng phòng thủ ở tiền tuyến", thông tin này được ông Robert Brody - Tư lệnh Lực lượng hệ thống không người lái Ukraine cho biết.

Vị chỉ huy này nói thêm, hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink đã ngừng hoạt động trên toàn bộ tuyến đầu.

Trong khi đó, các báo cáo trên phạm vi toàn cầu cho biết số người dùng gặp sự cố lên tới 45.000.

Điều đáng chú ý là Starlink đóng vai trò quan trọng đối với lực lượng phòng thủ Ukraine ở tiền tuyến - cả về khả năng truy cập Internet cá nhân và giúp việc kiểm soát Quân đội Ukraine, cũng như đảm bảo nhận thức tình hình cho bộ chỉ huy.

Báo cáo về sự cố toàn cầu đối với mạng internet vệ tinh Starlink.

Thiết bị đầu cuối Starlink cũng được sử dụng rộng rãi để liên lạc với máy bay không người lái, đảm bảo khả năng điều khiển hiệu quả. Hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức nào về nguyên nhân gây ra lỗi.

Xin nhắc lại vào ngày 24 tháng 7 năm 2025, một sự cố toàn cầu tương tự đã xảy ra với hệ thống liên lạc vệ tinh Starlink. Tại thời điểm đó, SpaceX đã xác nhận việc gián đoạn trong hoạt động của hệ thống và thông báo bắt đầu điều tra và liên lạc đã được khôi phục sau vài giờ.

Những gì diễn ra đang làm dấy lên nhiều "thuyết âm mưu", như Nga dùng hệ thống tác chiến điện tử gây tác động, hay thậm chí "hack" trung tâm điều hành mạng lưới Starlink, nhưng hiện tại chưa có bất cứ kết luận hay phân tích nào tỏ ra đáng tin cậy.

Về phần Ukraine, chính quyền Kyiv từ vài tháng nay đã rất tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp châu Âu để mua dịch vụ internet vệ tinh như một phương án dự phòng khi mạng lưới Starlink gián đoạn hoạt động.

Hệ thống Starlink không phải bất khả xâm phạm.