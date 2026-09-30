Tiêm kích tàng hình hạng nhẹ Su-75 Checkmate của Nga đã đạt được cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển.

Hôm 29/9, Tập đoàn công nghệ nhà nước Rostec thông báo bắt đầu chuẩn bị sản xuất các nguyên mẫu đầu tiên của máy bay chiến đấu Su-75 Checkmate, dự kiến nó sẽ thực hiện chuyến bay thử nghiệm trong thời gian tới.

Ông Alexey Bogatyrev, Giám đốc trung tâm phân tích Safir đã phát biểu về vấn đề này trên chương trình Open Air của kênh truyền hình Zvezda.

Cho đến năm 2021, báo chí tin rằng chỉ có Mỹ mới đủ khả năng phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm một động cơ.

Theo Zvezda TV, Su-75 Checkmate vượt trội hơn máy bay chiến đấu của Mỹ cả về thông số kỹ thuật và chi phí.

"Tiêm kích của chúng tôi nhẹ hơn, nhanh hơn, bay cao hơn, cơ động hơn và có khả năng thực hiện những kỳ tích đáng kinh ngạc. Điều đó là một thách thức về mặt ý tưởng và kỹ thuật", ông A. Bogatyrev nhận xét.

Không giống như máy bay chiến đấu tàng hình được sản xuất rộng rãi nhất của Mỹ là chiếc F-35A, Su-75 của Nga có thể đạt tốc độ lên tới Mach 2, trần bay của nó đạt tới 16.500m.

Tuy nhiên, F-35A bị giới hạn ở tốc độ Mach 1.6 do trọng lượng nặng. Quan trọng hơn, Su-75 có thể bay hành trình siêu âm mà không cần bộ đốt sau, do đó đảm bảo lợi thế trong không chiến tầm gần.

Hình ảnh đồ họa tiêm kích Su-75 Checkmate của Nga.

Ưu điểm thứ hai là chi phí của máy bay Mỹ lên tới 82 triệu USD so với 25 - 30 triệu USD của Su-75. Một giờ bay cũng sẽ rẻ hơn 6 - 7 lần, càng làm nổi bật gánh nặng tốn kém, nhất là chi phí bảo dưỡng đối với F-35A.

Một nhược điểm đáng kể khác của máy bay chiến đấu Mỹ là những hạn chế về chính trị. Nó từ lâu đã được coi là cỗ máy "dành cho giới thượng lưu", theo trích dẫn của ông A. Bogatyrev trên Zvezda TV.

Mặc dù vậy, có nhiều ý kiến nghi ngờ các thông số kỹ thuật mà Nga đưa ra, giới quan sát cho rằng đó là "không tưởng.



Quan trọng nhất, Su-75 vẫn chỉ là mô hình trình diễn, chỉ khi nào nguyên mẫu bay thử nghiệm ra mắt thực sự mới có được cái nhìn rõ ràng nhất.