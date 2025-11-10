Su-57 lộ "hình hài" mới gắn thêm vũ khí: Đã hút khách giờ càng bán chạy hơn

Cấu hình mới trên Su-57

Tập đoàn Máy bay Thống nhất (UAC) thuộc sở hữu nhà nước Nga vừa lần đầu tiên công bố đoạn phim về tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 mới, được định cấu hình cho các chiến dịch tấn công. Đoạn phim cho thấy khoang vũ khí chính của máy bay mở ra, để lộ hai tên lửa chống bức xạ Kh-58UShKE.

Thông tin này được đưa ra sau khi đoạn phim đầu tiên (công bố vào giữa tháng 10) cho thấy khoang vũ khí của tiêm kích này ở mọi góc độ. Khả năng mang vũ khí bên trong thân có vai trò then chốt, cho phép máy bay duy trì cấu hình tàng hình nhờ giảm tiết diện phản xạ radar.

Đoạn phim mới về Su-57 được công bố trong bối cảnh chương trình đã phát triển nhanh chóng, với việc trung đoàn Su-57 chính quy đầu tiên được thành lập vào năm 2024. Mẫu tiêm kích này cũng đã trải qua quá trình thử nghiệm chiến đấu chuyên sâu hơn bất kỳ loại máy bay nào cùng thế hệ. Các hoạt động tại chiến trường Ukraine bao gồm không chiến, áp chế phòng không, thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác và hoạt động trong không phận đối phương được bảo vệ nghiêm ngặt.

Kh-58UShKE là một biến thể của loại vũ khí chống bức xạ được Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sử dụng rộng rãi, nay được hiện đại hóa để trang bị cho Su-57. Tên lửa này được thiết kế lại với cánh gấp để có thể mang trong các khoang vũ khí bên trong thân của tiêm kích. Tầm bắn 250 km của tên lửa bổ trợ cho thời gian hoạt động trên không rất cao của Su-57, trong khi tốc độ Mach 3.6 khiến nó trở thành một trong những loại tên lửa nhanh nhất thế giới. Tầm bắn này xa hơn gấp đôi so với phiên bản Kh-58 gốc được phát triển vào những năm 1980.

Mặc dù Không quân Liên Xô từng rất chú trọng vào khả năng áp chế phòng không (SEAD) và đã đưa các tên lửa này vào hoạt động cùng với máy bay chuyên dụng cao MiG-25BM, nhưng trong thời kỳ hậu Xô Viết, khả năng của Nga trong việc đối phó với mạng lưới phòng không đa lớp, tiên tiến đã bị hạn chế hơn.

Những khả năng này đã được chú trọng trở lại do năng lực phòng không tiên tiến của Ukraine. Quốc gia này được thừa hưởng một mạng lưới tên lửa đất đối không (SAM) rộng lớn từ thời Liên Xô và liên tục được bổ sung bằng nguồn cung cấp từ khắp thế giới phương Tây.

Su-57 tăng trưởng

Chương trình Su-57 dự kiến sẽ tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ trên thị trường xuất khẩu toàn cầu, khi cả biến thể Su-57M1 mới được nâng cấp bắt đầu thay thế biến thể cơ sở trên dây chuyền sản xuất, và khi quy mô sản xuất tiếp tục được mở rộng.

Nhà máy Hàng không Komsomolsk-on-Amur ở Viễn Đông Nga đã khai trương các cơ sở mới vào tháng 8 năm 2024 để sản xuất Su-57. Trong khi đó, vào tháng 7 năm 2025, đã có xác nhận rằng các kế hoạch đang được triển khai để đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giao hàng.

Thông tin này tiếp nối xác nhận rằng những chiếc Su-57 đầu tiên sẽ được giao cho khách hàng nước ngoài vào năm 2025, cụ thể là để trang bị cho Không quân Algeria. Đồng thời, cũng có những dấu hiệu quan tâm ngày càng tăng từ một số khách hàng tiềm năng, đáng chú ý nhất là Ấn Độ và Triều Tiên.

Bên cạnh khả năng không đối không tiên tiến, các lực lượng không quân này đều nhận thấy tính hữu dụng cao của năng lực áp chế phòng không tiên tiến như đã được thể hiện trong đoạn phim gần đây.

Với việc bán máy bay cho Algeria được xem là một bước đột phá lớn của chương trình Su-57, các nguồn tin của cả Nga và Ấn Độ ngày càng dự đoán rộng rãi về một thương vụ lớn hơn nhiều, liên quan đến việc sản xuất tiêm kích này theo giấy phép tại Ấn Độ.

Vào tháng 7, có nguồn tin cho biết chính phủ Ấn Độ đã thông báo cho các quan chức Mỹ rằng họ không quan tâm đến việc mua tiêm kích F-35. Điều này được xem là khiến Su-57 trở thành lựa chọn ngắn hạn thực tế duy nhất của nước này để sở hữu tiêm kích thế hệ thứ năm.

Vào tháng 5, Nga đã đưa ra một lời đề nghị chưa từng có, cung cấp cho Bộ Quốc phòng Ấn Độ toàn quyền truy cập mã nguồn của tiêm kích thế hệ tiếp theo như một phần của thỏa thuận sản xuất theo giấy phép quy mô lớn.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh cũng đã xác nhận rằng việc mua sắm đang được xem xét. Năng lực phòng không rất tinh vi của cả Pakistan và Trung Quốc khiến cho hiệu suất cao của Su-57 trong vai trò áp chế phòng không trở nên đặc biệt quan trọng.

Đáng chú ý, các tiêm kích thế hệ thứ năm của phương Tây vẫn chưa tích hợp khả năng tương tự, do hậu quả của việc cắt giảm ngân sách khắc nghiệt đối với chương trình F-22 và sự chậm trễ đáng kể trong việc hiện đại hóa F-35 để tích hợp tên lửa chống bức xạ AGM-88G.